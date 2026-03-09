El marketing de influencers se consolida como el motor de rentabilidad para el 89% de las marcas de moda en México

Instagram y TikTok ya no son solo escaparates digitales, hoy definen tendencias, influyen en la decisión de compra y permiten que marcas emergentes escalen en un entorno donde autenticidad y engagement son claves competitivas.

La industria de la moda en México atraviesa uno de sus momentos de mayor dinamismo, impulsada por la expansión de las redes sociales y la consolidación del marketing digital como eje estratégico. Con un mercado que alcanzó USD 29,57 mil millones en 2024 y que se proyecta superará los USD 47,71 mil millones en 2034, el crecimiento del sector está estrechamente ligado a la transformación digital del consumo, como lo señala el Informe y pronóstico del mercado de prendas de vestir en México 2025-2034.

El país cuenta hoy con 93 millones de usuarios de redes sociales y 110 millones de usuarios de internet, con una penetración móvil del 96,5%, según DataReportal Digital 2025. Este ecosistema ha convertido a plataformas como Instagram y TikTok en motores clave para la visibilidad, comercialización y posicionamiento de marcas de moda.

La evolución no es únicamente cuantitativa, sino estratégica. Las redes sociales han pasado de ser vitrinas digitales a convertirse en canales de interacción, validación y venta directa. La posibilidad de lanzar colecciones, medir la reacción del público en tiempo real y ajustar estrategias de comunicación con base en datos ha reducido tiempos y optimizado inversiones. La inmediatez del contenido en formatos como stories, videos cortos y transmisiones en vivo, permite a las marcas mantener una conversación constante con su audiencia y construir comunidad más allá de la transacción.

“La relevancia que las redes sociales han adquirido en la población ha generado que las marcas integren su uso en sus estrategias de comunicación”, explica Ana Torres, docente de ESDESIGN. En México, esa integración no solo amplifica el alcance, sino que impacta directamente en el comportamiento de compra.

Torres también señala que el 90% de las marcas reconoce que las redes sociales han incrementado su tráfico web. Además, el contenido generado por usuarios (UGC) logra tasas de clic hasta cinco veces superiores a la publicidad tradicional, mientras que el 71% de los usuarios que interactúan positivamente con una marca estaría dispuesto a recomendarla. Esto confirma que la confianza y la autenticidad son hoy activos comerciales.

El ecommerce consolida su peso dentro de este ecosistema digital, alrededor del 30% de los compradores podría realizar compras directamente desde redes sociales y más de la mitad descubre nuevas marcas a través de estas plataformas. Esta dinámica ha permitido que diseñadores emergentes y emprendimientos locales escalen con mayor agilidad, reduciendo la dependencia de intermediarios físicos y ampliando su alcance nacional e internacional.

El marketing de influencers refuerza esta tendencia, el 89% de las marcas reconoce su alta rentabilidad, y para millennials y Generación Z las redes sociales representan la mitad del descubrimiento de moda. La convergencia entre contenido editorial, marca personal y estrategia comercial ha redefinido la forma en que se construye posicionamiento en el sector.

A la par, el mercado refleja cambios estructurales en el consumo. La demanda de ropa de segunda mano continúa creciendo, impulsada por una mayor conciencia sobre sostenibilidad. Plataformas como GoTrendier registraron 8.640 ventas diarias en 2023, especialmente entre mujeres de 24 a 45 años, evidenciando una evolución en las prioridades del consumidor y una mayor apertura a modelos circulares.

Sin embargo, como advierte Torres, la adaptación no es solo tecnológica. La autenticidad, la diversidad y la coherencia entre discurso y acción son hoy condiciones indispensables en un entorno donde la imagen tiene impacto cultural y social. En un mercado en plena expansión y profundamente digitalizado, entender cómo las redes sociales redefinen identidad, posicionamiento y modelo de negocio será determinante para liderar la nueva etapa de la moda en México.