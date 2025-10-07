Los Premios Inspirational’25 dan a conocer sus ganadores: KFC y MeMe triunfan en una edición récord

IAB Spain, la asociación de publicidad, marketing y comunicación digital en España, ha celebrado la gala de entrega de los Premios Inspirational 2025, unos galardones que reconocen la diversidad y el talento de la comunicación digital en nuestro país, en el marco de la Noche Inspirational, que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Durante la ceremonia, la campaña KFC x El Juego del Calamar: La prueba del menú, de las agencias PS21 y MeMe, en colaboración con Arena Media, para KFC y Netflix, se alzó con el Gran Premio Inspirational. Por su parte, MeMe se hizo con el premio a la Agencia del Año y KFC, con el de Anunciante del Año.Esta edición de los Premios Inspirational ha establecido un máximo histórico de inscripciones, alcanzando un total de 296 candidaturas, lo que supone un incremento del 12% en comparación con el año anterior. La participación ha crecido aún más, con un aumento del 15% en nuevas agencias y anunciantes que han presentado sus trabajos. Esto subraya la creciente importancia y el afianzamiento de estos galardones dentro del sector digital, destinados a reconocer aquellos proyectos que sobresalen en el ámbito digital por su innovación en la creatividad, la estrategia y la ejecución.

Nueva generación de talento digital

La categoría de Jóvenes Talentos Digitales, que reconoce la innovación, creatividad y aportación de los estudiantes más prometedores de la industria digital, ha recibido 120 candidaturas, consolidándose como una de las categorías con mayor crecimiento año tras año. El Oro fue para María Fresneda y Naroa Ibáñez, alumnas del IFP Alcalá, por su proyecto Milf Wanted Japan; la Plata recayó en Andrea Bertomeu y Eva María Carrión, de la Universidad Jaume I, por Pop it, Lick it, Eat it!; mientras que el Bronce fue para Pablo Ruiz y Laura Monedero, de Brother, por Sweet MILFs.

Inspirational, el encuentro anual de referencia de la industria digital en España

Este año, Inspirational ha alcanzado la mayoría de edad con su XVIII edición, con 105 ponentes y 36 ponencias, mesas redondas y entrevistas, distribuidas en seis espacios temáticos: AI & Data, Content & Connected Media, Entertainment, Next & Innovation, Digital Business y el nuevo espacio New Codes. Entre ellos, destacan creadores de contenido, streamers, creativos, marcas disruptivas y altos cargos de gran reconocimiento, como Juan Miguel Mínguez (MilfShakes), Paco Nicolás “Paconi” (Paconi HUB), Isabel Gracia (Google), Beatriz Martínez (KFC), Beatriz Medina (Spotify), Alejandro Campoy (Microsoft), Iván Burgos (Porsche Ibérica), Nuria Giménez (The Coca-Cola Company), Alejandro Góngora (Freepik), las escritoras Mercedes Ron y Nuria Pérez, la presentadora Tania Llasera, o streamers como Abby, Miguel Ángel Román, Pereira o Rubén Martín.

En total, el encuentro anual de referencia de la industria digital en España ha congregado este año a 1.550 asistentes presenciales, un 10% más que en 2024, y 1.300 espectadores vía streaming. Bajo el concepto creativo ‘Párate y respira’, Inspirational les ha invitado a la reflexión en un contexto global marcado por la inmediatez, la hiperconectividad y la sobreestimulación digital. Como el gran espacio de inspiración, aprendizaje y networking para el sector digital español, el evento anima a reconectar con lo esencial y dar valor al pensamiento crítico en el entorno profesional.

En concreto, la Noche Inspirational, con el patrocinio por parte de 2.10 Agency, Be a Lion, DoubleVerify, illumin, Jakala, NewixMedia y Spotify, ha congregado a 675 personas. En total, se han premiado 19 categorías, entre las que destacan Marketing de Influencia (con un 14,2% del total de candidaturas recibidas), Ideas Disruptivas (11,8%) y Pensamiento Estratégico (10,8%).

Carlos Sánchez, Partner & CEO de Be a Lion & Presidente de IAB Spain, señala que “la XVIII edición de Inspirational ha marcado un hito para la industria digital española, superando el año anterior y marcando cifras de récord en la historia del evento. No solo hemos logrado aumentar en un 10% la asistencia presencial en el ciclo de conferencias, sino también en la Noche Inspirational, con 675 personas presentes y 296 candidaturas presentadas a los Premios Inspirational, también un máximo histórico que supone un incremento del 12%. Todo ello demuestra que la vitalidad y el talento de la industria digital en nuestro país rebosa, y que tenemos que seguir trabajando para poner en valor la creatividad e innovación. Este éxito, que también se refleja en la solidez de la categoría Jóvenes Talentos Digitales, solo es posible gracias a la participación creciente, la implicación de todos los ponentes que nos han invitado a 'parar y respirar', y la confianza de las empresas impulsoras y patrocinadores que han hecho de este encuentro un verdadero espacio de inspiración y networking. Por último, desde IAB Spain queremos agradecer el esfuerzo del Grupo de Trabajo de Inspirational’25, presidido por Miguel Pereira, y del Jurado Online y Gran Jurado, presidido por Lucía Angulo, por hacer posible una edición más”.

Por último, cabe destacar al resto de las empresas impulsoras que han hecho posible que Inspirational sea una realidad un año más: Adlook, Amazon Ads, Fluzo, Google, IAS, IPG Mediabrands, LinkVids, Ogury, PubMatic, Uber Advertising, Utiq y WPP Media. Además, esta edición también contó con la colaboración de las asociaciones AEA, APCP, APG Spain, ARI, BCMA, ComunitAd y La Fede.