Multas millonarias para anunciantes en los Emiratos Árabes por promociones sin licencia ni permiso en redes sociales

El Consejo de Medios de los EAU ha hecho obligatorio el Permiso de Anunciante para cualquier persona o entidad que desee difundir contenido promocional en redes sociales, blogs o sitios web dentro del territorio nacional. Esta medida no se limita exclusivamente a las grandes figuras públicas, sino que abarca a creadores de contenido, influencers e incluso visitantes que realicen colaboraciones, marcando el inicio de una etapa de mayor transparencia y rigor profesional en el sector publicitario.

El corazón de esta regulación reside en la necesidad de formalizar una actividad que durante años operó bajo criterios menos estructurados. A partir de hoy, el requisito del permiso es indispensable tanto para promociones remuneradas como para aquellas que no implican un pago directo, como los intercambios de productos o servicios gratuitos. La autoridad regulatoria ha establecido que el objetivo principal es proteger al consumidor de la publicidad engañosa y garantizar que los estándares éticos de los medios tradicionales se trasladen de forma efectiva al entorno digital. Para los ciudadanos y residentes de los Emiratos, el gobierno ha facilitado el acceso a este documento ofreciéndolo de manera gratuita durante los primeros tres años, buscando incentivar el cumplimiento voluntario y apoyar el talento local.

Para obtener esta autorización, los solicitantes deben cumplir con requisitos estrictos que aseguran la idoneidad del anunciante.

Es indispensable contar con al menos 18 años de edad, presentar un certificado de buena conducta emitido por las autoridades policiales y poseer una licencia comercial válida para actividades de medios electrónicos. En el caso de los creadores de contenido que se encuentran de visita en el país, la normativa exige que gestionen un permiso temporal a través de agencias de publicidad o de gestión de talento que estén debidamente acreditadas y licenciadas en los Emiratos Árabes Unidos. Este control centralizado busca que cada publicación promocional esté respaldada por una identidad verificada, eliminando el anonimato en las recomendaciones comerciales.

Las implicaciones del incumplimiento son severas y reflejan la seriedad con la que el Estado aborda la integridad de su mercado digital.

Las sanciones económicas por operar sin el debido permiso pueden oscilar entre los 5,000 y el millón de dirhams, dependiendo de la gravedad y la recurrencia de la falta. Además, los titulares de licencias están obligados a mostrar claramente su número de permiso en sus perfiles sociales y deben asegurar que solo publican anuncios a través de cuentas previamente registradas ante el Consejo de Medios. Esta estructura no solo beneficia al público, que ahora puede verificar la legitimidad de lo que consume, sino que también otorga a las marcas una mayor seguridad jurídica al contratar colaboradores que cumplen con la ley vigente.

La implementación de este marco legal sitúa a los Emiratos Árabes Unidos a la vanguardia de la regulación de la economía de los creadores en la región. Al exigir una licencia profesional para lo que antes se consideraba una actividad informal, el país eleva el listón de la calidad del contenido y fomenta un ecosistema publicitario más robusto. Esta transición hacia la profesionalización obligatoria obliga a agencias y empresas a realizar auditorías internas de sus colaboradores actuales para evitar repercusiones legales, consolidando un mercado donde la responsabilidad editorial y la transparencia comercial son los nuevos pilares fundamentales de la influencia digital.