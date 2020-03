PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

La incertidumbre y el pánico en el mercado, la bajada de la actividad económica y la cuarentena han cambiado los hábitos de consumidores que a su vez han influido en el comercio online. A pesar de que hoy en día los usuarios pasan más tiempo en Internet y se ha aumentado significativamente el engagement rate en las redes sociales, los influencers que suelen generar muchas ventas para los anunciantes, parecen sufrir grandes pérdidas de ingresos y se ven obligados a ajustarse a la nueva realidad y buscar nuevos modos de monetizar sus espacios virtuales.

No es ningún secreto, que la fuente de ingresos principal de los influencers famosos es la cooperación directa con las marcas. Por ser muy eficiente el canal de marketing de influencers se usa por la mayoría de los anunciantes, que están dispuestos a gastar miles de euros en diferentes tipos de publicaciones patrocinadas, pagar viajes y participación en eventos a los líderes de opinión.

Sin embargo, por la crisis provocada por el coronavirus, los departamentos de marketing paran, aplazan o cancelan campañas de marketing planeadas con anticipación. En esta situación los influencers top, que tradicionalmente casi no trabajan con las redes de afiliados, cada vez más acuden a la afiliación, que les permite seguir monetizando sus perfiles en las redes sociales. Eso se debe a que dichas plataformas cuentan con las amplias bases de anunciantes que ofrecen la cooperación bajo diferentes modelos de pago, incluso el CPL (coste por un lead), que se considera el mejor durante el período de cuarentena.

Los influencers que han sufrido más por la situación son los dedicados a viajes, turismo y moda. En muchas ocasiones ellos tienen que reorientarse y producir contenido tipo estilo de vida promoviendo los bienes y servicios que gozan de popularidad en este momento. En el gráfico de los datos analizados por Admitad, se puede ver cómo ha cambiado el volumen de las ventas realizadas durante los primeros tres meses del año corriente en comparación con el mismo período del año pasado según varias categorías en España.

Se comunica, que la cuarentena y el aislamiento, derivados de la coyuntura actual, han influido positivamente en los anunciantes de diversos sectores, no sólo en los servicios de entrega y farmacias. Así, en comparación con el año pasado se ha aumentado el volumen de ventas de libros, software y juegos online y productos para niños, el 555%, el 316% y el 95% respectivamente. Los servicios de la educación online de niños también gozan de popularidad, en primer lugar se trata de los cursos de idiomas, que han aumentado el 290% el volumen de reservas de las clases. Las categorías de productos tradicionalmente más populares como electrodomésticos y dispositivos siguen en el top del ranking de ventas, aunque en los últimos meses, los españoles han preferido realizar las compras en las tiendas locales españolas y no comprar en los gigantes chinos.

Se pronostica, que el ratio de conversión seguirá disminuyendo, dado que la gente no ve seguro el futuro, por lo que necesita ahorrar más. Se espera, que con el fin de recuperar las ventas, muchos anunciantes celebren diferentes promociones a lo largo del año y hagan descuentos adicionales con el fin de atraer más clientes. Aunque es de gran importancia tener en cuenta la coyuntura del mercado. Dado que, el momento de hacer una promoción mal elegido no brindará resultados positivos. Por ejemplo, AliExpress durante los últimos días de marzo está celebrando su 10 aniversario y ofrece grandes descuentos, aunque se prevé que el volumen de ventas en Europa no llegue a los niveles del año pasado.