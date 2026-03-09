OpenAI revela nuevas actualizaciones de su experiencia de comercio basada en agentes para ChatGPT

El despliegue del Agentic Commerce Protocol (ACP) o Protocolo de Comercio Agéntico marca un cambio de paradigma en la interacción entre consumidores y grandes minoristas, permitiendo que la inteligencia artificial no solo sugiera productos, sino que comprenda profundamente los catálogos de empresas líderes. Esta arquitectura técnica actúa como un tejido conector que permite a ChatGPT procesar inventarios complejos en tiempo real, ofreciendo una experiencia de descubrimiento visual que hasta ahora estaba fragmentada en múltiples plataformas y aplicaciones independientes.

La adopción masiva de este protocolo por parte de gigantes de la industria subraya la relevancia de esta nueva fase tecnológica. Firmas de la talla de Target, Sephora, Nordstrom y Lowe’s ya han integrado el ACP en sus sistemas, permitiendo que sus productos aparezcan de forma orgánica y detallada durante las consultas de los usuarios. A este grupo se suman referentes del hogar y la tecnología como Best Buy, The Home Depot y Wayfair, creando un ecosistema de búsqueda unificado donde el asistente digital puede contrastar especificaciones técnicas, estilos estéticos y disponibilidad logística. Esta colaboración no busca sustituir la identidad de cada marca, sino potenciar su visibilidad mediante un lenguaje de datos común que el modelo de lenguaje interpreta para beneficio del comprador.

Walmart, que ocupa una posición de liderazgo absoluto como el segundo minorista en línea más importante de Norteamérica según las clasificaciones de ventas anuales de Digital Commerce 360, ha dado un paso más allá con su aplicación dedicada dentro de ChatGPT. Al situarse también en el octavo puesto del ranking de Mercados Online Globales por su elevado valor bruto de mercancía de terceros, la integración de Walmart representa el caso de uso más robusto de esta tecnología. Su presencia en la plataforma no es una simple extensión de búsqueda, sino una herramienta de alta fidelidad que utiliza el Protocolo de Comercio Agéntico para conectar la inmensa escala de su inventario con las necesidades específicas de los usuarios, demostrando que la inteligencia artificial es ahora el motor principal detrás de las decisiones de consumo a gran escala.a adquisición.

Este enfoque renovado de OpenAI soluciona uno de los mayores retos del comercio digital: la saturación de información.

En lugar de obligar al usuario a filtrar miles de resultados, el sistema utiliza la capacidad del ACP para presentar opciones seleccionadas que respetan el contexto de la conversación. La integración de estos líderes del mercado asegura que las recomendaciones posean un respaldo logístico sólido, permitiendo que la transición desde la curiosidad inicial hasta la intención de compra sea fluida y profesional. La consolidación de este ecosistema en 2026 sugiere que el futuro de las ventas digitales no reside en portales estáticos, sino en conversaciones dinámicas alimentadas por protocolos de datos estandarizados que humanizan la tecnología para facilitar la vida cotidiana.