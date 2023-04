Índice de tendencias del consumidor en Europa 2023: La fidelización a las marcas está en auge

Marigold, junto con Econsultancy, han presentado una nueva edición de su Índice de tendencias del consumidor 2023 con consumidores en todo el mundo. Este informe exclusivo ayuda a comprender las últimas tendencias que inciden sobre el comportamiento de compra de los consumidores de Europa más concretamente. Los hallazgos se extraen de 7392 consumidores del Reino Unido, Alemania, Francia, España, Dinamarca, Suecia y la región del Benelux, que representan una muestra significativa a nivel nacional por edad y sexo e incluye respuestas de consumidores que forman parte de diferentes grupos de rentas familiares. Los datos se recopilaron en octubre-noviembre de 2022.

El informe aborda los cambios y transformaciones que han sufrido los hábitos y comportamientos de los consumidores en los últimos años y cómo esto afecta a los especialistas en marketing en su intento de aumentar los ingresos y forjar relaciones duraderas con sus clientes. El Índice de tendencias del consumidor de este año, que es el cuarto informe anual consecutivo, es crucial para los especialistas en marketing en sus planificaciones y pronósticos. La opinión del consumidor es vital para diseñar una hoja de ruta para triunfar en el mercado.

De igual forma, profundiza en las tendencias detrás del comportamiento de compra de los consumidores para que las marcas puedan adaptar sus productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes. Además, el informe analiza las formas en que los clientes desean comunicarse a lo largo del ciclo de compra, lo que genera fidelización y las formas en que se puede aumentar la cuota de mercado. Los datos del informe pueden ayudar a los especialistas en marketing a sentar las bases de nuevas estrategias y nuevas inversiones en tecnología para mantenerse un paso por delante de sus competidores. La información ha sido analizada gracias a los datos de más de 7000 consumidores europeos, que ayudan a comprender las oportunidades que se presentan y adaptar mejor sus estrategias de marketing relacional a las necesidades de su audiencia.

Los anuncios en las redes sociales representan el canal más popular para las compras con un 50 %, aunque las publicaciones por correo electrónico y en las redes sociales le siguen muy de cerca con un 48 % y un 47 %, respectivamente. Los mensajes SMS/ MMS y los banners son significativamente menos comunes, ambos con un 24%.

La fidelización a las marcas está en auge, con el 58 % de los consumidores dispuestos a pagar más para comprarles a sus marcas preferidas. Casi dos tercios de los consumidores (un 64%) citan el programa de fidelización de su marca favorita como importante o fundamental para ganarse su fidelidad de forma continuada.

Los consumidores son fieles por naturaleza, pero delos por sentado y comprarán en otro lugar. Más de un tercio de los consumidores se ha distanciado de una marca favorita en los últimos 12 meses (un 38%), argumentando un programa de fidelización deficiente, la experiencia del cliente por internet y problemas con la privacidad de los datos como problemas principales.

A medida que las normativas de privacidad se convierten en la norma y las cookies de seguimiento de terceros se acercan a su extinción, la gran mayoría de los consumidores (un 72%) no sabe que Google en breve dejará de rastrear la actividad en internet de esta manera. Sin embargo, entre los que son conscientes de la retirada inminente, el 33% está contento y otro 34% es optimista de que mejorará su relación con las marcas.

La mayoría de los consumidores quiere recibir contenido personalizado y ofertas de marcas fiables y compartirán datos personales de forma voluntaria a cambio de ello. Sin embargo, los consumidores tienen claro que prefieren las marcas que utilizan datos que se han compartido explícitamente directamente con ellas. Un considerable 58 % de los consumidores siente que los anuncios basados en cookies son una táctica de marketing que no es de fiar y están lejos de ser lo ideal.

Los consumidores están increíblemente preocupados por la incertidumbre económica mundial actual, con un 64% que se muestra muy pesimista sobre el aumento del coste de la vida y las perspectivas económicas. El 60% de los consumidores realiza menos compras impulsivas y la mayoría investiga más (un 50%), espera a las rebajas (un 49%) y confía en las ventajas del programa de fidelización (un 43%) al comprarles a sus marcas favoritas.

Los consumidores son sorprendentemente fieles

Con el aumento del coste de la vida y la recesión inminente copando las noticias de todo el mundo, sería razonable esperar que el precio sea el factor determinante cuando los consumidores estén listos para hacer una compra. Sin embargo, un nada desdeñable 58% de los consumidores está dispuesto a pagar más para comprarles a sus marcas favoritas. Si bien el 33% de los consumidores se identifica como no fiel a ninguna marca en particular, y el 72% afirma que compra con frecuencia a la misma empresa pero no se siente fidelizado a esa empresa, estas estadísticas no deben verse desde una perspectiva negativa. Sigue siendo una oportunidad por la que puede ganar una gran cuota de su mercado objetivo si aplica la estrategia de mensajería correcta, utilizando un intercambio de valor y una firme oferta de fidelización. Los consumidores disfrutan de las ventajas que se derivan de ser fieles a una marca, pero diseñarlas depende de los especialistas en marketing.

Principales desencadenantes de la fidelización

La fidelización comienza cuando un cliente siente un vínculo emocional con su empresa, hasta el punto de que comprar sus productos se convierte, en realidad, en parte de su rutina. Los clientes fieles hacen prosperar su empresa al comprarle una y otra vez y también se ha demostrado que gastan más. Hay varios factores que desencadenan una fidelización duradera a la marca y lo que los consumidores consideran importante o fundamental es bastante sencillo: la disponibilidad del producto (un 78%) complementada con una gran variedad de opciones (un 78%), las ofertas y promociones (un 75%), la calidad de los productos o servicios (un 74%) y un buen servicio de atención al cliente (un 74%). Tal vez donde una marca realmente puede diferenciarse de sus competidores resida en otros factores. Entre algunos de los que se consideran importantes o fundamentales para la fidelización a largo plazo incluyen el sitio web y la aplicación móvil de una marca (un 68%), su esmero por forjar una relación (un 53 %) y sus políticas de privacidad de datos (un 75%). Las inversiones para mejorar estas cuestiones garantizarán un retorno a largo plazo y la satisfacción de los clientes.

El marketing sospechoso tiene las horas contadas

Lo que los profesionales del marketing vemos como emocionantes novedades en recopilación de datos puede resultar espeluznante para los clientes. Los anuncios orientados y los correos electrónicos personalizados se están convirtiendo en la norma, así que no es extraño que los clientes tengan miedo de estar siendo vigilados.

Aunque como especialistas en marketing siempre deberíamos esmerarnos por ofrecer una mejor personalización, se antoja fundamental reconocer la línea entre lo que es estupendo y agrega valor a la vida del consumidor y, evidentemente, lo que resulta sospechoso y demasiado intrusivo. Puede ser tentador demostrar lo bien que conoce a sus clientes, pero nadie quiere que el marketing le dé sorpresas desagradables.

La gran mayoría de los consumidores siente que los anuncios derivados de los datos de ubicación, las cookies de seguimiento de terceros o los dispositivos inteligentes que escuchan generan bastante rechazo y están lejos de ser lo ideal. Sin embargo, las recomendaciones basadas en compras anteriores, un recordatorio por correo electrónico o un anuncio sobre un carrito de compras abandonado tienen la mejor acogida posible por parte de los compradores.