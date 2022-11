Más de la mitad de los usuarios no hacen clic en los resultados de búsqueda en Google

Si un usuario busca en Internet “cuándo empieza el Mundial de Qatar” o “qué día es el Black Friday”, dos de las consultas online con mayor volumen en el mundo en noviembre, probablemente no tenga que hacer clic en nada porque encontrará la respuesta al momento. Esto es lo que se denomina una búsqueda con cero clics, o sin clic.

Las búsquedas sin clic se producen cuando un usuario introduce una consulta en un motor de búsqueda pero no acaba pinchando en ninguno de los enlaces que le llevan fuera de Google. Según el último estudio de Semrush, “The State of Search”, hasta el 57% de los usuarios en móviles y el 53% en ordenadores no hacen clic en un resultado orgánico o de pago.

Esta situación puede despertar los temores de los profesionales del marketing si consideran que el aumento de las búsquedas sin clic puede suponer un descenso significativo del tráfico hacia sus sitios web. Aunque eso podría ser una razón, las empresas no deberían de alarmarse por el aumento de esta tendencia, sino que deben construir una estrategia de SEO y marketing que satisfaga las necesidades de los usuarios y se adapte a la infraestructura de Google.

Google no es el enemigo

Las actualizaciones del algoritmo de Google se producen con más frecuencia y provocan una mayor volatilidad en las SERP, que ofrecen información útil directamente en la página de resultados. Según este nuevo informe, esas actualizaciones han tenido menos impacto en general.

Google se está adaptando rápidamente para satisfacer las necesidades de los usuarios, creando una mejor experiencia de compra para las búsquedas transaccionales y recompensando el contenido valioso con un posicionamiento más alto.

Esto se traduce en una mejor experiencia de búsqueda en general, lo que permite el crecimiento continuo del modelo de negocio de Google. En el pasado, cualquier usuario podía acceder desde Google a la web de un vendedor para buscar productos haciendo clic en el enlace de pago u orgánico de ese vendedor. Ahora, Google presenta estos resultados de búsqueda directamente de una manera muy visual y fácil de usar.

Google está conectando rápidamente a sus usuarios con la información que buscan y facilitándoles la compra dentro de su plataforma. Afortunadamente, una experiencia de búsqueda mejorada no equivale necesariamente a resultados negativos para los vendedores.

Los negocios de e-commerce, especialmente, deben asegurarse de que su SEO técnico está a punto para que sus productos aparezcan en el SERP para consultas de compra. En un panorama de e-commerce en el que el 83% de todo el tráfico procede de usuarios que navegan directamente a sus sitios web, Google está alterando ese patrón al añadir valiosas funciones de compra a la SERP, como la posibilidad de filtrar productos por vendedor, marca, precio o reseñas. Esto permite a Google competir con Amazon como plataforma de compras online.

Menos tráfico no significa el fin de tu estrategia SEO

Mientras que el tráfico orgánico a los sitios de e-commerce cayó un 23% el año pasado, los datos en relación sobre las búsquedas sin clic revela una tendencia más positiva: el 45% de todos los clics en “desktop” (o en escritorio u ordenador) y el 43% de todos los clics en el móvil fueron orgánicos.

Esto es importante ya que los canales orgánicos y el contenido siguen siendo los principales impulsores del tráfico. En el informe, se señala que las palabras clave informativas constituyen el 60% de las consultas de búsqueda únicas, lo que demuestra que los usuarios buscan recursos en profundidad sobre los temas que les interesan.

Para destacar en los resultados de búsqueda en los que se busca información, las empresas pueden invertir en contenidos de calidad y profundidad que indiquen experiencia, autoridad y confianza (E-A-T, en inglés) a Google, y dirigirse a las funciones SERP con preguntas frecuentes.

El auge de las búsquedas sin clic no tiene por qué asustar a los especialistas en marketing. La naturaleza evolutiva de las búsquedas online requiere de una respuesta ágil en la que los especialistas en marketing aprendan a navegar en un mundo sin clics.

“La experiencia de búsqueda mejorada en las búsquedas sin clic es un buen negocio para Google, que genera más ingresos con la misma cantidad de consultas al mantener a los usuarios en su ecosistema de productos y aumentar la exposición de anuncios”, explica Marcus Tober, Director de Enterprise Solutions en Semrush. “Pero estos cambios también benefician a los usuarios, ya que pueden descubrir más tiendas locales, comprar artículos o reservar viajes en menos pasos. Por lo tanto, es vital que los especialistas en marketing comprendan la tendencia de cero clics, descubran cómo crear conexiones con los clientes y aumenten la visibilidad online en el proceso”.