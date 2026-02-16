Nota de prensa Campañas Publicitarias

Mahou Cinco Estrellas presenta, junto a LALIGA, “Cinco de Cinco”, su nueva forma de vivir el fútbol
Mahou Cinco Estrellas impulsa como patrocinador de LALIGA en esta campaña una idea clara: la excelencia, entendida como una actitud dentro y fuera del campo
Mahou Cinco Estrellas presenta, junto a LALIGA, “Cinco de Cinco”, su nueva forma de vivir el fútbol

Por Redacción - 2 Marzo 2026

Ambición, talento, legado, equipo y pasión: las cinco claves que definen el espíritu de los grandes

La campaña se lanzó el 28 de febrero en televisión y en las redes sociales de Futbol Mahou, y se amplifica con una activación integral que incluye campaña exterior y un plan 360º

Mahou Cinco Estrellas presenta junto a LALIGA su nueva campaña “Cinco de Cinco”, protagonizada por Julián Álvarez, actual jugador del Atlético de Madrid, y Marcelo, embajador de LALIGA. Como patrocinadora de la competición, Mahou se sitúa en el escenario de máxima exigencia del deporte profesional, junto a quienes compiten al más alto nivel cada jornada. El nuevo spot, que se estrenó el 28 de febrero, presenta una nueva imagen de marca, reforzando el posicionamiento de Mahou como una cerveza referente que juega entre los grandes.

“Cinco de Cinco” nace de una premisa clara: la excelencia y la determinación por ganar y hacer grandes cosas. Se construye sobre cinco ingredientes para ser una estrella — ambición, talento, legado, equipo y pasión — que definen la actitud de quienes no se conforman, de quienes compiten para ganar y de quienes demuestran sin tapujos que están hechos para estar entre los mejores. Un mantra que guía esta nueva etapa de la marca.

Dos grandes jugadores como protagonistas

Para presentar esta nueva campaña, Mahou ha contado con figuras clave del fútbol que representan distintas generaciones de LALIGA, pero una misma forma de entender la exigencia. El jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez y Marcelo, embajador de LALIGA, protagonizan este nuevo spot, encarnando los valores que se narran a lo largo del spot.

La campaña representa la excelencia tanto dentro como fuera del terreno de juego y se basa en cinco pilares que reflejan la mentalidad y el carácter de la marca: ambición, talento, pasión, equipo y legado.

Emmanuel Puey, Director General de Marketing: “Cinco de Cinco no es solo una campaña, es nuestra forma de entender el éxito. Creemos que la verdadera excelencia se construye con ambición, se demuestra con talento, se impulsa con pasión, se alcanza en equipo y se proyecta como legado. Estos cinco pilares definen quiénes somos y hacia dónde queremos llegar, dentro y fuera del terreno de juego.

Para Jorge de la Vega, director general de Negocio de LALIGA: “En LALIGA entendemos la excelencia como una forma de competir y de construir marca a largo plazo. Ambición, talento, pasión, equipo y, especialmente, legado son valores que definen tanto a quienes saltan al terreno de juego como a las marcas que nos acompañan. El legado es precisamente el territorio sobre el que se construye nuestra nueva campaña de marca: la idea de que el fútbol trasciende generaciones conecta historias y deja huella más allá de cada partido. ‘Cinco de Cinco’ refleja esa misma mentalidad y demuestra cómo Mahou forma parte activa de ese legado que se construye cada jornada en LALIGA.”

A través de esta iniciativa, Mahou conecta su ADN con su manera de entender la competición. No se trata solo de presencia, sino de liderazgo. El spot está disponible en TV desde el 28 de febrero y en los canales oficiales de Mahou Cinco Estrellas

Contenidos relacionados
La mejor rebaja de las rebajas: La campaña de Láserum que rompe paradigmas con el street marketing
Massimo Dutti presenta Holiday Light, una historia emotiva que celebra la Navidad
Oatly y GoodNews utilizan el humor y la ironía para combatir la desinformación nutricional
Más Leídos
Cómo está cambiando el influencer marketing
La industria parece haber comprendido que la inteligencia artificial no es una solución mágica que se activa con solo pulsar un botón
El fútbol impone su ley como deporte Rey en redes sociales mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya calienta motores con 160,9 millones de seguidores
La gran brecha de la IA en España no es tecnológica, es organizativa
Meta, YouTube y TikTok concentran el 91% de la inversión en publicidad en redes sociales
Comparativa 2026: Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis (y por qué)
Estrategias de marketing para hacer más visible una marca
La coherencia de marca se ha convertido en el nuevo algoritmo del sector alimentación
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
Cómo los expertos evalúan la calidad de las marcas de automóviles y por qué algunas conviene evitarlas
Audi y Adidas colaboran para lanzar una amplia gama de ropa oficial y estilo de vida antes del debut del equipo en la Fórmula 1
Medios digitales, el nuevo epicentro de la autoridad y reputación para empresas y marcas en la era de la inteligencia artificial
Mahou Cinco Estrellas presenta, junto a LALIGA, “Cinco de Cinco”, su nueva forma de vivir el fútbol
Contenidos Patrocinados
Comparativa 2026: Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis (y por qué)
El email marketing ha llegado a 2026 en un estado de madurez que pocos canales digitales pueden igualar y estas son las mejores herramientas
Cuando el merchandising corporativo deja de ser un regalo y se convierte en estrategia de marca
La revolución conversacional de los datos en 2026: la IA como copiloto estratégico
ADS
Promocionados
UX financiera: Cómo las formas de pago personalizadas aumentan el valor de vida del alumno en el aprendizaje digital
Más allá del CPC: cómo una estrategia de Performance Marketing real impacta en tu cuenta de resultados
Marketing y liderazgo: la dupla formativa que transforma perfiles profesionales
6 razones para actualizar los plugins de tu web periódicamente