El 2026 marcará el "punto de no retorno" para el eCommerce: España lidera la aceleración en adopción de IA en Europa

La Inteligencia Artificial ha dejado de ser una herramienta de optimización para convertirse en el nuevo motor de competitividad global. Según la primera edición del informe "Estado del Arte de la IA en eCommerce y Marketing Digital" de Redegal, España se ha consolidado como el mercado de la EU5 con la mayor tasa de aceleración tecnológica. Con un incremento de 19 puntos en su Índice de Madurez IA (IMIA) entre 2022 y 2024, el país lidera la capacidad de convergencia tecnológica en el continente.

El estudio, que analiza 10 mercados y 7 dimensiones de impacto, concluye que 2026 es el último año de ventaja competitiva. A partir de 2027, la integración de la IA no será una opción, sino una necesidad estructural para evitar una desventaja competitiva irreversible.

36 Insights para la transformación operativa

El informe de Redegal no es un ejercicio teórico, sino una hoja de ruta con 36 insights accionables diseñados para que las organizaciones alcancen el nivel "Pionero" en madurez digital. Entre los hallazgos más críticos destacan:

El fin del SEO tradicional: La irrupción de AI Overviews (AIO) está reduciendo el tráfico orgánico hasta en un 34% en categorías clave como moda y electrónica. El informe insta a adoptar el GEO (Generative Engine Optimization), ya que solo el 4,5% de las fuentes citadas por la IA coinciden con los resultados de búsqueda tradicionales.

Eficiencia en Media Buying: El uso de arquitecturas de datos de primera parte (first-party) junto a herramientas como PMax y Advantage+ permite obtener un ROAS entre un 22% y un 34% superior.

Revolución del Contenido: La IA generativa reduce los costes de producción creativa entre un 85% y un 95%, permitiendo a las marcas testear hasta 10 veces más variantes por campaña.

Atención al Cliente: La implementación de agentes IA con tecnología RAG reduce el coste por contacto de los 7-12 EUR actuales a menos de 0,5 EUR.

España frente a la UE y el despertar de LATAM

Aunque Reino Unido (IMIA 78) y Alemania (74) lideran en madurez absoluta, la velocidad de España (62) es la más alta de la región. Por su parte, el informe

destaca el potencial de Latinoamérica bajo un modelo "consumer-first". En Brasil y México, el uso de IA generativa por parte de los consumidores alcanza el 76% y 70% respectivamente, superando la media global. Colombia sobresale con el crecimiento anual de eCommerce más alto de la región, situado en un 34,7%.

Redegal: Una Smart Digital Company impulsada por la ingeniería

Como Smart Digital Company, Redegal trasciende la consultoría mediante un área de ingeniería de alta especialización que desarrolla proyectos complejos para grandes firmas nacionales e internacionales. El compromiso de su equipo de Research por dotar al cliente de las mejores herramientas ha permitido evolucionar sus soluciones hacia el "agentic commerce".

Sus productos ya integran tecnología agentic, transformando el modelo SaaS estático en interfaces de comunicación donde agentes autónomos gestionan flujos de negocio en tiempo real. Esta capacidad técnica permite a las organizaciones ganar una ventaja operativa de entre 18 y 24 meses frente a sus competidores.

"La IA no ha venido a optimizar el eCommerce. Ha venido a redefinir quién gana en él. En 2026, los equipos que completen su arquitectura de datos first-party, optimicen su presencia en motores de búsqueda generativos y automaticen su funnel creativo tendrán una ventaja estratégica difícilmente recuperable”, añade Jorge Vázquez, presidente ejecutivo de Redegal.

Sobre Redegal:

Redegal es una Smart Digital Company cotizada en BME Growth que presta servicios a nivel global con una cartera actual de más de 300 clientes y una experiencia de más de 22 años en el mercado. Cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 130 profesionales en sus oficinas de la Península Ibérica y México, que desarrollan soluciones transversales para sus clientes a través de sus tres principales áreas de negocio: tech, negocio digital y producto. Redegal cuenta con una fuerte especialización en la generación de negocio digital, materializando desde proyectos en su fase inicial a complejas estrategias y desarrollos en clave multisectorial. En su cartera de clientes nacionales e internacionales se encuentran desde pymes hasta grandes empresas que cotizan en las principales bolsas del mundo.