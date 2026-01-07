La publicidad en TikTok impulsa un crecimiento de 3.000 millones de euros para la economía española

Un análisis profundo realizado por la consultora independiente Public First revela que, durante el ejercicio de 2025, la actividad publicitaria en TikTok ha generado un impulso económico de 3.000 millones de euros en España. Esta cifra forma parte de un fenómeno de mayor escala que recorre la Unión Europea, donde la plataforma ha inyectado 31.000 millones de euros al producto interior bruto regional. La capacidad de convertir el entretenimiento en una herramienta de prospección comercial ha permitido que empresas de diversos sectores encuentren en el formato de vídeo corto un aliado estratégico para la expansión de sus operaciones, especialmente en un mercado que valora la autenticidad por encima de los mensajes corporativos tradicionales.

El protagonismo de las pequeñas y medianas empresas resulta fundamental para comprender este fenómeno de tracción financiera. En el ámbito comunitario, el crecimiento vinculado a las pymes alcanzó los 13.000 millones de euros, demostrando que la democratización de las herramientas de marketing permite a los negocios locales competir en igualdad de condiciones con corporaciones de alcance global.

De hecho, el informe señala que ocho de cada diez empresas europeas usuarias de la plataforma consideran que esta les ha proporcionado las herramientas necesarias para disputar cuota de mercado a grandes marcas transnacionales. Casos de éxito en la geografía española, como el de la Dulcería Abuela Asunción en Andalucía o The Flower House en Cataluña, ilustran cómo negocios con raíces tradicionales han logrado triplicar su facturación o abrir canales de exportación hacia mercados como Francia, Bélgica y Alemania gracias a la visibilidad orgánica y la conexión directa con nuevas audiencias.

Más allá de la venta directa, la plataforma ha consolidado su papel como un motor de internacionalización para más de 6,5 millones de empresas en la Unión Europea.

Este flujo comercial transfronterizo ha generado ventas por valor de 2.000 millones de euros, de los cuales 1.200 millones corresponden exclusivamente a intercambios entre los países miembros. El ahorro en términos de productividad también es un factor relevante, estimándose en 400 millones de euros gracias a la eficiencia en los procesos de comercialización y la reducción de tiempos en las tareas de marketing. La integración de soluciones como TikTok Shop ha permitido cerrar el ciclo de compra sin que el usuario abandone la aplicación, optimizando la tasa de conversión y permitiendo a marcas españolas obtener retornos de inversión que superan el 700%, como se ha observado en el sector de la cosmética y el cuidado personal.

La denominada economía de la creación de contenido también ha encontrado un sustrato fértil para su profesionalización, aportando un valor añadido de 2.600 millones de euros y sosteniendo aproximadamente 52.000 puestos de trabajo directos e indirectos en toda la región. Este ecosistema no solo beneficia a los creadores individuales, sino que arrastra consigo a industrias auxiliares de producción, edición y servicios publicitarios. La industria musical, por ejemplo, ha capitalizado esta tendencia generando 1.800 millones de euros en ingresos adicionales mediante la promoción de espectáculos en vivo, venta de productos derivados y el incremento en el consumo de música en streaming, consolidando la plataforma como la principal vía de descubrimiento para artistas emergentes que buscan establecer carreras duraderas.

El impacto social de la plataforma se extiende hacia el ámbito del conocimiento y la capacitación profesional. El contenido educativo y la formación en habilidades técnicas han propiciado más de 5.300 millones de horas de aprendizaje informal en la Unión Europea. Esta transferencia de saber, que abarca desde el aprendizaje de idiomas hasta el desarrollo de competencias digitales, se traduce en un valor económico de productividad estimado en 20.000 millones de euros. Para la población más joven, la plataforma se ha convertido en una academia abierta donde más del 50% de los usuarios de entre 18 y 24 años afirman haber adquirido nuevas habilidades, reforzando la idea de que el consumo de contenido digital hoy en día trasciende el ocio para convertirse en un pilar del desarrollo humano y profesional en la sociedad contemporánea.