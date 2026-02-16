Noticia Marketing deportivo

Audi y Adidas colaboran para lanzar una amplia gama de ropa oficial y estilo de vida antes del debut del equipo en la Fórmula 1

Por Redacción - 2 Marzo 2026

La convergencia entre la alta tecnología automotriz y la indumentaria de rendimiento alcanza un hito con la alianza estratégica formalizada entre Audi y Adidas. Este acuerdo busca vestir el debut del fabricante alemán en la máxima categoría del automovilismo mundial, comenzando en marzo de 2026. Con el objetivo de captar la atención de audiencias globales y consolidar una base de seguidores apasionados, la colección no se limita a la ropa técnica de equipo, sino que abarca una extensa propuesta de estilo de vida que promete resonar tanto dentro como fuera de los circuitos de carreras. La unión representa una fusión de identidades corporativas donde la precisión de la ingeniería automotriz se encuentra con la innovación textil de vanguardia, creando una propuesta estética y funcional que busca trascender las temporadas de competición tradicionales.

Un enfoque integral en el vestuario de equipo y estilo de vida

El lanzamiento de la línea conjunta, denominada "adidas x Audi Revolut F1", abarca más de 160 artículos diferenciados, diseñados meticulosamente para satisfacer las demandas de un espectro amplio de consumidores. La oferta se estructura en torno a dos ejes principales: la indumentaria oficial del equipo y una línea de vestuario de estilo de vida diseñada para el día a día. Esta división permite que los entusiastas elijan entre productos que reflejan fielmente la identidad técnica de Audi Revolut F1 Team o piezas más sutiles y versátiles que se integran fácilmente en el guardarropa cotidiano. La distribución se realiza a través de múltiples canales, incluyendo el portal de comercio electrónico del equipo, la plataforma oficial de Adidas y puntos de venta físicos seleccionados por ambas marcas, facilitando el acceso a esta colección desde el inicio de la temporada.

La estructura de diseño y las gamas de producto

La colección se cimenta sobre la denominada "DNA Range", la cual constituye la piedra angular de la propuesta. Esta gama se centra en piezas esenciales que incorporan los colores primarios del equipo y un estilo directo, destinado a expresar con fuerza la identidad de Audi Revolut F1 Team. Por otro lado, la "Elevated Fanwear Range" complementa la oferta con prendas enfocadas en el estilo de vida contemporáneo, donde el diseño limpio, la comodidad y una marca más discreta definen la estética. Además, la colaboración incluye merchandising exclusivo vinculado a los pilotos, Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, permitiendo a los seguidores mostrar su apoyo a figuras específicas. Para mantener el interés a lo largo del año, se lanzarán diversas ediciones limitadas y cápsulas especiales, expandiendo la variedad de productos disponibles y ofreciendo novedad constante a los consumidores más exigentes que buscan piezas únicas y coleccionables.

