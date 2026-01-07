El nuevo libro de Presidentex: Lo que nunca te contaron de las redes sociales. Trampa mortal para las marcas

La Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid acogió el pasado 22 de diciembre la presentación del nuevo libro de Presidentex, Lo que nunca te contaron de las redes sociales. Trampa mortal para las marcas, una obra firmada por Agustín Medina, Francisco José González, Fernando Herrero y Juan Ramón Plana, que invita a una reflexión profunda y crítica sobre el papel de las redes sociales en la estrategia de las marcas y los riesgos del cortoplacismo digital.

El acto fue presentado por Juan Ramón Plana, quien contextualizó el libro como una llamada a recuperar la visión estratégica y el pensamiento a largo plazo en un ecosistema dominado por la inmediatez, los likes y otros indicadores superficiales. A continuación, Agustín Medina abordó algunas de las principales tesis del libro, alertando sobre la dependencia excesiva de las redes sociales, la pérdida de control de las marcas sobre sus propios mensajes y la confusión entre notoriedad y construcción real de valor.

Tras la entrevista, se celebró una mesa redonda moderada por Fernando Herrero, en la que participaron destacados profesionales del sector: Maite Rodríguez, presidenta de La Fede; Sara Martínez, directora y profesora de EEP-iGroup; Gonzalo Saiz, Chair del Programa Forbes CMO; y Leo Farache, director de la Asociación de Agencias de Medios.

El debate puso sobre la mesa la necesidad de replantear el uso de las redes y plataformas digitales, reivindicar el papel de la estrategia, la creatividad y los medios, y evitar que las marcas queden atrapadas en dinámicas de corto recorrido. Asimismo, se resaltó el valor pedagógico del libro para las nuevas generaciones de profesionales de marketing y publicitarios.

El encuentro concluyó con una entrevista a Paco González, en la que se profundizó en las conclusiones del libro y en la responsabilidad compartida de anunciantes, agencias y plataformas en la construcción de marcas sólidas y sostenibles. El acto, que contó con la activa colaboración de un notable grupo de alumnos de EEP-iGroup, congregó a profesionales del mundo de la publicidad, el marketing y la comunicación, consolidándose como un espacio de reflexión necesario en un momento clave para la industria.

Lo que nunca te contaron de las redes sociales se posiciona, así como la obra crítica de referencia para quienes buscan entender y cuestionar el verdadero impacto de las redes sociales en la gestión de las marcas.