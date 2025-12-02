S.Pellegrino y Ferrari Forjan una Alianza de Larga Duración en la F1

S.Pellegrino, la icónica marca de agua mineral con gas, ha anunciado la colaboración global con Ferrari a largo plazo, subrayando el interés conjunto en promover sus valores comunes: el patrimonio y la cultura italianos, la artesanía y la búsqueda de la excelencia. Según el acuerdo, S.Pellegrino colaborará con la Scuderia Ferrari HP, el equipo de Fórmula 1, y con el Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, el campeonato de automovilismo de monomarca creado en 1993.

Esta alianza une a estas dos marcas italianas, conectando su rica herencia, su artesanía y su compromiso con el rendimiento. Centrada en el propósito de S.Pellegrino de fomentar el arte de vivir con buen gusto, la colaboración busca inspirar a los consumidores a dar lo mejor de sí mismos.

La consejera delegada de Nestlé Waters & Premium Beverages, Muriel Lienau, ha explicado su visión tras esta alianza: "S.Pellegrino y Ferrari están profundamente arraigados en una rica tradición italiana. Esta alianza aprovecha su estatus icónico y relevancia cultural para impulsar el crecimiento global, fortalecer la posición de S.Pellegrino como marca de estilo de vida premium y aumentar la interacción con el público más joven a través de experiencias de marca auténticas e innovadoras".

S.Pellegrino comparte con Ferrari más que un país de origen, una tradición. Durante más de 125 años, S.Pellegrino ha celebrado el arte de vivir con buen gusto, plasmando los auténticos valores italianos en experiencias admiradas en todo el mundo. Esta colaboración se basa en ese legado común.

La colaboración ofrecerá experiencias únicas, dirigidas al consumidor, que celebran y combinan la herencia italiana con otras de estilo de vida modernas y premium. Desde colaboraciones exclusivas con el famoso estudio de diseño de Ferrari hasta experiencias inmersivas y digitales. Con estas vivencias exclusivas, S.Pellegrino demuestra su convicción de que el buen gusto y la creatividad tienen el poder de transformar vidas, ofreciendo a los consumidores momentos que conectan, inspiran y enriquecen las experiencias cotidianas.

S.Pellegrino también organizará una serie de eventos globales durante los próximos años, reuniendo a pioneros culinarios, diseñadores visionarios, creadores de tendencias culturales y personalidades de la Fórmula 1. Estos encuentros presenciales encarnarán la ambición de S.Pellegrino de inspirar el gusto por la vida en los consumidores más jóvenes, fomentando las conexiones compartidas, la creatividad y experiencias enriquecedoras.

"Esta colaboración es una evolución natural de nuestra ambición constante de mejorar la experiencia del consumidor, arraigada en nuestra creencia común de que la vida es más rica cuando se vive con profundidad y significado. Ambas marcas comparten la pasión por crear momentos que importan, momentos definidos por la calidad, la belleza y la conexión, y esta colaboración invita a los consumidores a disfrutar de lo mejor que la vida ofrece. ¡Hemos unido lo mejor de Italia para que se pueda disfrutar!", ha afirmado Elisa Gregori, directora de marketing global de Nestlé Waters & Premium Beverages.

"Ferrari siempre se ha inspirado en el espíritu italiano, basado en la artesanía, la belleza y la búsqueda constante de la mejora. En S.Pellegrino encontramos más que un socio, vemos la expresión de los mismos valores que nos guían: pasión, atención al detalle y el deseo de elevar cada experiencia. Al igual que S.Pellegrino, refinamos lo cotidiano para convertirlo en algo especial y nos esforzamos por llevar el rendimiento al siguiente nivel, carrera tras carrera. Unidos por la tradición y la visión, nuestro objetivo es brindar a los aficionados y consumidores experiencias inconfundiblemente italianas y con una visión de futuro audaz, construyendo una conexión con la próxima generación basada en lo que compartimos con orgullo", ha destacado Lorenzo Giorgetti, director de Ingresos de Competición de Ferrari S.p.A.

Esta colaboración marca un nuevo capítulo en la trayectoria de los 125 años de S.Pellegrino, iniciada en Italia, en los Alpes italianos que rodean Bérgamo, y aún fieles a su origen y planta de producción únicos, una marca de calidad y excelencia. Asimismo, supone creer en el poder de cultivar el arte de vivir con buen gusto y celebrar el espíritu italiano que impulsa a ambas marcas. Un espíritu definido por la creatividad, el buen gusto y la búsqueda incansable de la excelencia.