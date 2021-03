La personalización en tiempo real impulsa el marketing actual

La aceleración de la transformación digital ya no es una opción sino una necesidad para los especialistas en marketing que deben crear relaciones directas con sus consumidores. Tener una estrategia de participación del cliente implementada a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente brindará a los especialistas en marketing una ventaja competitiva que los ayudará a superar estos tiempos turbulentos.

Por otro lado, a lo largo de la historia y en contextos sociales complejos como los actuales siempre se ha sabido aprovechar la tecnología como valiosa herramienta con la que superar las circunstancias. El ejercicio de abrazar los avances tecnológicos, en este caso, no es opcional, sino inevitable. Quien lo está haciendo correctamente, está obteniendo una ventaja competitiva, en lo empresarial y también en lo personal. Y para ello, es fundamental saber diferenciar al nuevo consumidor, del cliente y del usuario. La tecnología es la ayuda que nos impulsa a lograrlo.

Para seguir siendo competitivos en un mercado actual saturado de mensajes, los equipos de marketing necesitan ofrecer contenido relevante y personalizado a lo largo del recorrido del cliente. El 91% de los consumidores tienen más probabilidades de comprar con marcas que reconocen, recuerdan y de las que reciben ofertas y recomendaciones relevantes. Además, las ofertas y contenidos en tiempo real pueden ser 10 veces más eficaces que las campañas de marketing tradicionales.

Las soluciones de personalización de última generación se convierten en un paso al frente dentro de las suites de automatización del marketing, ofreciendo un conjunto de soluciones unificadas y fáciles de usar, en la que diseñar experiencias personalizadas, mensajes de cross-channel y estrategias de fidelización. Ayudando a los profesionales del marketing a organizar interacciones en tiempo real en todos los canales y puntos de contacto.

"La personalización está en la base de todo lo que hacen los profesionales de marketing. Pero como estrategia, como tecnología y como mercado, la personalización está lista para ser reinventada", comentaba recientemente Sameer Kazi, CEO de Cheetah Digital, en su evento Signals España de 2021. "Nuestro objetivo ha sido crear un modelo tecnológico para que las marcas alcancen el éxito en la personalización.

Las empresas necesitan tecnología para orquestar cada aspecto de la personalización, desde los datos hasta la distribución, para liberar todo el poder de la personalización. Dado que las cookies y los datos de terceros ya no son opciones viables para los equipos de marketing, los datos First and Zero-party están en el núcleo de las soluciones de personalización de última generación.

Las nuevas soluciones y tecnologías de personalización aprovechan el análisis y el Machine Learning para evaluar a cada cliente a nivel individual y extraer el contenido, la oferta, el canal y la secuencia adecuados para el viaje del cliente. La nueva solución incluye la posibilidad de ofrecer las mejores experiencias, los mejores viajes y las mejores ofertas. Estas funcionalidades son posibles gracias a que ofrecen tres aspectos clave:

Personalización en tiempo real: permitiendo interactuar con los clientes en tiempo real con experiencias dirigidas mediante la captura de datos en streaming en la web y en los dispositivos móviles.

Diseño del customer journey: ofreciendo a los profesionales del marketing el poder de crear, gestionar y optimizar viajes de clientes con múltiples pasos y etapas a escala.

Ofertas inteligentes: aplicando los conocimientos del marketing y del Machine Learning para optimizar las experiencias y generar la siguiente mejor oferta y la siguiente mejor acción.

"La personalización es uno de los temas más críticos para nuestros clientes y nuestra empresa", señalaba el directivo. "No se trata de conjeturas, cookies o datos de terceros. La última generación de la personalización consiste en proporcionar un intercambio de valor para los clientes en el "momento" en el que los tienes en tu aplicación móvil, en tu página web, o en tu tienda, donde puedes ofrecerles algo que generará confianza y afinidad con la marca.".