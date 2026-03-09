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Las empresas ante el salto definitivo de la IA: así cambiará su forma de operar en 2026
Las compañías que reconozcan estos cambios de forma temprana liderarán el panorama competitivo de la próxima década
Las empresas ante el salto definitivo de la IA: así cambiará su forma de operar en 2026

Por Redacción - 24 Marzo 2026

La inteligencia artificial entra en una nueva etapa. Tras años de pruebas, pilotos y promesas, 2026 marcará el momento en el que la IA pase de apoyar a las organizaciones a formar parte activa de su funcionamiento diario. Ya no hablamos solo de automatizar tareas o mejorar la eficiencia, sino de empresas diseñadas para convivir con agentes autónomos capaces de decidir, ejecutar y optimizar procesos de negocio en tiempo real.

Este cambio supone una transformación profunda de los modelos operativos, la arquitectura tecnológica y la relación con clientes y proveedores. “Las compañías que sepan anticiparse y adaptarse a este nuevo escenario serán las que lideren el mercado en los próximos años”, señala Carlos Sarmiento, vicepresidente de Customer Solutions Group en EMEA de Confluent.

Cuando el cliente ya no es humano

Uno de los cambios más disruptivos será la aparición de los agentes de IA como nuevos actores del mercado. Estos sistemas no solo recomendarán productos o servicios, sino que negociarán, compararán precios y ejecutarán compras de forma autónoma. Desde decisiones cotidianas hasta operaciones complejas, como la optimización de cadenas de suministro o la gestión dinámica de contratos, los agentes actuarán con una lógica radicalmente distinta a la humana.

Esto obligará a las empresas a replantear por completo sus estrategias comerciales. “Los agentes no tienen paciencia, ni lealtad a la marca, ni tolerancia a la fricción. Si no pueden interactuar en tiempo real o encontrar mejores condiciones, simplemente se van”, explica Sarmiento. En este contexto, no estar preparado para tratar con clientes ‘máquina’ equivaldrá a no existir.

Del prompt al contexto: un nuevo reto técnico

A medida que los sistemas evolucionen hacia entornos con múltiples agentes colaborando entre sí, el verdadero desafío dejará de ser qué preguntar a la IA y pasará a ser qué información darle y cuándo. Los modelos necesitan herramientas, datos, historial y referencias, pero el exceso de información puede ser tan perjudicial como su ausencia.

Este equilibrio dará lugar a una nueva especialización: la ingeniería de contexto. Equipos especializados se encargarán de estructurar, priorizar y servir el contexto adecuado para cada agente, evitando la saturación de los modelos y la pérdida de información clave. Entender tanto las limitaciones técnicas de los grandes modelos de lenguaje como la lógica del negocio será imprescindible.

Los motores de contexto toman el relevo

Si en los últimos años el foco estuvo en el acceso a la información, el siguiente gran salto será la gestión inteligente del contexto. Los llamados motores de contexto surgirán como una capa tecnológica específica para orquestar datos, metadatos y conocimiento a lo largo de múltiples interacciones con la IA.

No se trata de una evolución incremental de la recuperación de información, sino de una nueva infraestructura diseñada para sostener decisiones complejas sin comprometer la precisión ni el rendimiento de los modelos. En entornos donde la IA opera de forma continua, esta capa será clave para escalar con fiabilidad.

El significado importa tanto como el dato

Las organizaciones empiezan a asumir que disponer de grandes volúmenes de datos ya no es suficiente. Para que los agentes de IA comprendan realmente cómo funciona una empresa, necesitan contexto semántico: relaciones, reglas, intenciones y matices propios de cada sector.

Por ello, crecerá la inversión en capas semánticas, como grafos de conocimiento, ontologías y modelos basados en metadatos. El verdadero diferencial competitivo no estará en poseer los datos, sino en saber interpretarlos y estructurarlos de forma que la IA pueda actuar con criterio. “La capa semántica se convertirá en un pilar tan crítico como lo fueron las bases de datos para la analítica”, apunta Sarmiento.

2026, oportunidad para modernizar el legado tecnológico

Otro de los grandes desbloqueos llegará de la mano de la IA generativa aplicada a los sistemas legacy. Durante años, muchas compañías optaron por mantener sus plataformas heredadas añadiendo capas encima, una estrategia que redujo riesgos a corto plazo, pero aumentó la complejidad y la dependencia tecnológica.

La mejora progresiva de los modelos de lenguaje y su uso por parte de integradores especializados está cambiando esta ecuación. La modernización de aplicaciones antiguas hacia arquitecturas orientadas a eventos ya ha demostrado ser viable y rentable, y 2026 se perfila como el punto de inflexión para acelerar este proceso.

Una nueva forma de ser empresa

La organización impulsada por IA poco se parecerá a la empresa tradicional. Interactuará con clientes no humanos, tratará el contexto como una infraestructura estratégica y contará con herramientas para liberarse de décadas de deuda técnica.

“Las empresas españolas que adopten estos nuevos patrones no solo estarán incorporando IA a sus procesos”, prosigue Carlos Sarmiento, sino que “estarán operando de una forma completamente nueva, posible únicamente gracias a la inteligencia artificial”, concluye.

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