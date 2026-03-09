El impacto de la inteligencia artificial en los métodos de trabajo y el modelo de negocio de las agencias de marketing y publicidad

Lo que comenzó como una promesa de eficiencia operativa se ha transformado en una presión estructural que actúa en dos frentes simultáneos: por un lado, las propias agencias han incorporado estas herramientas para automatizar procesos y reducir costes; por otro, sus clientes han hecho exactamente lo mismo, cuestionando el valor de los servicios tradicionales y recortando presupuestos. El resultado es un escenario de creciente tensión competitiva en el que el modelo clásico de agencia queda seriamente comprometido.

Los datos más recientes reflejan con claridad este cambio de percepción.

En apenas un año, el porcentaje de agencias que consideran la inteligencia artificial una amenaza significativa para su modelo de negocio ha aumentado de forma notable, evidenciando una inquietud generalizada en el sector. Esta preocupación no es teórica: responde a una transformación tangible en la relación con los clientes, quienes ahora cuentan con capacidades tecnológicas que antes justificaban la externalización de servicios.

En los primeros momentos de adopción, herramientas como ChatGPT o Claude fueron recibidas como aliadas estratégicas. Permitían agilizar tareas repetitivas, desde la generación de contenidos hasta la elaboración de informes o la optimización de campañas, con la promesa de mejorar márgenes y competitividad. Sin embargo, esa misma lógica fue rápidamente adoptada por las marcas, que comenzaron a replantearse la necesidad de contratar agencias para funciones que ahora podían ejecutar internamente con un coste significativamente menor.

Este cambio ha derivado en una compresión de márgenes que pocas veces se explicita con claridad. Mientras las agencias buscan eficiencia mediante la automatización, los clientes esperan que ese ahorro se traduzca en tarifas más bajas.

Paralelamente, los procesos comerciales se alargan y las decisiones de contratación se vuelven más complejas, en un contexto en el que las empresas exigen resultados cada vez más medibles y vinculados directamente al impacto en negocio. La tolerancia hacia métricas intermedias o mejoras incrementales ha desaparecido en favor de una exigencia de retorno tangible de la inversión.

A esta presión económica se suma un desafío estructural de largo alcance: la transformación del talento dentro de las agencias. Tradicionalmente, los perfiles junior desempeñaban un papel clave en la ejecución de tareas operativas que servían como base para su desarrollo profesional. La automatización de estas funciones plantea ahora un problema crítico, ya que limita las oportunidades de aprendizaje y pone en riesgo la formación de futuros perfiles senior. En un mercado donde el talento estratégico es escaso y altamente demandado, esta brecha amenaza con debilitar el ecosistema a medio plazo.

En este contexto, emerge con claridad una línea divisoria entre las agencias que logran adaptarse y aquellas que quedan rezagadas. Las primeras han dejado de competir exclusivamente en la ejecución y han orientado su propuesta hacia el pensamiento estratégico, la especialización sectorial y la capacidad de interpretar contextos complejos. Este tipo de valor, difícilmente replicable por la inteligencia artificial, se convierte en el principal argumento para justificar honorarios más elevados y relaciones a largo plazo.

Las agencias generalistas, cuya oferta se basa en servicios fácilmente replicables, son las más expuestas a la commoditización.

La proliferación de herramientas avanzadas y la madurez de los equipos internos de las empresas han elevado significativamente el listón de lo que se considera un valor diferencial. En consecuencia, la captación de nuevos clientes se vuelve más difícil, especialmente para estructuras pequeñas que carecen de recursos comerciales dedicados y deben competir en un entorno cada vez más concentrado.

Ante este panorama, el sector se enfrenta a una realidad ineludible: el modelo tradicional de agencia ha dejado de ser viable en sus términos históricos. La integración de la inteligencia artificial ya no es una opción, pero tampoco es suficiente por sí sola. La clave reside en redefinir qué se ofrece y cómo se entrega, adoptando enfoques basados en resultados, reforzando la especialización y reconstruyendo los modelos de talento para asegurar la sostenibilidad futura.

Pese a las dificultades, una parte significativa de las agencias mantiene expectativas de crecimiento en el corto plazo. No obstante, este optimismo solo se materializará en aquellas organizaciones capaces de asumir la magnitud del cambio y actuar en consecuencia. En un entorno donde la eficiencia tecnológica está al alcance de todos, la verdadera ventaja competitiva residirá en aquello que la inteligencia artificial aún no puede replicar: el criterio, la experiencia y la capacidad de generar impacto real en el negocio.