Mahou Cinco Estrellas presenta, junto a LALIGA, “Cinco de Cinco”, su nueva forma de vivir el fútbol

Ambición, talento, legado, equipo y pasión: las cinco claves que definen el espíritu de los grandes

La campaña se lanzó el 28 de febrero en televisión y en las redes sociales de Futbol Mahou, y se amplifica con una activación integral que incluye campaña exterior y un plan 360º

Mahou Cinco Estrellas presenta junto a LALIGA su nueva campaña “Cinco de Cinco”, protagonizada por Julián Álvarez, actual jugador del Atlético de Madrid, y Marcelo, embajador de LALIGA. Como patrocinadora de la competición, Mahou se sitúa en el escenario de máxima exigencia del deporte profesional, junto a quienes compiten al más alto nivel cada jornada. El nuevo spot, que se estrenó el 28 de febrero, presenta una nueva imagen de marca, reforzando el posicionamiento de Mahou como una cerveza referente que juega entre los grandes.

“Cinco de Cinco” nace de una premisa clara: la excelencia y la determinación por ganar y hacer grandes cosas. Se construye sobre cinco ingredientes para ser una estrella — ambición, talento, legado, equipo y pasión — que definen la actitud de quienes no se conforman, de quienes compiten para ganar y de quienes demuestran sin tapujos que están hechos para estar entre los mejores. Un mantra que guía esta nueva etapa de la marca.

Dos grandes jugadores como protagonistas

Para presentar esta nueva campaña, Mahou ha contado con figuras clave del fútbol que representan distintas generaciones de LALIGA, pero una misma forma de entender la exigencia. El jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez y Marcelo, embajador de LALIGA, protagonizan este nuevo spot, encarnando los valores que se narran a lo largo del spot.

La campaña representa la excelencia tanto dentro como fuera del terreno de juego y se basa en cinco pilares que reflejan la mentalidad y el carácter de la marca: ambición, talento, pasión, equipo y legado.

Emmanuel Puey, Director General de Marketing: “Cinco de Cinco no es solo una campaña, es nuestra forma de entender el éxito. Creemos que la verdadera excelencia se construye con ambición, se demuestra con talento, se impulsa con pasión, se alcanza en equipo y se proyecta como legado. Estos cinco pilares definen quiénes somos y hacia dónde queremos llegar, dentro y fuera del terreno de juego.

Para Jorge de la Vega, director general de Negocio de LALIGA: “En LALIGA entendemos la excelencia como una forma de competir y de construir marca a largo plazo. Ambición, talento, pasión, equipo y, especialmente, legado son valores que definen tanto a quienes saltan al terreno de juego como a las marcas que nos acompañan. El legado es precisamente el territorio sobre el que se construye nuestra nueva campaña de marca: la idea de que el fútbol trasciende generaciones conecta historias y deja huella más allá de cada partido. ‘Cinco de Cinco’ refleja esa misma mentalidad y demuestra cómo Mahou forma parte activa de ese legado que se construye cada jornada en LALIGA.”

A través de esta iniciativa, Mahou conecta su ADN con su manera de entender la competición. No se trata solo de presencia, sino de liderazgo. El spot está disponible en TV desde el 28 de febrero y en los canales oficiales de Mahou Cinco Estrellas