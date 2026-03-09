El Parlamento Europeo analiza cómo la IA afecta al consumo de información y su impacto en los medios de comunicación

Este análisis pionero sobre el acceso a Inteligencia Artificial arroja luz sobre los nuevos hábitos de consumo digital de la población, que reflejan un aumento del 28% del uso de herramientas de IA en España

En cuanto a segmentos de edad, los centennials se posicionan como los usuarios más intensivos, ya que dedican una media de 3 horas mensuales por persona al consumo de estas herramientas

En lo que se refiere a las herramientas específicas, ChatGPT se mantiene como líder indiscutible, siendo utilizada por el 84% de los españoles usuarios de IA, mientras que Copilot es la que muestra una tasa de conversión a visita más alta (1,67%)

GfK DAM ha presentado al Parlamento Europeo, a petición de varios eurodiputados, los resultados de un análisis pionero sobre la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de la población española y su impacto directo en el ecosistema y consumo de los medios de comunicación. La presentación ha tenido lugar en Bruselas, en el marco de un espacio de debate sobre la IA y el pluralismo en los medios organizado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (Comisión LIBE), y gracias al interés y a la iniciativa de asociaciones como AMI (Asociación de Medios de Información) en España y News Media Europe, que representa a los medios de comunicación en Europa.

El Parlamento Europeo está trabajando en la posibilidad de legislar para defender el derecho a la información de sus ciudadanos y, por tanto, la defensa de la industria de creación de contenidos de información, es decir, de los propios medios de comunicación y noticias. Para ello, toma como referencia el análisis sobre el impacto de la IA en el consumo de noticias, así como de expertos mundiales en esta materia. Concretamente, esta comisión mostró especial interés por el trabajo liderado desde España por GfK DAM en el análisis del impacto de la IA en el consumo de información y del efecto en los medios de comunicación y el efecto en la propia monetización, invitando al director de GfK Media, donde se integra GfK DAM, David Sánchez.

La IA se consolida como la tecnología de más rápida adopción

Atendiendo a los datos presentados por GfK DAM, se aprecia un crecimiento constante del tiempo de uso de Internet. El tiempo de conexión se ha visto incrementado, a la par que el número de sesiones diarias y los minutos dedicados por sesión (32 minutos más en 2025 frente al año anterior).

En este contexto, el consumo de herramientas de IA se ha visto disparado, registrando un aumento de cerca del 28% en 2025 con respecto a 2024 y siendo la actividad que más crece en la Red. De hecho, el análisis concluye que la IA exhibe una alta tasa de adopción en España, superando incluso a la de tecnologías ya consolidadas como el smartphone, las redes sociales o el Internet en general.

Los datos también segmentan el uso de la IA por edades, identificando a los centennials como los usuarios más intensivos, dedicando una media de 3 horas mensuales por persona a estas herramientas. Les siguen de cerca los millenials más jóvenes (de 25 a 34 años de edad), con una media de 2 horas y 56 minutos de consumo. Además, los segmentos de edad que abarcan de los 35 a los 44 años y de los 55 a los 64 han visto incrementado su tiempo de consumo en más de 65 y 49 minutos respectivamente. Pero, en cualquier caso, es una tecnología completamente asentada en la población española, independientemente de su clasificación sociodemográfica, donde GfK DAM predice que 2026 será el año de la adopción total de la IA.

En cuanto a las herramientas específicas, ChatGPT se mantiene como líder indiscutible, siendo utilizada por el 84% de los españoles usuarios de IA. A una distancia significativa se encuentran Gemini, con un 29% de penetración entre los usuarios, seguido de Copilot (13%), Perplexity (8%) y Claude (1%).

El desafío para los medios de comunicación: búsquedas en IA vs visitas a sites

En resumen, la creciente integración de la IA en la vida cotidiana de la sociedad española influye en el consumo de información, observándose un fenómeno preocupante para la industria mediática: solo un 0,34% de las búsquedas realizadas en herramientas de IA deriva en una visita a un site de noticias o medio de comunicación.

Esta dinámica está afectando especialmente al tráfico de contenidos de tipología evergreen, es decir, aquellos que tratan sobre temas atemporales, no de actualidad, como tutoriales, efemérides, recetas, diccionarios, salud. En ellos se ha observado una caída que ha pasado de un -12,40% en 2023, a un -35,20% en 2024 y un -28,6% en 2025.

Varios eurodiputados, a tenor de los resultados proporcionados por David Sánchez, se mostraron sensibilizados y preocupados por el efecto de la IA en el modelo de negocio de los medios de comunicación y, por tanto, el derecho a la información de calidad e independiente, solicitando más información e involucración por parte de GfK DAM a futuro, así como la posibilidad de que este análisis estuviera disponible en todos los países de la Unión Europea y no solo en España.

En palabras de David Sánchez, director de GfK Media: “Estamos firmemente alineados con el compromiso europeo de promover el derecho a la información y con el papel de los medios como cuarto poder y herramienta imprescindible para la sociedad. Por ello, continuaremos poniendo a disposición de las instituciones conocimiento sobre el comportamiento digital de los ciudadanos y sobre el avance de tecnologías como la IA”.