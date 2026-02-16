Noticia TikTok

TikTok potencia el marketing de entretenimiento con nuevas herramientas de inteligencia artificial

Por Redacción - 18 Febrero 2026

TikTok ha dado un paso significativo al introducir nuevas soluciones publicitarias basadas en inteligencia artificial, diseñadas específicamente para anunciantes del sector de contenidos multimedia y eventos en vivo. Estas herramientas no solo buscan optimizar la visibilidad de las marcas, sino que aspiran a convertir el descubrimiento casual de un video en una acción concreta, ya sea una suscripción a una plataforma de streaming o la compra de una entrada para un estreno cinematográfico.

La propuesta central de esta actualización se articula en torno a formatos que priorizan la personalización extrema a través de algoritmos de aprendizaje profundo. Por un lado, los anuncios destinados a servicios de transmisión de video permiten mostrar catálogos dinámicos mediante carruseles de títulos que se adaptan a los intereses históricos del usuario.

Si una persona interactúa frecuentemente con contenido de suspenso o comedia, la plataforma es capaz de seleccionar automáticamente las producciones más relevantes de un anunciante para presentarlas de forma orgánica en su cronología. Esta capacidad de segmentación automática reduce la fricción entre el interés y el consumo, facilitando que las historias lleguen a quienes realmente están predispuestos a disfrutarlas.

Otro pilar fundamental de esta estrategia es el enfoque en los lanzamientos de nuevos títulos, una función que utiliza señales de alta intención para capturar el entusiasmo generado por momentos culturales específicos. Al analizar variables como la sensibilidad al precio y las preferencias de género cinematográfico, los anunciantes pueden dirigir sus campañas hacia nichos de mercado con mayor probabilidad de conversión. Esta metodología resulta especialmente útil en periodos de alta competencia, donde la relevancia del mensaje es el factor determinante para destacar entre la saturación informativa. Los datos recientes indican que una gran mayoría de los usuarios de la plataforma reconocen que los contenidos visualizados en ella influyen directamente en sus decisiones de entretenimiento, lo que valida la eficacia de estos nuevos formatos.

La automatización no se limita únicamente a la distribución, sino que se extiende al proceso creativo mediante herramientas que facilitan la producción de piezas publicitarias nativas. La capacidad de generar variaciones de video a partir de activos existentes o incluso mediante el uso de avatares digitales que narran guiones en diversos idiomas ha democratizado el acceso a campañas de alta calidad para empresas de diferentes escalas. Esta tecnología permite mantener una presencia constante y fresca, evitando el agotamiento creativo que suele afectar a las campañas de larga duración. Al delegar las tareas técnicas más pesadas a la inteligencia artificial, los equipos de marketing pueden concentrar sus esfuerzos en la estrategia narrativa y en la construcción de conexiones emocionales más profundas con su público.

El impacto de estas innovaciones se refleja en la creciente actividad de comunidades dedicadas al cine y la televisión dentro de la aplicación, donde millones de publicaciones diarias alimentan un ecosistema de recomendación orgánica sin precedentes. La integración de estas nuevas opciones publicitarias aprovecha ese flujo constante de conversación para insertar mensajes de marca que no se perciben como interrupciones, sino como extensiones naturales del interés del usuario. En un mercado global donde la atención es el activo más valioso, el uso ético y eficiente de la inteligencia artificial se posiciona como el estándar para cualquier organización que desee liderar la conversación cultural y asegurar su relevancia en el tiempo.

