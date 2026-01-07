Posicionamiento web en 2026: multicanalidad e inteligencia artificial dominan el SEO

El posicionamiento web está cambiando en la era de la inteligencia artificial. Según Peter Raventós, CEO y fundador de Peter Lead, aproximadamente el 80 % de las acciones realizadas para posicionar en Google también impactan en la visibilidad en sistemas de IA, lo que confirma la relevancia de combinar estrategias tradicionales de SEO con nuevas herramientas tecnológicas.

Hasta hace pocos años, el SEO era la vía principal para lograr visibilidad en Internet, especialmente en Google Sin embargo, las tendencias actuales muestran que concentrarse únicamente en SEO ya no es suficiente. El retorno de la inversión en esfuerzos puramente orgánicos ha disminuido, y agencias y profesionales destacan que la multicanalidad se ha vuelto imprescindible para mantener la competitividad.

En el ámbito del tráfico informativo, el ecosistema también se está reordenando. En Google, aproximadamente un 30% de este tráfico ha quedado absorbido por las AI Overviews, es decir, los resúmenes generados por inteligencia artificial que aparecen en la parte superior de los resultados. Al mismo tiempo, una parte de las búsquedas informativas se están realizando ahora en herramientas como ChatGPT en lugar de en Google. Sin embargo, este cambio no ha tenido un impacto notable en el negocio, manteniéndose estable.

En respuesta a estos cambios, las estrategias de marketing digital se centran ahora en la combinación de SEO, publicidad pagada (Google Ads), campañas de remarketing y construcción de autoridad digital. Esta última se logra mediante presencia activa en medios reconocidos, interacción constante en redes sociales como LinkedIn, Instagram y TikTok, así como la optimización SEO tradicional. Según Raventós, “el SEO sigue siendo relevante, pero ya no es suficiente; la multicanalidad y la IA ahora juegan un rol importante para que las empresas puedan posicionarse y generar autoridad digital”.

El experto agrega que las conversaciones con clientes deben enfocarse en soluciones y valor de negocio, más que en servicios aislados, y recomienda ajustar las estrategias a los presupuestos y necesidades de cada proyecto. La combinación de SEO, publicidad y contenido de autoridad digital permite generar resultados tangibles, fortalecer la presencia online y mantener la competitividad este 2026.