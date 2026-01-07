Nota de prensa Marketing deportivo

DAZN presenta su propuesta publicitaria para marcas y anunciantes con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
El Mundial 2026 permitirá a las marcas impactar en un contexto de máximo engagement, con audiencias altamente comprometidas y una experiencia totalmente medible

Por Redacción - 10 Febrero 2026

El mayor evento deportivo del planeta llegará íntegramente a DAZN, ofreciendo a las marcas una oportunidad única para conectar con audiencias masivas en un entorno 100% digital.

DAZN pone a disposición de anunciantes la única propuesta integral para todo el campeonato, que combina formatos convencionales con activaciones especiales, integraciones de marca y soluciones innovadoras durante el contenido

DAZN, la plataforma global líder de entretenimiento deportivo, presenta su propuesta publicitaria para marcas y anunciantes con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, uno de los eventos deportivos más relevantes y de mayor impacto a nivel mundial. La competición se podrá seguir al completo en DAZN, convirtiendo a la plataforma en el punto de encuentro los aficionados durante este verano.

El Mundial es un evento sin comparación por su capacidad para reunir audiencias masivas, diversas y emocionalmente implicadas en un corto periodo de tiempo. Ese interés ya quedó reflejado en el Mundial de Clubes FIFA 2025, emitido en DAZN, que alcanzó enormes niveles de engagement, consolidando el fútbol internacional como uno de los contenidos con mayor capacidad de conexión con los fans.

Para este evento global, DAZN ha diseñado una propuesta publicitaria integral que combina formatos tradicionales como vídeo y menciones, con activaciones especiales, integraciones de marca dentro del contenido y soluciones innovadoras adaptadas a la experiencia digital. Todo ello permite a los anunciantes ir más allá del impacto convencional y formar parte del relato de uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo.

Gracias a su tecnología y a su enfoque digital, la plataforma ofrece a las marcas entornos 100% medibles, con capacidad de análisis en tiempo real y optimización de campañas, garantizando la máxima eficacia y transparencia. Una propuesta pensada para maximizar el engagement en un momento de consumo intensivo y emocional como es la Copa del Mundo.

Con el Mundial 2026, DAZN continúa consolidándose como la plataforma de referencia para grandes eventos deportivos, ofreciendo a los aficionados la mejor experiencia de streaming y a las marcas una oportunidad excepcional para conectar con audiencias globales en un contexto de máximo interés

João Ramires, VP Ad Media Sales de DAZN España y Portugal, ha destacado: “El Mundial es, sin lugar a duda, el evento deportivo de referencia a nivel global y uno de los acontecimientos deportivos que más siguen los fans del deporte en España. Cualquier marca que quiera conectar con las grandes audiencias y aprovechar el poder del entorno digital que ofrece DAZN, puede contar con nosotros para maximizar su alcance e impacto”.

El mejor fútbol, también para las marcas, en DAZN

La propuesta publicitaria del Mundial 2026 se apoya en el sólido ecosistema futbolístico de DAZN. La plataforma es el destino de referencia para los aficionados al fútbol, con un catálogo que incluye 5 partidos de LALIGA EA SPORTS en 35 de 38 jornadas, toda la Premier League, Serie A, Bundesliga, LALIGA HYPERMOTION y Liga F Moeve, además de grandes eventos internacionales.

Este entorno permite a las marcas activar campañas antes, durante y después del Mundial, ampliando el impacto más allá del torneo y manteniendo una presencia continuada a lo largo de la temporada futbolística. Una propuesta pensada para maximizar la visibilidad, el recuerdo de marca en un contexto de máxima pasión deportiva.

Asimismo, la oferta futbolística de DAZN se completa con una amplia programación de análisis, entrevistas, reportajes y contenidos originales en torno al Mundial y a las grandes competiciones, permitiendo a las marcas conectar con los aficionados tanto durante los partidos en directo como en los momentos de consumo de contenidos a la carta antes, durante y después del torneo.

