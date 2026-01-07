DAZN presenta su propuesta publicitaria para marcas y anunciantes en la antesala de las nuevas temporadas de Formula 1 y MotoGPTM

DAZN, la plataforma global líder de entretenimiento deportivo, ha presentado su propuesta publicitaria para marcas y anunciantes de cara a las nuevas temporadas de Formula 1® y MotoGPTM. DAZN es el broadcaster exclusivo en España de ambas competiciones y la única plataforma donde los aficionados al motor pueden seguir cada Gran Premio del año, incluyendo todas las citas que se disputen en nuestro país.

La pasión por los deportes de motor no para de crecer en España. Las audiencias de la Formula 1® y MotoGPTM en DAZN en 2025 crecieron un 7% respecto al curso anterior, con un consumo acumulado de más de 106 millones de horas a lo largo de la temporada. Además, en 2026 se vivirá uno de los años más emocionantes en ambas competiciones. Marc Márquez defenderá título con el rojo de Ducati, mientras que el ‘Gran Circo’ estrena normativa, con Fernando Alonso y Carlos Sainz esperando dar la sorpresa y ofrecer nuevas victorias a su público.

DAZN pone a disposición de marcas y anunciantes una propuesta integral que combina formatos publicitarios convencionales como vídeo y menciones, con activaciones especiales, momentos internos, overlays, presencia en la funcionalidad interactiva FanZone y oportunidades de colaboración directa con la Formula 1® y MotoGPTM. Estas alianzas permiten, además, obtener presencia de marca en entornos de alto interés, llevando la conexión con el fan más allá de la pantalla.

João Ramires, VP Ad Sales de DAZN España y Portugal, ha destacado que: “Como broadcaster oficial de MotoGP y Formula 1 en España, nuestro objetivo es ofrecer a los anunciantes la oportunidad de conectar con una base de fans altamente comprometida a lo largo de todas las pruebas del calendario. Esto incluye las principales citas nacionales de MotoGP en Jerez, Valencia, Aragón y Catalunya, así como los Grandes Premios de Formula 1 de Madrid y Barcelona”.

Las mejores competiciones de motor, al completo y en exclusiva en DAZN

DAZN es la plataforma de referencia de los aficionados al motor en España. Además de los Mundiales de Formula 1® y MotoGPTM, los usuarios pueden seguir de forma íntegra la NASCAR, WorldSBK, DTM, S-CER y una gran variedad de eventos de dos y cuatro ruedas a lo largo de todo el año.

Asimismo, la programación de motor de DAZN ofrece espacios de análisis, entrevistas, reportajes y documentales originales, permitiendo a las marcas llegar a los fans tanto durante la emisión de pruebas en directo como en momentos de consumo de contenidos a la carta.