Como emprendedor debes saber que de por sí, lanzarse al mercado es una aventura, la situación que hoy día vivimos ha hecho que los negocios cambien para siempre. En cualquier situación, con una investigación de mercado puedes reducir la incertidumbre respecto a la adopción de un producto y además puedes identificar oportunidades no atendidas en el mercado.

Si bien no hay nada que le asegure el éxito a tu startup, hay elementos que te permitirán acceder de una manera correcta al mercado y tener mayor certeza de los pasos que deberás dar. El EmpresarioMX publica que de acuerdo con el Research Institute, las empresas que se sirven de un estudio de mercado crecen en promedio 27.9% más que quienes no lo hacen, logrando un 8.9% más de rentabilidad. Asimismo, el Instituto del Fracaso señala que 43% de los emprendimientos no triunfa debido a las fallas en la hipótesis de negocio y oportunidad de mercado.

Debes de tomar en cuenta que, las startups están rodeadas de mucha incertidumbre, por lo que te sugerimos no confiarte de lo bien que le esta yendo a otras compañías de la industria y desarrollar tus propias estrategias; analiza el mercado al que deseas incursionar tomando en cuenta las siguientes recomendaciones:

Cuál es el objetivo de el estudio de mercado que vas a realizar: debes tener claridad en lo que buscas obtener y para qué te va a servir dicha información.

A quién está dirigido el producto y/o servicio (Quién es el cliente), para ello deberás plantearte dos preguntas ¿Qué está buscando o qué necesita? y si tu producto cumple con sus expectativas.

A qué industria pertenece, deberás entender cuál es tu alcance y hasta dónde llega tu influencia, las barreras con las de deberás enfrentarte al tratar de incursionar, cómo opera, su tamaño, etc.

Geografía que te permitirá saber si cuenta con presencia nacional o también en otros países.

Conoce el tamaño del mercado en tu país y en el extranjero en caso de que aplique para saber el potencial que tiene tu negocio, es decir, tamaño es igual a oportunidad.

Hacer un análisis del crecimiento histórico y tendencias del sector te permitirá saber que rumbo ha llevado. Si la tendencia va a la baja es claro que el mercado está en declive, si la tendencia de crecimiento se ha mantenido estable puedes saber que tienes oportunidad de penetrar pero no va a crecer seguramente, y en caso de que esté a la alza, significa que su crecimiento te puede favorecer, lo que le garantiza rentabilidad.

Revisa cuáles son los principales segmentos o áreas de mercado. En la industria Fintech se encuentran segmentos de pagos, financiamiento, seguros, remesas. Recuerda que las problemáticas o necesidades cambian en cada uno de ellos y deberás saber a cuál le estás ofreciendo una solución.

Realiza un análisis de Porter de atractividad del mercado, según este modelo el grado de atracción de una industria viene determinado por la acción de estas cinco fuerzas competitivas básicas que, en su conjunto, definen la posibilidad de obtener mayor rentabilidad.

Un estudio de mercado, debería ser parte de una estrategia integral comercial para tu startup, esto te permitirá tener mayores posibilidades de alcanzar el éxito. Identificar a tus clientes, conocer la verdadera razón por la que compran y establecer los precios correctamente, son estrategias que están relacionadas con que alcances los objetivos de tus ventas.