PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

El marketing digital son el conjunto de acciones y estrategias, comerciales y publicitarias, que se llevan a cabo en los medios y vías digitales. Estos medios a partir de 1990 se multiplicaron en formas y técnicas, que se venían usando en el marketing offline. Aumentaron su complejidad y alcance, ya que Internet está cada vez más incorporado a nuestras vidas.Es difícil visualizarse hoy sin redes sociales y sin consultar en buscadores (vía verbal o escrito); lo mismo podemos decir de los procesos de compra, buscando negocios y precios.

Un poco de historia del Marketing Digital

Los inicios del marketing digital se remontan en 1990, reconociéndose como marketing 1.0. En esta época las primeras paginas web se limitaban en ocasiones a mostrar tiendas o productos en forma de catálogo. Aunque ya se visualizaba las interesantes virtudes y potencial del medio (Internet). Se puede definir a esta primera etapa como o marketing 1.0 como DIRECCIONAL. Llegando al año 2000 comienza una verdadera revolución frenética en el desarrollo de software que llevó a un escalón más al marketing convirtiéndolo en el Marketing 2.0 como se lo conoce hoy. Estos avances permitieron compartir información. Pasando de utilizar Internet como un medio solo de búsqueda a convertirse en una gran comunidad. Este marketing 2.0 se caracteriza por la bidireccionalidad.

El feedback por lo tanto es total y fundamental. Como opinión personal creo que la tendencia hacia una evolución del marketing 3.0 es inminente. Creo que se potenciarán la voz como medio de búsqueda y la realidad aumentada. La localización por voz en Google Assistant o Alexa de Amazon, ya comienzan a dar los primeros pasos para instalarse como pioneros. También la utilización de la realidad aumentada a través de los celulares ya comienza a tener las primeras utilizaciones para probarse ropa o calzado. El marketing digital está en constante revolución, es por eso que toma vital importancia el adaptarse a los cambios y conocer las tendencias.

Tipos de Marketing Digital

Existen 4 grandes grupos: el Inbound Marketing, el Content Marketing, el Marketing Conversacional y el Marketing de Redes Sociales.

Inbound Marketing

Es uno de los métodos o tipos más efectivos para promocionar una empresa en Internet, generando potenciales clientes, disminuyendo el tiempo de conversión. Su antecesor el Outbound Marketing, se enfocaba en comprar anuncio o listas de correo llegando en forma masiva y sin haber solicitado la publicidad o información. En cambio, el Inbound Marketing se enfoca en crear contenido de calidad seduciendo de manera sutil a los visitantes, dando contenido relevante como y cuando quieren. Se busca alinear el contenido publicado para atraer naturalmente para luego convertir, cerrar o vender de forma oportuna.

"Lo mejor del Inbound Marketing es que no debemos pagar por el"

Cuando invertimos en campañas de Google o de Facebook, cuando se termina el crédito, las visitas se detienen. En cambio con contenido de calidad como lo ofrece este tipo de marketing las visitas vuelven por más.

Content Marketing

El Marketing de Contenido trata una sola cuestión, la INFORMACION, con valor agregado y contenido estratégico. En otras palabras, es el intercambio de información educativa, entretenida y útil que ayudará a los lectores a mejorar de alguna forma sus vidas. No consiste en forzar un argumento de venta a los visitantes, si no ayudarlos a avanzar hacia una mejor línea de acción. El marketing de contenido está centrado en la creación y distribución de contenido valioso, relevante y consistente para atraer y retener un publico muy definido, impulsando acciones rentables.

Marketing Conversacional

El marketing conversacional tiene un enfoque individualizado para acotar el ciclo de venta.Pondera conocer al cliente para mejorar la experiencia del usuario, utilizan mensajes personalizados con chats bots con A.I (Inteligencia Artificial) en lugar de formularios clásicos de captura de clientes.

Marketing d Redes Sociales

Esta herramienta utiliza las redes sociales y paginas web de forma conjunta. Se trata de generar contenido para reproducir en redes sociales para que los usuarios compartan, y de esta manera aumentar la exposición de la empresa obteniendo alcance e interacciones.

Beneficios del Marketing Digital

Internet nivela las oportunidades

El mundo digital ofrece las mismas herramientas y todos podemos conseguir pacto y notoriedad. Lo importante es tener la capacidad cimiento para desarrollar tácticas y estrategias efectivas, las oportunidades son prácticamente iguales para todos. Permite a cualquier negocio llegar a todo el planeta, esto nunca antes fue tan sencillo y económico. La internacionalización de los negocios nunca fue tan fácil.

Es más rentable que el marketing tradicional

Se abaratan mucho los costos, ya que con pequeñas inversiones se pueden obtener más resultados que por los canales tradicionales es más sencillo y fácil de medir y a la vez más eficaz

Se puede medir la tasa de retorno (R.O.I)

En el mundo digital se puede conocer y medir de forma eficaz la tasa de la inversión, debido a la gran cantidad de datos que podemos obtener y medir. En el marketing tradicional es casi imposible de realizar. Las diversas plataformas del marketing digital ofrecen estadísticas muy completas y nos dejan realizar seguimientos de la campaña detalladamente.

Es menos intrusiva

El marketing digital nos permite realizar publicidad de forma diligente, llegando al público que realmente le interesa nuestro producto o servicio. A diferencia del marketing tradicional la publicidad no es intrusiva, los mismos usuarios son los que piden o abren los anuncios en un mail o en una página web que le interesa el contenido. En caso contrario lo único que tienen que hacer es ignorar la publicidad. Al llegar al público que busca algo relacionado con nuestro producto o servicio, existen más posibilidades de conversión en ser pesados con la publicidad.

Es más económica

Los costos de publicidad son mucho más accesibles que el marketing tradicional. Existe una gran cantidad de canales y herramientas que nos permiten abordar una mejor estrategia que se adapte a nuestro presupuesto. El marketing de contenidos, el Inbound marketing, las redes sociales, las campañas de correo o el posicionamiento seo son algunos de los ejemplos que podemos utilizar para aumentar nuestra visualización y reputación en Internet.

Estaremos trabajando en el futuro

estamos adentrándonos en un mundo completamente digital, donde la tecnología toma un papel fundamental en nuestras vidas, nuestro comportamiento, nuestra forma de comunicarnos y relacionarlos. Tomando una estrategia digital favorecerá la bienvenida al futuro tecnológico que se encuentra inminente frente a nosotros. En pocos años no concebiremos la vida sin internet, será el medio donde escuchemos música, compremos nuestros productos, administrar hemos nuestro hogar y finalmente como nos relacionemos con las otras personas.

Como hacer marketing digital

El marketing digital es un asunto muy extenso, posee una enorme cantidad de disciplina dentro de la misma, estrategias y tácticas. Existen innumerables formas de aplicar marketing digital. Enumeraré las que considero que se destacan por ser las más usadas y que traen mejores resultados.

El marketing de contenido

E-mail marketing

Redes sociales

Optimización de conversión - CRO

Marketing de búsqueda - SEM

Marketing de contenido como dijimos anteriormente la información es la estrella de esta estrategia. Educar, informar o entretener al futuro cliente es el objetivo. El contenido no debe ser cualquier cosa: hablar sobre cuestiones relacionadas a tu mercado o sobre posibles problemas y dudas referentes a ello. Sucede que las personas no buscan sólo información sobre productos o servicios. Los usuarios que quieren ante todo, es resolver problemas. Tu producto o servicio es sólo la etapa final proceso. No basta con producir contenidos sobre tu empresa y solución, necesitas crear valor para tu audiencia y responder las dudas y problemas que ellos tienen antes que le presentes la solución que necesitan.

E-mail marketing significa el envío de mensajes directos por correo. Cada correo enviado a un potencial cliente puede ser considerado e-mail marketing. Generalmente se envían promociones, solicitar ventas o donaciones, con el propósito de construir lealtad, confianza o branding (divulgación de la marca). Existen listas de e-mail que las venden en muchos lugares, pero esta táctica de envío de e-mail no es la más indicada por ser consideradas spam. Las listas de e-mail deben ser construidas desde nuestra propia página web. El e-mail marketing es una de las formas más baratas para comunicar rápidamente los propósitos de la empresa a sus potenciales clientes. Este canal es percibido a veces, como invasivo e irritante, especialmente para los nuevos clientes, el éxito del e-mail marketing está relacionado al lenguaje y requerimiento visual aplicado. El e-mail marketing en la forma más rápida publicar si se hace correctamente, cuando analicemos las aperturas y clics veremos una alta cantidad y conversión.

Redes sociales

Solamente en Facebook existen 1,6 billones de usuarios, la posibilidad de que encuentres a tu cliente ideal ahí es muy alta. Las redes sociales es uno de los canales comunicación más importante que existen entre las empresas y los consumidores, es una poderosa herramienta que el marketing si tal ofrece. Es un canal que puede ser utilizado para promover marcas y productos, contenidos y promocionar los propósitos y la misión de nuestra empresa. Promocionar contenidos de calidad, es una buena forma de atraer y tanques a nuestro sitio web, ya que las redes sociales permiten compartir información fácilmente.

Optimización de conversión - CRO

Esta sigla es la famosa tasa de conversión, es la relación que existe entre el número de personas que entra un negocio y el número de personas que compran algo. Del mismo modo el CRO considera los visitantes de una página web, con los visitantes que realizan una compra. Nuestro objetivo principal del marketing digital es brindar un proceso donde el usuario pueda comprar, aumentando la tasa de conversión o CRO. En la práctica, precisaremos de Lead, son una serie de acciones que serán indicadores y determinarán cuando una persona está próxima a adquirir un producto.

Existen diferentes CRO dependiendo de nuestra página web.

Tasa de conversión general = compradores/visitantes

= compradores/visitantes Tasa de conversión quebrada 1 = visitantes que hicieron clic en un producto/visitantes

= visitantes que hicieron clic en un producto/visitantes Tasa de conversión quebrada 2 = visitantes que hicieron clic en comprar un producto/visitantes que hicieron clic en un producto

= visitantes que hicieron clic en comprar un producto/visitantes que hicieron clic en un producto Tasa de conversión quebrada 3 = visitantes que hicieron clic en comprar un producto/visitantes que realizaron el pago

Existen muchas y variadas formas de entender los CRO, pero en este artículo no vamos a profundizar más en presentarlos. En artículos posteriores analizaremos cada uno de ellos y cómo leer los en nuestra propia página web.

Marketing de búsqueda - SEM

Consiste posicionarnos en los buscadores de forma paga en los primeros lugares. La mayoría de los buscadores nos ofrecen los primeros lugares de apariciones en las búsquedas, de forma patrocinada. A esto se lo llama marketing de búsqueda o SEM. obtendremos un lugar privilegiado y con prioridad para cuando busquen algo relacionado a nuestro negocio.

Métricas o mediciones

Es importante a la hora de emprender una campaña en marketing digital medir los datos relacionados para saber si nuestra campaña es efectiva o necesitamos ajustarla a nuestras necesidades. Para saber que métricas son claves en marketing digital veremos las principales.

Engagement es la métrica que asegura que tu público interactúa con tu marca, con esta métrica sabrás el comportamiento de los usuarios en cada situación. En las redes sociales tomará en cuenta el número de comentarios acciones y reacciones de cada una de tus publicaciones. Si estás haciendo una estrategia de e-mail marketing, utilizarás los registros de tasa de apertura y la tasa de clics en tus correos electrónicos, de esta manera te dirá si estás enviando contenido relevante a tus contactos. En engagement de tu audiencia también se puede medir en tu blog o sitio web a través de Google Analytics, puedes ver cuanto tiempo permanecen los usuarios en tu web y cuantas veces regresan el sitio.

Coste de adquisición de cliente

Esta métrica nos indicará cuántos recursos gastamos para que un cliente convierta. Se calcula sumando todos los gastos relacionados con el marketing digital dividido por los clientes que ganamos. Medir este costo nos indicará que canal es el más efectivo para generar un cliente a bajo costo y también o diga que canal es más eficaz.

Retorno de la inversión (ROI)

Como vimos anteriormente el ROI considera los ingresos generados por el negocio, dividido por el monto invertido en marketing digital. Ninguna otra métrica puede indicar impacto del marketing digital en tu negocio como el ROI. El ROI también nos ayudará a entender el valor del ciclo de vida de un cliente.

10 Señales que las cosas no van bien

En este punto y para concluir veremos algunas señales de que nuestro marketing digital necesita mejorar.