Desde que Facebook compró hace unos años y por una cantidad mil millonaria Whatsapp, la app de mensajería entonces emergente y que funcionaba bajo pago (de una cantidad casi simbólica, pero que la mantenía limpia de anuncios), la industria ha estado analizando y valorando cuándo y cómo Facebook iba a monetizar su nueva y poderosa adquisición.

El primer movimiento de Facebook fue el de eliminar el coste anual de Whatsapp, a pesar de lo bajo que era, y el de convertirlo en un servicio gratuito. Lo gratis, eso sí, suele traer asociado encontrar ingresos por otras vías y todo el mundo parecía tener claro que esos ingresos iban a llegar gracias a la publicidad. Los rumores y las filtraciones fueron constantes, hasta que Facebook dejó claro que sí, Whatsapp iba a tener anuncios. 2019 iba a ser el gran año en el que pivotarían las cosas y en el que se probarían los formatos publicitarios.

2019 ha pasado y los anuncios no han aparecido en la popular app de mensajería. Facebook ha dado marcha atrás y ha congelado sus planes publicitarios. Se podría sospechar por la ausencia de anuncios en la app, pero se ha confirmado en una exclusiva de The Wall Street Journal. El solvente medio económico - lo que lleva a que la información no sea simple rumorología, sino noticia de peso - ha logrado saber gracias a fuentes cercanas al proceso que Facebook ha desmantelado sus esfuerzos publicitarios en Whatsapp.

Año y medio después de empezar a trabajar para incorporar publicidad (algo que, como recuerdan en el Journal, hizo que los fundadores de Whatsapp abandonasen el barco), Facebook está dando marcha atrás.

No solo se trata de una cuestión de intenciones, sino también de algo con pistas tangibles. Whatsapp ha desmantelado el equipo de profesionales que estaba trabajando en publicidad (quienes buscaban cómo introducir anuncios de un modo factible) y también ha borrado el trabajo que habían hecho hasta ahora. En el código de Whatsapp, señalan desde el Journal, ya no queda rastro de lo que desarrollaron en el equipo que trabajaba en publicidad.

Qué quiere monetizar Whatsapp

¿Quiere decir esto que la publicidad nunca llegará a Whatsapp? Es complicado. Al fin y al cabo, Facebook vive, como empresa y en sus diferentes marcas/servicios, de los anuncios. Facebook planea, según el diario económico, meter anuncios en las actualizaciones de estatus en algún momento, aunque por ahora esa no será la prioridad.

La gallina de los huevos de oro no serán los anuncios, sino los servicios para empresas. Ya hay empresas que emplean la plataforma para conectar con sus consumidores y, dado que su margen de usuarios activos es muy elevado, también tiene un poderoso atractivo para ir un paso más allá.

Whatsapp se está centrando en desarrollar servicios y funciones que dan margen de maniobra a las compañías para gestionar el modo en el que interactúan con sus clientes en la app. Básicamente, parece que les quieren cobrar por ponérselo más fácil y más eficiente. En algunos mercados, como el indio, estarían incluso trabajando en introducir modos de pago.

¿Será esa la vía más efectiva para monetizar el servicio y no los anuncios?