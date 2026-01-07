Marta Gràcia, CEO de Cloudworks, "El rebranding es parte de nuestra evolución en el sector de las oficinas flexibles"

En un mercado inmobiliario que tiende a la estandarización, Cloudworks ha logrado diferenciarse apostando por el valor de lo humano. Al frente de esta evolución se encuentra Marta Gràcia, CEO de la compañía, quien ha liderado el reciente proceso de rebranding de la marca para alinear su identidad con una realidad más sofisticada y sostenible. Con 15 centros entre Barcelona y Madrid y una facturación que ya supera los 13 millones de euros, Gràcia defiende una tesis clara: el rendimiento de una empresa no es ajeno al bienestar de su equipo. Según explica en esta entrevista, en Cloudworks 'diseñamos espacios que impulsan la productividad y la cultura al mismo tiempo', transformando el concepto de oficina en una experiencia emocional y estratégica.

PMK: En el sector de las oficinas flexibles, el diseño y el mobiliario son el escenario, pero el equipo humano es el que interpreta la función. Sabemos que vuestros Community Coordinators son el corazón de la experiencia de usuario y el primer punto de contacto real. ¿Cómo ha sido ese proceso de inmersión interna para que el equipo no solo entienda el nuevo posicionamiento, sino que lo respire y lo comunique de forma natural en su día a día?

Marta Gràcia: Ha sido un proceso muy colaborativo. Antes de lanzar nada, nos sentamos con todas las áreas, especialmente con los Community Coordinators, para poner en común lo que define la experiencia Cloudworks y cómo queríamos trasladarlo en esta nueva etapa. Revisamos detalles muy concretos —cómo recibimos a un miembro, cómo acompañamos, cómo cuidamos el día a día— y después lo trabajamos con formaciones y acompañamiento en la implementación, para que el equipo lo interiorizara y lo pudiera transmitir de forma auténtica.

PMK: Muchos rebranding se quedan en la superficie, pero en un modelo de negocio como el vuestro, la marca se toca, se camina y se habita. Afirmáis que la marca es una experiencia integral y que existe un vínculo indisoluble entre el diseño de identidad y el diseño de espacios para que el usuario perciba un mensaje unificado, ¿de qué manera el nuevo posicionamiento ha modificado físicamente vuestros espacios? ¿Habéis tenido que añadir o incluso eliminar servicios para asegurar que lo que Cloudworks dice ser es exactamente lo que el usuario encuentra al cruzar la puerta?

Marta Gràcia: El rebranding no nace de querer ser algo distinto, sino de acompañar la evolución de Cloudworks como empresa y también la transformación del sector: una propuesta más sofisticada, contemporánea y con un foco cada vez más claro en la sostenibilidad y la experiencia. No hemos tenido que reinventar nuestros servicios, porque la esencia siempre ha estado centrada en el usuario. Lo que sí hemos trabajado en profundidad es cómo la nueva identidad se traduce físicamente en los espacios. En colaboración con el equipo de arquitectura, hemos cuidado elementos como la señalética, la tipografía, los colores o los materiales, para que todo encaje de forma natural y el mensaje sea coherente desde que entras la puerta.

PMK: Os enfrentáis a un reto comunicativo fascinante y complejo a la vez: habláis con dos interlocutores que tienen métricas de éxito totalmente distintas. Por un lado, está el perfil B2B (el CEO), que prioriza la eficiencia, la escalabilidad y el ROI; y por otro, el perfil B2C (el trabajador), que busca una cultura inspiradora, bienestar y un sentido de pertenencia. ¿Cómo se construye un posicionamiento que sea lo suficientemente elástico para seducir a ambos perfiles bajo un mismo paraguas de marca, sin perder la coherencia ni diluir el mensaje por el camino?

Marta Gràcia: Hablamos a perfiles con expectativas distintas. El decisor corporativo busca eficiencia, flexibilidad y retorno. Las personas que van a habitar el espacio necesitan bienestar, cultura y pertenencia. Nuestra propuesta es no tratarlo como dos mensajes separados, sino como una misma ecuación. El rendimiento sostenible solo ocurre cuando la experiencia diaria funciona. Por eso en Cloudworks diseñamos espacios que impulsan la productividad y la cultura al mismo tiempo. Creo que cuando el lugar de trabajo está pensado para las personas, también genera valor para el negocio.

PMK: Cloudworks opera en un sector que tradicionalmente se ha movido por transacciones frías y contratos de m²; sin embargo, vuestro éxito reside en transformar ese activo inmobiliario en algo emocional. Lograr que un profesional sienta que forma parte de un 'club' exclusivo o que está en su propio hogar requiere una maestría invisible en la gestión de los detalles. ¿Cómo se consigue ese equilibrio entre ofrecer un servicio B2B de altísimo nivel técnico y profesional, pero que para el usuario se perciba como una experiencia orgánica, cercana y libre de artificios de marketing?

Marta Gràcia: Para nosotros no son cosas opuestas. Ofrecemos un servicio muy profesional a nivel B2B y, al mismo tiempo, hacemos que la experiencia se sienta cercana y natural. La clave está en la operativa: que todo funcione con consistencia, sin fricciones, y que el equipo esté presente de verdad, con un trato personalizado y profesional pero sin ser invasivo. Eso es lo que hace que la experiencia se perciba orgánica, no como algo diseñado desde el marketing. Y lo vemos reflejado en la satisfacción de nuestra comunidad: en la encuesta anual de usuarios que hicimos a final de 2025, el 74,7% nos valoró con un 9 o un 10. Queremos ser un partner sólido para las empresas y sus equipos, pero con una calidez y bienestar que se nota en su día a día.

PMK: En un mundo de equipos remotos, se ha generado una crisis silenciosa: la erosión de la cultura corporativa y la pérdida de pertenencia. En Cloudworks habéis entendido que vuestro papel es facilitar que esas empresas vuelvan a conectar a sus equipos en un entorno que sientan como propio, ¿cómo ayuda Cloudworks a que una empresa cliente pueda fabricar y fortalecer su propia cultura dentro de vuestras paredes? ¿De qué manera vuestro diseño y servicios actúan como un soporte para la identidad de los demás?

Marta Gràcia: Creemos que la oficina tiene que ser un punto de encuentro al que la gente quiera venir, no un sitio al que se va por obligación. Cloudworks ayuda a las empresas creando entornos que facilitan dinámicas de trabajo y esa cultura de forma muy orgánica. Ya en 2024, el 87% de nuestra comunidad señalaba que el sentido de comunidad y la cultura empresarial siguen siendo factores clave frente al trabajo totalmente remoto. También influye mucho el "dónde": todas nuestras ubicaciones están en zonas céntricas y accesibles. Diseñamos espacios polivalentes y diferentes ambientes según la necesidad: zonas de concentración, áreas comunes para conversaciones espontáneas, salas de reuniones rápidas, terrazas y espacios abiertos. Además, acompañamos esa vida diaria con eventos y actividades que generan valor a nuestros usuarios.

PMK: Un cambio de identidad visual puede ser interpretado como algo puramente corporativo, pero para una comunidad de más de 3.300 profesionales como la vuestra, la marca es el símbolo de su lugar de pertenencia, de sus rutinas y de sus conexiones. En Cloudworks habéis sido muy cuidadosos en mantener ese vínculo emocional durante la metamorfosis. ¿De qué manera este nuevo posicionamiento refuerza ese sentimiento de pertenencia en una comunidad tan amplia y diversa? Y lo más importante, ¿de qué forma habéis involucrado a los propios coworkers en este proceso para que sientan que el cambio es también suyo y no solo una decisión de despacho?

Marta Gràcia: Para nosotros era muy importante cuidar ese vínculo, porque Cloudworks no es solo un espacio: para mucha gente es parte de su rutina y de su día a día. El proceso empezó escuchando: hicimos focus groups y muchas conversaciones directas con coworkers. Trabajamos literalmente al lado de nuestros clientes, así que el feedback es constante. El rebranding ha sido una evolución que busca reflejar mejor lo que ya existía y reforzar ese sentimiento de pertenencia. Queríamos que la comunidad sintiera que esto también es suyo, porque Cloudworks se ha construido con ellos durante más de diez años.

PMK: A menudo caemos en el error de pensar que lo premium se limita a una estética impecable, un mobiliario de autor o una ubicación privilegiada. Pero la verdadera exclusividad no es solo visual, sino operativa; es lo que ocurre cuando el espacio funciona de manera tan perfecta que se vuelve invisible. Para Cloudworks ¿qué es lo que realmente construye esa experiencia premium? ¿Qué elementos de la gestión diaria y el servicio al cliente son los que hacen que un usuario sienta que está en un nivel superior, más allá de la luz natural o de una silla ergonómica?

Marta Gràcia: Durante mucho tiempo se ha asociado lo premium a lo estético, pero en nuestro sector lo diferencial va mucho más allá del espacio físico. Para nosotros, lo premium es que todo funcione sin fricciones. Que llegues, te pongas a trabajar y no tengas que preocuparte por nada, porque detrás hay un equipo y una operativa sólida. Es un lujo silencioso: la consistencia, la atención al detalle, la rapidez y esa sensación de estar en un lugar cuidado, pero sin excesos ni formalidades. La experiencia premium es que el espacio se sienta natural, cómodo y propio, y que el servicio esté siempre, aunque no se note.

PMK: Hoy en día, las empresas no solo buscan un lugar donde trabajar, sino un partner que comparta sus valores y les ayude a cumplir sus propios objetivos de sostenibilidad. Cloudworks forma parte del movimiento BCorp, lo que implica unos estándares altísimos de impacto social y ambiental. ¿De qué manera el nuevo posicionamiento de marca saca a la luz este compromiso? ¿Cómo lográis que ese cliente que llegó solo buscando una oficina bonita descubra que está formando parte de un modelo de negocio que busca generar un impacto positivo en el mundo?

Marta Gràcia: Ser BCorp es una forma de entender la empresa: cómo tomamos decisiones, cómo cuidamos a las personas y qué impacto generamos en nuestro entorno. El rebranding nos ha ayudado a hacerlo más visible e integrarlo mejor en la experiencia. Alguien que busca un espacio de trabajo descubre que está en un entorno donde se toman decisiones con impacto, desde trabajar con proveedores locales hasta impulsar iniciativas solidarias. Además, destinamos cada año un 0,05% de nuestra facturación a iniciativas de impacto social. Estar en Cloudworks es formar parte de una forma de hacer empresa más responsable.

PMK: Existe una 'trampa' muy común en el crecimiento empresarial: a medida que los metros cuadrados y el número de miembros se multiplican, la esencia suele diluirse. Cloudworks nació con una filosofía de proximidad casi artesanal. ¿Cómo se logra expandir un negocio sin que la atención personalizada se convierta en un proceso automatizado? ¿Qué mecanismos habéis diseñado para asegurar que el miembro del centro número quince se sienta tan cuidado como aquel primer miembro de vuestro primer centro?

Marta Gràcia: Es una de las cuestiones más importantes cuando creces. En Cloudworks intentamos que la cercanía no dependa de algo improvisado, sino de una cultura muy clara y de procesos bien cuidados. Hemos puesto mucha atención en los momentos clave —desde la visita a la bienvenida— y hemos construido una marca que nos permite escalar sin perder coherencia. Pero lo esencial sigue siendo lo mismo: un equipo presente, el cuidado de los detalles y una atención cercana independientemente del centro.

PMK: El gran riesgo de expandirse es alejarse de donde todo empezó, pero Cloudworks ha logrado construir una identidad muy ligada a la vibración de ciudades como Barcelona o Madrid. ¿Qué elementos del rebranding actúan como ancla para asegurar que, abráis donde abráis, el usuario reconozca vuestro sello, pero sienta que el espacio pertenece a su nueva ciudad?

Marta Gràcia: Nuestro objetivo no es abrir espacios idénticos, sino construir una red coherente donde cada ubicación tenga identidad propia, manteniendo siempre los pilares de diseño, cercanía y comunidad. El rebranding nos da un lenguaje común, visual y verbal, para que alguien reconozca rápidamente la marca. Pero al mismo tiempo nos permite adaptarnos a la ciudad. Ubicaciones como Cloudworks Les Punxes reflejan bien esta manera de hacer: respetar el patrimonio y la energía de cada ciudad, dándole nueva vida con bienestar y comunidad.

PMK: Si tuvierais que definir el Cloudworks del futuro en una sola frase que resuma este nuevo posicionamiento y el compromiso con vuestra comunidad, ¿cuál sería?

Marta Gràcia: Para Cloudworks, el futuro es seguir evolucionando sin perder lo que nos hace diferentes: cuidar cada detalle, mantener lo humano y la cercanía en el centro y crecer junto a nuestra comunidad.