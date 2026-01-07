Noticia Publicidad

Roblox expande su plataforma publicitaria inmersiva para captar a las nuevas generaciones
Por Redacción - 8 Enero 2026

Roblox ha iniciado el 2026 con una apuesta ambiciosa que busca transformar la manera en que las marcas interactúan con las audiencias más jóvenes. En el marco del CES 2026, la plataforma ha presentado una expansión significativa de su infraestructura publicitaria, diseñada para consolidarse como un canal de comunicación esencial para conectar con las generaciones Z y Alpha. Esta evolución no solo se limita a la aparición de nuevos espacios, sino que representa un cambio estructural en la forma en que el contenido comercial se integra en un universo donde la participación activa ha desplazado casi por completo al consumo pasivo de medios tradicionales.

La novedad más destacada de este anuncio es el lanzamiento de la denominada Homepage Feature, un formato publicitario de categoría premium ubicado estratégicamente en la página de inicio de la plataforma. Este espacio cobra una relevancia técnica y comercial mayúscula si se tiene en cuenta que funciona como la puerta de entrada diaria para más de 151 millones de usuarios activos. A diferencia de los anuncios estáticos convencionales, esta unidad permite que las piezas creativas en video de las marcas se transformen, mediante un solo clic, en experiencias tridimensionales inmersivas. Este avance elimina las barreras técnicas de desarrollo complejo para los anunciantes, permitiéndoles ofrecer interactividad inmediata sin requerir meses de programación personalizada.

Para dar soporte a esta escala de crecimiento, la compañía ha fortalecido su ecosistema de alianzas programáticas, extendiendo su colaboración más allá de los acuerdos previos. La integración de plataformas de demanda y suministro como Amazon DSP, Liftoff, Index Exchange, Magnite y PubMatic abre el inventario de video de Roblox a miles de anunciantes globales. Esta apertura facilita que las marcas compren espacios publicitarios bajo modelos de coste por mil impresiones (CPM) con herramientas de medición y segmentación de alta precisión, garantizando que el mensaje llegue de manera orgánica a los nichos de interés adecuados dentro de la vasta red de experiencias creadas por la comunidad.

La estrategia de Roblox para este año también pone un foco especial en la humanización de las marcas a través de colaboraciones estratégicas con sectores tan diversos como el entretenimiento, los deportes y el comercio minorista. Gigantes como Mattel han anunciado la expansión de sus universos digitales con franquicias icónicas como Barbie, Hot Wheels y Monster High, mientras que ligas deportivas como la NFL y la NBA continúan profundizando su presencia con activaciones ligadas a eventos de gran magnitud como el Super Bowl LX. Incluso en el sector del retail, empresas como Sam’s Club han servido de pioneras en la fase beta de las nuevas funciones de inicio, demostrando que la publicidad en estos entornos digitales puede ser una extensión natural del juego y no una interrupción del mismo.

Este fortalecimiento del modelo publicitario no solo beneficia a las grandes corporaciones, sino que está intrínsecamente ligado al bienestar de la economía interna de la plataforma. Al incrementar la demanda y facilitar el acceso a la compra de medios, Roblox genera nuevas oportunidades de ingresos para los desarrolladores y creadores independientes. Al integrar anuncios de video recompensados, donde los jugadores eligen voluntariamente interactuar con la marca a cambio de beneficios dentro de la experiencia, se logra un equilibrio entre la monetización y la satisfacción del usuario, manteniendo tasas de finalización de video que superan el noventa por ciento y estableciendo un estándar de transparencia y control para los especialistas en marketing en este nuevo ciclo tecnológico.

