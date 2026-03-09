Las marcas tienen que incorporar GEO en las estrategias de contenido y supervisión integral para escalar en la IA

Según los resultados del Observatorio Top Marcas CV en posicionamiento en IA (GEO -Generative Engine Optimization) presentado por el Club de Marketing del Mediterráneo junto a Azurally, con Baleària como caso de éxito

Desde Azurally subrayan la necesidad de aprovechar esta oportunidad de crecimiento por la utilidad para las compañías, retorno de la inversión, resolución de problemas para clientes o equipo, y como un elemento diferenciador sobre la competencia

Las marcas tienen que incorporar Generative Engine Optimization (GEO) en las estrategias de contenido y una supervisión integral continuada, tanto a nivel de huella digital, como de huella digital generativa para controlar su relato, ser coherentes en los diferentes formatos, que la fuente de la IA esté construida por ellas e ir escalando posiciones en la IA.

Esta ha sido una de las principales conclusiones trasladadas en la presentación del Observatorio Top Marcas CV en posicionamiento en IA, presentado por el Club de Marketing del Mediterráneo, junto a la agencia de Martech (marketing y tecnología) independiente, centrada en datos e inteligencia artificial, Azurally. El informe analiza cómo las empresas de la Comunitat se están adaptando a la nueva era del GEO.

En este sentido, aunque la gran mayoría tiene una presencia consolidada en entornos sociales y un contenido ordenado y favorable en medios ajenos, todavía necesita mejorar en optimización, ordenación y planificación a nivel de Generative Engine Optimization (GEO), tanto en medios propios como en medios ganados.

Otro de los puntos destacados de este estudio es el suspenso de las marcas en las plataformas de empleo, que son tomadas como referencia por la mayoría de los modelos de lenguaje de gran escala (LLM), de las principales IA para trabajar narrativas editoriales de recursos humanos de las compañías.

Y es que, tal y como ha destacado el CEO de Azurrally en España, Portugal, México, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Brasil, Diego Jiménez, “ahora más que nunca es obligatorio trabajar en estrategias integradas porque la reputación de una marca no es solo lo que piensan los clientes, sino los empleados, y los stakeholders. Y las marcas deben utilizar la misma coherencia en el canal online, offline, y en la IA pero con diferentes formatos”.

El estudio destaca además que las marcas tienen una coherencia narrativa en los LLM, pero con una gran capacidad de mejora. Por ello, la gran mayoría expuestas a “historia y valores” y “confiabilidad” de productos y servicios, pasan con nota el examen de las IA pero necesitan trabajar elementos de diferenciación sobre competencia directa o aspiracional, como es el caso de Reddit, plataforma social y red de foros, poco explotada por la mayoría.

Junto a ello, este Observatorio Top Marcas CV en posicionamiento en IA destaca que el riesgo reputacional de las marcas está controlado, pero ninguno de los players analizados está exento de sufrir una crisis reputacional fuerte si se ve afectado cualquiera de sus puntos de contacto digital.

Conocer cómo funcionan los motores de búsqueda de la IA

Esta presentación ha contado también con la participación de la presidenta del Club de marketing del Mediterráneo, Eva Prieto, que ha explicado cómo desde el CMM “somos conscientes de que existe un nuevo paradigma y que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, porque no es futuro sino presente. Y que los profesionales del marketing tenemos que conocer cómo funcionan los motores de búsqueda de la IA para posicionar a las marcas y que la ola digital no nos cubra, sino que podamos surfearla”

Durante su intervención, Diego Jiménez, ha explicado cómo las marcas “tienen que empezar a trabajar, iterar e ir subiendo la escalera de la IA poco a poco, porque luego las marcas que hayan trabajado y entendido las fuentes de información de la IA, igual que lo hacíamos con el SEO, van a estar mejor posicionadas”.

Caso de éxito de Baleària

Esta presentación también ha servido para mostrar casos de éxito que están viendo esta época de cambios como una época de oportunidades, como la compañía Baleària. La compañía, que acabó 2025 con más de 800 millones de euros de facturación y con nuevas rutas que conectan el norte de África con España, ha contado con el head of ecommerce y marketing digital de Baleària, Manu Vieira, para explicar los retos que está liderando su área en 2026.

En este sentido, ha hecho hincapié en cómo la IA está sirviendo para mejorar la experiencia de usuario y oportunidad de crecimiento en benchmark, así como testear las posibilidades de medición de la IA. “Lo más importante en la cultura en torno a la IA es el retorno de la inversión para las empresas, que resuelva problemas para las compañías y el equipo, y que sea escalable. Mi recomendación es probar para ver las capacidades de la IA y controlar los contenidos evergreen y el reason why de nuestra marca en todo este proceso”, ha manifestado.

En el mismo sentido, el director de Levante de Azurally, Gabriel Ferrer, quien ha presentado el caso de éxito de Balearia, también ha destacado cómo la inteligencia artificial “va a impactar como trabajamos, sobre todo el marketing, las ventas y el management, por lo que es una oportunidad para los profesionales de estas áreas. No es cuestión de hacer las cosas por el hype, sino de probar buscando utilidades reales iterar, mejorar y medir su retorno”.

Club de Marketing del Mediterráneo

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que sirve como punto de encuentro entre profesionales, marcas y proveedores de marketing de la Comunitat Valenciana y que tiene como objetivo fomentar el crecimiento de los profesionales y empresas del sector a través de tendencias, buenas prácticas y casos de éxito. En la actualidad cuenta con más de 80 marcas y 300 socios en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.