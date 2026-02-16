La publicidad en streaming genera fatiga por repetición y falta de relevancia en el usuario

La promesa de una publicidad digital hiper-personalizada, capaz de anticiparse a los deseos del espectador mediante algoritmos sofisticados, parece haberse estancado en una percepción de estandarización que recuerda a la televisión lineal de décadas pasadas. A pesar de la sofisticación tecnológica que define a las plataformas de streaming y a la televisión conectada, un reciente análisis de la agencia Adtaxi revela que el consumidor actual no percibe una diferencia sustancial en la relevancia de los anuncios que recibe en comparación con los formatos tradicionales. Esta desconexión entre la capacidad técnica de segmentación y la experiencia real del usuario sugiere que la industria publicitaria enfrenta un desafío de percepción más profundo de lo que las métricas de clics podrían indicar inicialmente.

Los datos obtenidos a principios de este 2026 muestran que casi la mitad de los usuarios, concretamente un cuarenta y cinco por ciento, considera que las piezas publicitarias en video digital mantienen el mismo tono y enfoque que las emitidas en la televisión convencional. Esta cifra es reveladora porque implica que, para una masa crítica de la población, el avance hacia la personalización no ha logrado romper la barrera de lo genérico. Los autores del estudio subrayan que, si bien las capacidades de alcance y selección de audiencia han evolucionado de manera exponencial, el espectador promedio no siente que ese esfuerzo tecnológico se traduzca en un beneficio directo o en una oferta que realmente resuene con sus necesidades individuales.

Uno de los factores que más erosiona la efectividad de estas campañas es el fenómeno de la saturación y la repetición incesante. Los expertos en medios han señalado históricamente que la alta frecuencia de un mismo mensaje, sumada a una rotación deficiente de las piezas creativas, genera un efecto de fatiga en la audiencia. Cuando un usuario visualiza el mismo anuncio múltiples veces durante una sola sesión de visualización, la sensación de estar ante una herramienta inteligente desaparece para dar paso a una molestia que recuerda a las peores prácticas de la publicidad masiva. Un once por ciento de los consultados llega incluso a afirmar que los anuncios digitales son menos relevantes que los de la televisión por cable, lo que pone de manifiesto fallos críticos en los sistemas de segmentación actuales.

Sin embargo, esta aparente apatía hacia la personalización no anula el poder de conversión que el video digital sigue ejerciendo sobre el comportamiento de compra. Resulta fascinante observar que, a pesar de las críticas a la relevancia, el cuarenta por ciento de los adultos admite haber visitado el sitio web de una marca tras ver un anuncio, y un diecisiete por ciento completó una compra de forma directa. Estas cifras sugieren que el formato de video sigue siendo una herramienta de persuasión formidable, pero que su éxito actual depende más del impulso del momento o de la visibilidad que de una conexión emocional genuina derivada de un conocimiento profundo del perfil del consumidor.

La duración de los mensajes también juega un papel determinante en la aceptación del contenido comercial por parte del público. En una era definida por el consumo rápido y la atención fragmentada, la resistencia a los formatos largos es evidente. Casi tres cuartas partes de los encuestados consideran que los anuncios no deberían superar los veinticinco segundos, lo que establece un límite estricto para las marcas que intentan contar historias complejas. Mientras tanto, solo una cuarta parte de la audiencia se muestra dispuesta a tolerar mensajes que excedan el medio minuto. Esta preferencia por la brevedad obliga a los creativos a condensar su propuesta de valor sin perder la formalidad ni la capacidad de impacto, buscando un equilibrio entre la eficiencia comunicativa y el respeto por el tiempo del espectador.

Este análisis, basado en una muestra de más de mil adultos estadounidenses recolectada por SurveyMonkey en enero de 2026, forma parte de un seguimiento histórico que ha acumulado datos de más de diez mil participantes durante la última década. La tendencia que se dibuja es la de un mercado que ha madurado en infraestructura, pero que aún debe perfeccionar su narrativa. La industria se encuentra en una encrucijada donde la tecnología debe dejar de ser invisible para el motor de segmentación y empezar a ser visible en la calidad y pertinencia del contenido ofrecido, evitando que la publicidad digital se convierta simplemente en una versión más costosa y repetitiva de la televisión del siglo pasado.