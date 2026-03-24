Google ya utiliza Gemini para bloquear el 99% de los anuncios maliciosos antes de su publicación

Nuestros equipos de seguridad trabajan las veinticuatro horas del día para detener a los malos actores que utilizan anuncios maliciosos cada vez más sofisticados. En 2025, las herramientas impulsadas por Gemini mejoraron drásticamente nuestra capacidad para detectar y detener anuncios perjudiciales: nuestros sistemas capturaron más del 99% de los anuncios que violan las políticas antes de que se publicaran, y continuamos evolucionando nuestras defensas para adelantarnos incluso a los esquemas más avanzados.

Bloqueo de anuncios con mayor precisión

Nuestros equipos han utilizado durante mucho tiempo IA avanzada para identificar y detener a los estafadores, y Gemini lleva ese trabajo aún más lejos. Nuestros modelos analizan cientos de miles de millones de señales —incluyendo la antigüedad de la cuenta, señales de comportamiento y patrones de campaña— para detener las amenazas antes de que lleguen a las personas.

A diferencia de los sistemas anteriores basados en palabras clave, nuestros modelos más recientes comprenden mejor la intención, lo que nos ayuda a detectar contenido malicioso y bloquearlo de forma preventiva, incluso cuando está diseñado para evadir la detección. Este enfoque proactivo nos ayudó a defendernos de los malos actores:

8.3 mil millones de anuncios bloqueados o eliminados en 2025.

24.9 millones de cuentas suspendidas.

602 millones de anuncios y 4 millones de cuentas asociadas específicamente con estafas fueron parte de estas cifras.

Si bien la tecnología detecta la gran mayoría de las violaciones de políticas, nuestro programa de verificación de anunciantes proporciona otra capa vital de prevención. Al validar identidades y detener a los agentes maliciosos antes de que entren en nuestro sistema, generamos confianza en los anuncios que la gente ve y en las empresas que están detrás de ellos.

Trabajando más rápido que los estafadores

Los agentes maliciosos están utilizando IA generativa para crear anuncios engañosos a escala, y Gemini nos ayuda a detectarlos y bloquearlos en tiempo real. Para finales del año pasado, la mayoría de los Anuncios Adaptables de Búsqueda creados en Google Ads fueron revisados instantáneamente, y el contenido dañino fue bloqueado en el momento de su envío. Planeamos llevar esta capacidad a más formatos de anuncios durante este año.

Gemini también nos permite procesar los comentarios de los usuarios de manera más eficiente, lo que ayudó a nuestros equipos a tomar medidas sobre más de cuatro veces la cantidad de informes de usuarios en 2025 en comparación con el año anterior. Esto significa que cuando una amenaza logra filtrarse, podemos neutralizarla rápidamente. Esta velocidad permite que nuestros expertos en seguridad se concentren en el trabajo complejo que requiere juicio humano.

Detener las amenazas mientras se apoya a las empresas

Al analizar más allá de las imágenes y los patrones de texto, Gemini puede distinguir mejor entre una oferta creíble y un señuelo intrincado. Este nivel de matiz nos ayudó a reducir las suspensiones incorrectas de anunciantes en un 80% el año pasado. Esta precisión nos permite enfocarnos en dos objetivos simultáneos: priorizar la eliminación de contenido dañino y ayudar a las empresas honestas a mantener sus anuncios en funcionamiento.

A medida que las amenazas evolucionan, Gemini mantiene nuestras defensas un paso adelante. Obtén más información en el Informe de Seguridad de Ads de 2025.