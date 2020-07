PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

Cuando eres una startup o scaleup y ¿te encuentras en el camino para que tu proyecto salga al mercado o avance a una siguiente etapa?, necesitas ejecutar con diversas estrategias que permitirán ir para adelante, una estrategia para que vendas, una para levantar capital, entre otras que seguramente considerarás importantes. Pero, por lo general, en nuestra experiencia, sabemos que muchas compañías no tienen en la mira una estrategia de marketing y mucho menos una estrategia de contenidos, lo que consideramos un error que debería corregirse cuanto antes.

El Content Marketing es una de las mejores estrategias que puedes implementar si es que eres una startup o scaleup y tus presupuestos no son tan exuberantes (de hecho, casi nunca lo son en las primeras etapas). Claramente es una estrategia que podrías poner por ti mismo en marcha a costo cero; sin embargo, consideramos que deberías contratar a un experto para crear algo bien organizado, direccionado y con menor falla al error, porque recuerda que todo cuesta y no estás en momento de disparar al aire y ver qué te está funcionando y qué no; sin considerar, además, que tu como emprendedor deberías dedicarte a vender, a desarrollar o a levantar capital.

Debes saber que una estrategia adecuada de Content Marketing tiene que abarcar 3 ámbitos para vender: marca, producto y cliente; crear contenido para diferenciar tu marca y resaltar las cualidades del producto (o servicio) en tu mercado.

Es importante que al hacer contenido generes experiencias en las que tus prospectos se proyecten ante situaciones por las que atraviesa. Este tipo de metodología se le llama storytelling y tiene el objetivo de contar una historia, lo que debes tratar de lograr es que, a través de ella, posiciones la marca en la mente de tu mercado meta cuando busque solución a la situación con la que lograste que se identificará.

Esencialmente tu storytelling debe incluir las soluciones a las experiencias con las que se reconozca (si no las conoce edúcalo y después recomiéndalas) y finalmente conéctalo con tu marca con un call to action bien definido.

Para resolverlo más objetivamente te recomendamos plantearte 3 preguntas básicas:

¿Quiénes somos y qué los diferencia? (marca) ¿Qué vendemos y cómo lo vendemos? (producto) ¿Quién es mi cliente y qué necesita? (cliente)

Una vez concluidos estos planteamientos, deberás preguntarte cómo es que los deberás de vender. Considera ser constante; puedes tener el mejor contenido y equipo que te ayude a crear estrategias, pero si no tienes constancia al publicar, difícilmente lograras los resultados esperados.

Recuerda que, el contenido es información, por lo que necesitas definir lo que vas a lograr al compartirla y qué estás tratando de alcanzar. Define la estructura, canales, formatos, frecuencia y como lo vas a lanzar para llegue a tu target para alcanzar tus objetivos. Si creas una estrategia adecuada de Content Marketing es mucho más fácil atraer la atención de tu mercado meta.

Finalmente, encontrarnos en una situación de crisis como la que actualmente vivimos una de las preguntas que tienes que hacerte es: ¿qué tipo de contenido necesitas crear? Puedes crear contenido temporal que es momentáneo y surge en tiempos de tendencia como la que ahora acontece, es una gran oportunidad y que todos están tomando, el algoritmo jugará a tu favor, pero considera que, así como la tendencia, nace, crece, también muere con la misma. O crea un contenido atemporal que permanezca en el tiempo sin importar las circunstancias. Lo creas, se crece y se posiciona, pero, además, se mantiene.

Aunque parezca fácil, crear una estrategia de contenido tiene un gran mérito, como startup o scaleup tienes que aprender a trazar una estrategia adecuada, de tal manera que genere el impacto deseado.