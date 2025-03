Equilibrar el ecosistema publicitario: el reto de los publishers frente a los GAFAM

En el ecosistema de la publicidad digital, el éxito de cualquier actor depende de tres activos clave: los huecos publicitarios (los espacios donde se inserta la publicidad), los datos (información sobre los usuarios, sus intereses e intenciones) y la tecnología (la infraestructura necesaria para activar estos elementos de manera efectiva). Estos tres pilares no solo determinan la capacidad de competir en el mercado, sino que también configuran el nivel de independencia y sostenibilidad de cada actor dentro de la cadena de valor.

Hoy en día, las grandes tecnológicas, conocidas como GAFAM (Google, Amazon, Facebook –ahora Meta–, Apple y Microsoft), ejercen un dominio absoluto sobre estos activos. Según datos de Stocklytics, solo Google, Meta y Amazon concentraron más del 60% de los ingresos globales por publicidad digital en 2023, lo que equivale a cientos de miles de millones de dólares canalizados a través de sus plataformas. Su dominio es tal que, según eMarketer, en mercados como el estadounidense, casi el 75% de la inversión publicitaria digital se destina a estos gigantes.

Mientras tanto, los publishers y otros actores del ecosistema digital se enfrentan a una asimetría estructural: poseen los espacios publicitarios, pero dependen en gran medida de las plataformas tecnológicas para monetizarlos y acceder a datos de calidad sobre su propia audiencia. La falta de una identidad fiable y estable dificulta aún más este acceso, ya que sin una identificación consistente de los usuarios, los datos fragmentados y poco precisos afectan la capacidad de personalización y optimización de la publicidad. Este modelo concentrado no solo limita la competitividad de los publishers, sino que también plantea serios desafíos en términos de transparencia, privacidad y control sobre los datos.

Si el mercado sigue evolucionando en esta dirección, ¿qué margen de maniobra les queda a los medios, anunciantes y otros actores para recuperar el control sobre sus activos estratégicos? ¿Cómo pueden reequilibrar la balanza en un entorno donde la dependencia de los gigantes tecnológicos parece inevitable?

IA y datos de calidad, claves para equilibrar el ecosistema publicitario

En este ecosistema digital dominado por unas pocas plataformas, la Inteligencia Artificial se posiciona como la herramienta clave para reducir la brecha entre los GAFAM y el resto de los players del mercado. Su capacidad para optimizar la asignación de anuncios, identificar los emplazamientos publicitarios más efectivos y dirigirse con precisión a las audiencias adecuadas representa una oportunidad sin precedentes para los publishers y anunciantes que buscan recuperar el control sobre su inversión publicitaria.

Aunque los gigantes digitales han sido pioneros en el desarrollo de modelos de IA, estos algoritmos en sí mismos no representan una ventaja competitiva exclusiva para los GAFAM. Incluso Google ha reconocido que la IA, por sí sola, ya no es un factor de diferenciación clave en el mercado publicitario. Esto significa que los publishers tienen una gran oportunidad para aprovechar la IA y competir en igualdad de condiciones, siempre que cuenten con datos de calidad y estrategias adecuadas.

En este sentido, la IA no opera en el vacío. Su efectividad depende directamente de la calidad de los datos disponibles. Contar con información precisa, actualizada y estructurada es fundamental para alimentar los modelos de optimización y segmentación. La desaparición progresiva de las cookies tradicionales ha demostrado que las estrategias basadas únicamente en identificadores de terceros son insuficientes. En su lugar, soluciones alternativas, como los modelos de identidad basados en datos propios y señales contextuales, están emergiendo como respuestas viables para garantizar un targeting eficaz y respetuoso con la privacidad del usuario.

El verdadero reto no es solo acceder a los datos, sino aprovecharlos de manera efectiva. Actualmente, muchas empresas se encuentran en una situación paradójica: disponen de enormes volúmenes de información, pero no cuentan con la infraestructura ni las estrategias adecuadas para extraer su verdadero valor. Un informe de MIT Technology Review Insights, en colaboración con Snowflake, reveló que 4 de cada 5 empresas no pueden explotar la IA de manera efectiva debido a la mala calidad de los datos. Además, el 95% de las organizaciones enfrenta dificultades en la implementación de esta tecnología, siendo el principal obstáculo (para un 53% de los encuestados) la falta de calidad y disponibilidad de la información utilizada. En otras palabras, sin datos estructurados, completos y accionables, incluso los algoritmos más avanzados pierden su capacidad de optimización.

El camino necesario hacia datos de calidad

Para que la IA sea una aliada real en la optimización publicitaria, es imprescindible minimizar el problema del garbage in, garbage out, asegurando que los datos utilizados sean relevantes, precisos y correctamente validados. En este sentido, una identidad fiable y estable es la base de una buena estrategia de datos, ya que permite unificar y consolidar la información del usuario a lo largo de distintos puntos de contacto. La creación de modelos de propensión basados en el comportamiento del usuario se vuelve mucho más efectiva cuando existe una identificación consistente, lo que reduce significativamente la duplicidad de registros y mejora la segmentación. Además, gestionar segmentos de clientes a partir de múltiples fuentes —como la navegación web, el uso de aplicaciones y otros canales digitales— enriquece el contexto y aporta una mayor precisión en la identificación de audiencias relevantes, impulsando estrategias publicitarias más eficientes y personalizadas.

Por otro lado, los modelos de atribución basados en IA, que trabajan con datos más detallados y censales, garantizan que cada impacto publicitario sea medido con precisión, permitiendo a los anunciantes optimizar sus presupuestos con base en información real y no en estimaciones fragmentadas. Soluciones especializadas en la gestión de datos, ya están abordando estos desafíos, ofreciendo una alternativa viable para aquellos que buscan maximizar la rentabilidad de sus inversiones publicitarias sin depender exclusivamente de los GAFAM.

En resumen, la IA tiene el potencial de nivelar el terreno de juego en la publicidad digital, permitiendo a los publishers y otros actores competir en condiciones más equitativas. No obstante, su éxito no radica únicamente en la sofisticación de los algoritmos, sino en la calidad de los datos que los alimentan. La optimización de los modelos de segmentación y atribución mediante información validada y enriquecida se perfila como la clave para reducir la brecha con los gigantes tecnológicos y garantizar la sostenibilidad del open internet.