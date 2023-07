"La Velada del Año 3" rompe récords y desafía a la publicidad tradicional, impulsando la tendencia hacia el contenido generado por usuarios en plataformas digitales

La Velada del Año 3, organizada por el destacado streamer Ibai Llanos, ha dejado una huella imborrable en la historia de Twitch al romper récords de audiencia y superar por completo las expectativas. Este evento anual, que reúne a celebridades, youtubers, artistas e influencers en emocionantes combates de boxeo, atrajo a una asombrosa cantidad de más de 3,4 millones de espectadores simultáneos en la plataforma de streaming. Este hito representa un nuevo récord de usuarios en un directo de Twitch, consolidando a Ibai Llanos como una de las figuras más influyentes y populares en el mundo del contenido en línea.

El éxito arrollador de La Velada del Año 3 no se limitó a la audiencia en línea, ya que también se vendieron 60.000 entradas presenciales para la tercera edición del evento, que tuvo lugar en el Cívitas Metropolitano de Madrid. Con precios atractivos y una amplia gama de actuaciones musicales de renombre, como Feid, Quevedo, Rosario Flores, María Becerra, Ozuna y Estopa, Ibai logró atraer a miles de seguidores que acudieron entusiasmados a comprar sus entradas. Además, la inclusión de la Velada del Año 3 en el bono cultural del gobierno de España contribuyó a su éxito y promovió aún más la asistencia masiva al evento.

Un impacto significativo en la industria del entretenimiento

Es innegable que eventos como La Velada del Año 3 están teniendo un impacto significativo en la industria del entretenimiento y, más específicamente, en la programación tradicional de televisión. El alcance masivo y el nivel de participación que logran estos eventos en plataformas de streaming, como Twitch, están captando la atención de millones de espectadores en todo el mundo. La capacidad de Ibai Llanos para congregar a más de 3,4 millones de personas simultáneamente en un directo es un testimonio del poder y la influencia que posee como creador de contenido en línea.

Este fenómeno también pone de relieve la creciente preferencia de la audiencia por el contenido generado por usuarios en plataformas digitales. La capacidad de los streamers y creadores de contenido para conectar directamente con su audiencia y ofrecer experiencias únicas y en tiempo real está transformando la forma en que consumimos entretenimiento. La televisión tradicional se enfrenta a un desafío sin precedentes, ya que eventos como La Velada del Año 3 demuelen por completo la programación establecida. La capacidad de Ibai Llanos para atraer a millones de espectadores a través de Twitch es un testimonio de la evolución de los medios de comunicación y el cambio en los hábitos de consumo de entretenimiento.

La audiencia está buscando cada vez más contenido auténtico, interactivo y personalizado, y los streamers como Ibai Llanos han logrado ofrecer exactamente eso.

La Velada del Año 3 se convierte en un espectáculo que va más allá de simples combates de boxeo, incorporando actuaciones musicales y la presencia de numerosas personalidades del mundo del entretenimiento. Esto crea una experiencia multifacética que atrae a una amplia gama de seguidores y aficionados.

Además, la facilidad de acceso a través de plataformas de streaming como Twitch ha ampliado enormemente la audiencia potencial de estos eventos. Ya no estamos limitados por las barreras geográficas o las restricciones de horario de la televisión tradicional. Cualquier persona con acceso a Internet puede unirse y ser parte de la experiencia en tiempo real, sin importar dónde se encuentre.

La Velada del Año 3 también destaca la influencia de los streamers como Ibai Llanos en la industria del entretenimiento.

Estos creadores de contenido han logrado construir comunidades leales y comprometidas, que están dispuestas a seguirlos y participar activamente en sus eventos. La conexión directa y la interacción en vivo con los espectadores crean un sentido de pertenencia y participación que es difícil de replicar en los medios tradicionales.

Es importante tener en cuenta que estos eventos no solo están cambiando la forma en que consumimos entretenimiento, sino que también están generando nuevas oportunidades comerciales. La capacidad de atraer a millones de espectadores simultáneamente abre puertas para patrocinios, colaboraciones y asociaciones estratégicas con marcas que desean llegar a una audiencia más joven y altamente comprometida.

Sin embargo, a pesar del rotundo éxito de la Velada del Año 3, no estuvo exenta de dificultades técnicas y problemas de realización. Se reportaron numerosos cortes y fallos técnicos durante la emisión, lo cual empañó ligeramente la experiencia para algunos espectadores. Además, hubo críticas por la falta de ritmo en el evento y en los combates, aspecto que se ha señalado como uno de los puntos negativos de la realización. Aunque estas críticas son válidas, el éxito general del evento y la asombrosa audiencia alcanzada demuestran que La Velada del Año 3 ha consolidado su posición como un evento ineludible para los seguidores de Ibai Llanos y los amantes del contenido en línea.

Money Money

La Velada del año 3, organizada por Ibai Llanos en colaboración con Twitch, ha sido el evento más costoso tanto para Ibai como para la plataforma. El espectáculo ha sido espectacular y ha recibido una gran respuesta de la comunidad. Se ha alcanzado un récord histórico de visualizaciones, con un pico de 3.4 millones de espectadores. Durante las ocho horas de conciertos y peleas de boxeo, Ibai logró obtener más de 67,000 suscripciones.

El acuerdo entre Ibai Llanos y Twitch es excepcional, ya que se dice que el streamer obtiene el 80% de los beneficios íntegros de su canal, algo que no muchos tienen. Con el precio de suscripción de 3.99 euros, esto se traduce en una recaudación de aproximadamente 215,000 euros solo en la plataforma de Twitch.

Además de las suscripciones en Twitch, se suman las más de 10,000 suscripciones del día anterior al evento durante el pesaje. Por lo tanto, las cifras aumentan significativamente en términos de Twitch, pero los beneficios globales son mucho mayores. Ibai ha invertido tres o cuatro veces más en La Velada del año 3 en comparación con el evento del año anterior, pero la venta de entradas genera aún más beneficios.

Antes del evento, Ibai mencionó que la pantalla gigante colocada en el centro del escenario le costó "medio palo", lo que muestra la magnitud de los costos involucrados en un evento de esta magnitud. A pesar de algunos problemas técnicos y bloqueos en Twitch durante el combate entre Marina Rivers y Samy 'La Elegida' Rivers, el evento fue un éxito.

Otro récord destacado de La Velada del año 3 es la clasificación global de los canales de Twitch con más suscripciones en el mundo. Ibai Llanos se sitúa en el segundo puesto con 131,436 suscripciones, superado solo por IronMouse con más de 205,000 suscripciones, y seguido por Kaicenat con más de 75,000 suscripciones.

Se ha prometido una Velada del año 4 para el 2024, y se especula que Latinoamérica podría ser una opción para el próximo espectáculo, aunque esto es solo una especulación. En cualquier caso, será difícil encontrar un escenario más grande que un estadio de fútbol para atraer a más seguidores a La Velada.

Golpe a la publicidad tradicional

Twitch veía este evento como una gran oportunidad, con una duración de varias horas, millones de espectadores y un horario Prime en España, lo que les permitiría obtener grandes ganancias a través de anuncios. Sin embargo, Ibai Llanos confirmó que la Velada del año 3 no tendría publicidad durante la transmisión en su canal, excepto el anuncio inicial al ingresar al canal. No se interrumpiría la emisión con los anuncios habituales de Twitch.

En su lugar, Ibai pondría su propia publicidad, promocionando las marcas con las que colabora durante el evento. Estos anuncios no se superpondrían con los anunciantes habituales de Twitch, lo que posiblemente no le agradaría a la plataforma. Ibai había mencionado anteriormente que tenía el mejor contrato con Twitch, lo que posiblemente le permitió tomar la decisión de no incluir anuncios en esta ocasión.

El modelo de no incluir anuncios automáticos de Twitch durante eventos como la Velada del año de Ibai Llanos podría tener un impacto significativo en la publicidad tradicional, particularmente en los tipos de anuncios televisivos que interrumpen el contenido. Hay varias razones que respaldan esta afirmación. En primer lugar, este enfoque sin anuncios automáticos permite mantener una experiencia de usuario más agradable y sin interrupciones. Los anuncios televisivos suelen interrumpir el flujo del contenido, lo que puede resultar molesto y frustrante para los espectadores. Al eliminar esta interrupción publicitaria, se mejora la experiencia general del usuario y se evita la sensación negativa asociada con los anuncios intrusivos.

Este modelo ofrece además a los creadores de contenido la oportunidad de realizar promociones propias y colaboraciones con marcas de manera más orgánica y personalizada. En lugar de ser bombardeados con anuncios genéricos, los espectadores pueden ver promociones específicas que están relacionadas con el contenido y que son presentadas de una manera más integrada en la transmisión. Esto crea una mayor conexión entre los espectadores y las marcas, lo que puede generar un mayor impacto y participación por parte de la audiencia.

Otro factor importante es el alcance y la audiencia potencial de eventos como la Velada del año de Ibai Llanos. Estos eventos atraen a cientos de miles de espectadores y generan un gran interés en la comunidad. Al optar por no incluir anuncios automáticos, se garantiza que los espectadores estén completamente comprometidos con el contenido y no se distraigan por interrupciones publicitarias. Esto puede resultar atractivo para las marcas patrocinadoras, ya que pueden alcanzar a una audiencia altamente comprometida y receptiva a través de otras formas de promoción durante el evento.