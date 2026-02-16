TikTok se une a la EASA para promover los estándares publicitarios y la confianza de los consumidores

TikTok se ha unido a la Alianza Europea de Normas de Publicidad (EASA, por sus siglas en inglés) como miembro digital, reforzando su compromiso con la publicidad responsable a través de la autorregulación y la protección del consumidor.

Al unirse como miembro de pleno derecho, TikTok apoyará a 28 organizaciones de autorregulación publicitaria en toda Europa, formalizando su contribución al avance de los estándares del sector a nivel mundial.

Una autorregulación eficaz desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la confianza del público en la publicidad. Por ejemplo, en el Reino Unido, la confianza del público en la publicidad alcanzó su nivel más alto en cinco años, pasando del 31 % en 2021 al 40 % en 2025, lo que se atribuye en parte a una mayor concienciación del público sobre el sistema de autorregulación del sector (Credos).

Invertir en confianza y transparencia

TikTok sigue invirtiendo en soluciones que ayudan a las marcas a anunciarse con confianza. A través de la Suite de Seguridad de TikTok, la plataforma ofrece un conjunto completo de controles, herramientas y soluciones de medición de terceros diseñadas para la seguridad de la marca y la publicidad. Entre las novedades recientes se incluyen controles de exclusión ampliados y un Manual de seguridad y adecuación de la marca específico, lo que refleja el compromiso continuo de TikTok de ofrecer a los anunciantes una mayor claridad y control sobre dónde aparecen sus anuncios.

Además, TikTok ofrece una configuración clara de divulgación comercial, que incluye etiquetas de colaboración pagada y funciones de contenido de marca, lo que ayuda a los creadores y a las marcas a comunicarse abiertamente y garantiza que el público pueda identificar fácilmente la publicidad en la plataforma.

La publicidad de TikTok impulsa el crecimiento económico

La publicidad en TikTok también está contribuyendo a impulsar el crecimiento económico, ya que las empresas que se anuncian en la plataforma generaron un valor económico de 31.000 millones de euros en toda la UE en 2025, según una reciente investigación independiente de Public First. Esto incluye 7.200 millones de euros en producción económica en Alemania, 5.200 millones en Francia, 3.600 millones en Italia, 3.000 millones en España y 920 millones en Polonia. En el caso concreto de las pymes, la publicidad en TikTok ha permitido un crecimiento económico total de 13.000 millones de euros.

Thomas Wlazik, director general de Soluciones Globales de Negocio de TikTok para Europa, ha declarado: «Unirnos a la EASA es un gran hito para TikTok y formaliza nuestro apoyo a los socios con los que hemos estado trabajando durante varios años entre bastidores. Con el objetivo común de promover y defender la publicidad responsable, esperamos trabajar con la EASA, nuestros compañeros del sector y socios de la asociación en toda Europa para generar una mayor confianza en la industria publicitaria».

Dando la bienvenida a TikTok como miembro, Ludovic Basset, director general de la EASA, afirmó: «Como plataforma global que desempeña un papel cada vez más influyente en la publicidad digital, la adhesión de TikTok supone un importante paso adelante en nuestro compromiso común con la publicidad responsable. Esta colaboración subraya nuestra dedicación colectiva a mantener los más altos estándares de transparencia y protección del consumidor en todo el ecosistema digital europeo».

Orla Twomey, presidenta de la EASA, añadió: «Estamos encantados de dar la bienvenida a TikTok como nuestro nuevo miembro. Su adhesión reafirma nuestra misión colectiva de mantener los más altos estándares publicitarios en todos los medios de comunicación y ejemplifica nuestro liderazgo en el fomento de un entorno basado en la confianza y la integridad en Europa».

Entre las organizaciones que reciben apoyo a través de esta adhesión se encuentran la ASA (Reino Unido), la ARPP (Francia), la DWR (Alemania), la IAP (Italia), AUTOCONTROL (España) y otras.