¿Cuánto gastarán los consumidores durante unas rebajas de verano marcadas por la inflación?

Los consumidores españoles destinan este año el mismo dinero que en las rebajas del pasado verano, en un contexto de inflación e incertidumbre. Se van a gastar menos de 200 euros Son algunas de las conclusiones de la encuesta nacional sobre consumo y rebajas, realizado por la consultora Exprimenet durante los primeros quince días de julio a consumidores.

Gastaremos lo mismo que el año pasado

Un 86% de los encuestados va a gastar o ya ha gastado dinero en estas rebajas. Un 54% destinará lo mismo que el año pasado, y un 26% menos. Solo un 20% más que en 2021.

El 81% destinará a estas rebajas menos de 200 euros (el 46% menos de 100 euros, y el 35% entre 100 y 200 euros). Mientras, un 13% destinará entre 200 y 300 euros, un 4% entre 300 y 500 euros, y un 2% más de 500 euros.

Un porcentaje elevado de los consultados, el 85 %, se ven influenciados por la situación actual de inflación e incertidumbre en la cuantía destinada a gastar en el momento de la compra. Lo que puede tener varias lecturas. Para Jorge Palacios, de Exprimenet “una situación de incertidumbre provoca mayor tendencia al ahorro y por lo tanto un gasto muy enfocado a necesidades”.

Un 30% ya ha hecho sus compras

En la segunda semana de julio un 30% de los consumidores encuestados ya ha hecho sus compras. Por otro lado, el interés de los consumidores en España por las rebajas se dispara notablemente la tercera semana de junio. Según las gráficas de tendencias de búsquedas obtenidas a través de Google con datos de 2022 y 2021. Este comportamiento se mantiene año tras año. “Esto coincide, además, con la paga extra de verano, que puede ser también otro factor a tener en cuenta en este comportamiento o tendencia de interés”, afirma Vicente Palacios, socio de la consultora. Desde la primera semana de julio el interés se mantiene constante hasta finales de agosto

Convencidos: hay buenos descuentos y oportunidades, pero compramos lo necesario

Sin duda, confiamos en que las rebajas son periodos donde podemos encontrar buenas oportunidades, así los consideran el 81% de los encuestados. Este dato coincide con la expectativa de encontrar buenas oportunidades, que hace que estemos dispuestos a esperar a este periodo para comprar determinados productos. Un 70% de los usuarios así lo indica.

En este ámbito, un 82% compra lo que necesita, “la compra por tanto no es impulsiva, nos centramos fundamentalmente en lo que necesitamos y no en oportunidades no necesarias” apunta Palacios. Sin embargo, el 55% comprará “según lo que vea” en las ofertas existentes. Mientras, el resto planifica con antelación lo que va a adquirir.

Por otra parte, el 47% opina que hay buenas oportunidades tanto en tiendas físicas como online. Sin embargo, solo un 8% piensa que existen en las tiendas físicas y un 45% en las tiendas online.

Moda y complementos, los protagonista del gasto en rebajas

Ante la cuestión “¿Dónde vas a gastar o has gastado más en rebajas? Las compras de un 43% van a destinar a productos de moda y complementos. La electrónica, con el 18%, es el segundo segmento donde va dirigido el gasto. Le siguen hogar y decoración, y electrodomésticos (ambos con el 10%), producto de deportes y salud con el 9%, y por último, Lectura, música y videojuegos, y perfumería y belleza para el 5 % respectivamente.

Las marcas de moda, las más buscadas en Google en España

Por último, durante el mismo periodo de estudio, las marcas más buscadas en Google son: Zara, Eseoese, Roberto Verino, Stradivarius, Mango, Pedro del Hierro, Lola Casademunt, Calzedonia y Silbon. Lo que coincide con la encuesta que determina la moda como el segmento donde más se gasta el consumidor.

Encuesta nacional

El estudio de la consultora se realizó a 1066 consumidores de distintas franjas de edad, a nivel nacional, en diferentes regiones de toda España. La selección se hizo a través de redes sociales durante la primera quincena del mes de julio. Alrededor del 60 % mujeres y 40 % hombres.