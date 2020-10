Fernando Machado, José Miguel Sokoloff, Eva Santos y Andrés Ordoñez, los primeros conferencistas anunciados por El Ojo 2020

El Ojo de Iberoamérica avanza y presenta a los primeros Conferencistas confirmados para su edición especial online que este año, más que nunca, propone un Ciclo de Capacitación e Inspiración para reflexionar, debatir, re-pensar, analizar y compartir sobre todo lo que estamos viviendo en estos tiempos: la relevancia de la creatividad, la nueva industria que emerge de todos los cambios impuestos por la pandemia y los desafíos para lo que viene. Un futuro lleno de incógnitas y nuevos desafíos.

La XXIII Edición del Festival Internacional se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2020 en un formato online por el contexto regional y global de pandemia, pero manteniendo todo lo que siempre hizo de El Ojo el festival más importante del planeta con una mirada latina.

Para reafirmar su compromiso total con la industria, aún más en momentos difíciles como éstos, El Ojo de Iberoamérica convocó a grandes referentes para compartir sus experiencias, su mirada y lo que están pensando hoy y a futuro sobre la creatividad y nuestra industria. Y no solo sobre lo que el Covid-19 generó, sino también todo lo que está pasando en nuestras sociedades con temas como el racismo, la diversidad, las cuestiones de género, la inclusión, el medioambiente, la transformación digital y la conexión de las marcas con los consumidores y sus nuevos hábitos. A continuación, presentamos a los primeros conferencistas confirmados de El Ojo 2020:

Fernando Machado, Chief Marketing Officer Global de Burger King

Es un líder global con una pasión por las marcas en crecimiento y los negocios. Con más de 10 GP y 30 oros en El Ojo (tanto por Burger King como por Unilever), 100 Leones en Cannes (5 GPs). Entre sus logros se destacan haber ganado 12 D&AD Yellow Pencils, 1 Grandy (McWhopper), y 2 Grand Effies en Norteamérica. Fernando es conocido por expandir los límites creativos y así impulsar el crecimiento de los negocios. Ha sido reconocido por Adweek como Grand Brand Genius en 2013, por el AD Club de New York como Marketer of the Year en 2017, mismo año en el que fue reconocido por Business Insider como uno de los 5 CMOs más innovadores del año, y por AdAge como uno de las 50 personas más creativas.

Considerado el rey del marketing, dueño de todos los premios que uno puede ganar en la industria, Fernando es brasileño, y antes de unirse a Burger King, trabajó por 18 años en Unilever. Fue mientras trabajaba para Dove que lideró la impactante campaña "Beauty Sketches", ganadora del Gran Ojo Film y Mejor Idea Latina en El Ojo de Iberoamérica 2013 y el Gran Ojo Eficacia en 2014, además del GP de Titanium en Cannes. Actualmente como CMO Global de Burger King, el enfoque de Fernando es infundir a la marca con propósito, modernizando su diseño e inspirando la organización alrededor de su desarrollo. Bajo su liderazgo, Burger King se convirtió en Anunciante del Año en los D&AD en 2016, en Cannes 2017 y en el One Show 2018. En El Ojo 2017, las campañas "Google Home of the Whopper" y "Burning Stores" lograron importantes galardones como el Gran Ojo Media y Tercer Ojo para la primera y el Gran Ojo Gráfica para la segunda.

Bajo su liderazgo en 2018 Burger King se consagró como el Anunciante del Año en El Ojo de Iberoamérica al obtener 4 Grandes Ojos, gracias al trabajo junto a LOLA MullenLowe España, DAVID Miami, La Despensa España, DAVID San Pablo, DAVID Buenos Aires y McCann Lima. Ese mismo año Fernando deslumbró al público con la conferencia "Be afraid. Be very afraid. But do it. (Ten miedo. Ten mucho miedo. Pero hazlo)" y con su Masterclass "¿Qué carajo están haciendo?". Este año volverá a compartir su mirada desde el escenario virtual de El Ojo.

José Miguel Sokoloff, Presidente Global del Consejo Creativo del Grupo MullenLowe, Socio Fundador de MullenLowe SSP3 y Líder Creativo de MullenLowe Group UK.

Originario de Colombia, el reconocimiento al trabajo realizado para el Ministerio de Defensa le valió para transformarse de figura referente del mundo creativo al cultural. Como líder creativo, llevó a MullenLowe Group UK a ser nombrada Agencia del Año en los Campaigns for Good Awards 2019. Desde la agencia inglesa trabaja codo a codo con el gobierno británico en la comunicación y prevención del Covid-19.

Es uno de los talentos creativos más importantes de la industria publicitaria mundial. Reconocido más de cinco veces por El Ojo de Iberoamérica como el mejor director creativo de Colombia, comenzó su carrera en 1986 en Leo Burnett.

A lo largo de su carrera fue el único receptor del D&AD Lápiz Negro otorgado a una agencia de Latinoamérica y de un Cannes Lion de Titanio. También tiene el prestigioso Grand Prix de Efectividad IPA del Reino Unido, un Grand Prix Jay Chiat y dos Grand Prix en El Ojo 2011 y 2012 por Operación Navidad y Ríos de luz, ambos trabajos realizados para PAHD de Ministerio de Defensa Colombia, galardones que se sumaron al reconocimiento de Sokoloff como Mejor Creativo de Iberoamérica en 2006.

Su relación con El Ojo de Iberoamérica también incluye el haber Presidido el Jurado de El Ojo Radio en 2011 y la conferencia "La publicidad ya te cambió la vida., ahora tu cámbiasela a alguien" que brindó ese mismo año.

Eva Santos, Consultora Creativa Independiente

Eva Santos es Consultora Creativa independiente. Anteriormente se desempeñó como Global Chief Creative Officer de Proximity Worldwide puesto que asumió en 2017, convirtiéndose en la segunda profesional española, después de Miguel Ángel Furones, en alcanzar esta posición global. Eva combinaba este rol con la Dirección General Creativa de Proximity en España.

Eva fue seleccionada en 2018 como la publicista del año por la Real Academia de la Publicidad e incluida en la lista Forbes de las 100 personas más creativas dentro del mundo de los negocios. Ese año también fue elegida la directora creativa del año por la revista Control. En 2017 Eva fue incluida en Adweek's Creative 100 y dentro de esta lista Eva fue considerada uno de los 10 líderes mundiales que está reinventado la industria publicitaria. Ese año también fue incluida en la lista de Women to Watch Europa que elabora Ad Age y fue la única creativa española incluida en la lista Magnificent Advertising Creatives de Marketing Communication News. En el 2016 Eva fue elegida la profesional de marketing y publicidad sub 41 del año por el Club de Jurados de los Premios Eficacia y como "Mujer a seguir" en la categoría publicidad por la revista Anuncios. Recientemente ha sido seleccionada como la segunda profesional más admirada del mercado español según el estudio que desarrolla Scopen.

Eva ha sido jurado de los más importantes festivales creativos: presidenta de El Ojo de Iberoamérica en dos ocasiones, One Show en dos ocasiones, Cannes Lions en tres ocasiones, y Clio Awards entre otros. Y acumula más de 100 premios en su carrera, entre ellos varios grandes premios conseguidos con sus campañas para Audi "La muñeca que eligió conducir" y "Por siempre jamás".

Eva es una de las fundadoras de #masmujerescreativas la plataforma colaborativa e independiente nacida con el objetivo de promover la visibilidad e igualdad de oportunidades de las creativas publicitarias y ha impartido ponencias sobre creatividad e igualdad en Cannes, Taiwan, Colombia o Buenos Aires. Desde el 2017 preside el Festival INSPIRATIONAL, el festival español de innovación que organiza la IAB y es una de las miembros fundadores de15 Dias Para, una plataforma ciudadana formada por perfiles multidisciplinares que trabaja para detectar necesidades en la crisis del Covid e intentar paliarlas a través de la creación de alianzas con instituciones públicas o privadas.

Eva estará presente en esta edición especial online de El Ojo de Iberoamérica tras dos presentaciones ante sala llena, en 2015 con su charla titulada "Lo bueno es enemigo de lo genial" y en 2017 con "Taylor vs El Rey Arturo".

Andrés Ordoñez, Executive Creative Director de FCB Chicago

Andrés Ordóñez es uno de los grandes líderes creativos latinos que con más de 18 años de experiencia ha ayudado al éxito de las marcas con las que ha trabajado a lo largo de su carrera, tanto en su Colombia natal como en destacadas agencias en España, Reino Unido, Puerto Rico y en EE.UU.

Luego de un gran trabajo creativo en Energy BBDO, agencia con la que conquistó numerosos reconocimientos, entre ellos El Gran Ojo Design en El Ojo de Iberoamérica 2018 con "Prescribed to death", un monumento con miles de píldoras talladas con rostros humanos para representar a las 22 mil personas que murieron por adicción a los opiáceos en Estados Unidos en aquel año, Ordoñez fue convocado en 2019 por Susan Credle, Chief Creative Officer Global de FCB, para liderar la creatividad de la icónica oficina de FCB Chicago, una de las más importantes de FCB a nivel global, y agencia ganadora del Gran Ojo Producción Gráfica 2019, con "The gun violence history book", para Illinois Council Against Handgun Violence.

Ordoñez es un gran experto en la creación de grandes ideas para marcas globales y lo hace dándoles vida a través de una narración evocadora e innovadora. En 2018, según The Drum's Big Won Rankings, Ordóñez se convirtió en el 17° Chief Creative Officer más galardonado del mundo.

En 2016 fue nombrado Director Creativo de Energy BBDO, imprimiéndole fuerza a la innovación en la construcción de ideas para la diversa gama de clientes de la agencia, incluidos MillerCoors, American Egg Board, Avocados From México, Bayer, Kerrygold, National Safety Council, OceanSpray, Luxottica, Mars. Wrigley y SC Johnson.

Ordóñez se mudó en 2019 a FCB Chicago para trabajar en estrecha colaboración con Susan Credle (Conferencista en El Ojo 2018) y se unió al FCB Global Creative Council con un nuevo conjunto de objetivos y listo para seguir dando todo por las personas y el trabajo.

Ordoñez estará presente en El Ojo 2020, donde compartirá su mirada sobre la industria y los desafíos que tiene que por delante.

Sin duda, junto a estos profesionales, El Ojo será nuevamente este año el espacio ideal para nutrirse de los aprendizajes y las enseñanzas para el futuro como sociedad, como industria y como profesionales de la comunicación, del marketing, de la publicidad y de la producción.