PHLUR, la marca de fragancias contemporáneas, aterriza en España de la mano de SEPHORA

Bajo la batuta creativa de Chriselle Lim, PHLUR aterriza en España de la mano de Sephora en esta nueva temporada

La firma de fragancias contemporáneas PHLUR desembarca en España de la mano de Sephora esta temporada, marcando un nuevo paso en la expansión internacional de la marca. Su llegada responde al creciente interés por propuestas olfativas más personales y modernas dentro del universo de la perfumería.

Bajo la dirección creativa de Chriselle Lim, influencer, empresaria y actual narradora de la marca, PHLUR ha redefinido su identidad apostando por una visión emocional y narrativa de las fragancias. Lejos del concepto clásico del “perfume firma”, la casa propone construir un auténtico armario olfativo: una colección de aromas que acompañan distintos momentos, estados de ánimo y recuerdos.

Cada fragancia nace de una historia. Inspiradas en experiencias personales, emociones y recuerdos compartidos, las creaciones de PHLUR buscan conectar con quien las lleva de una forma íntima y cotidiana. El perfume se convierte así en una extensión de la identidad: algo que evoluciona con el tiempo, el contexto y la persona.

Esta aproximación rompe con algunos de los códigos más tradicionales de la perfumería. En lugar de centrarse en una única fragancia icónica, la marca invita a explorar, combinar y superponer aromas, fomentando una relación más dinámica y personal con el perfume.

La colección que llega a España incluye Eau de Parfum, brumas perfumadas para cabello y cuerpo, aceites corporales, desodorantes y sets de descubrimiento, ampliando el ritual del perfume más allá de la simple aplicación de una fragancia. El layering —la superposición de productos y aromas— forma parte esencial de la experiencia que propone la firma.

El universo olfativo de PHLUR se caracteriza por composiciones familiares pero inesperadas, donde la modernidad y la accesibilidad conviven con una estética sensorial cuidada. Fragancias suaves, contemporáneas y cercanas a la piel que buscan acompañar el día a día más que imponerse.

Con su llegada a Sephora, la marca introduce en el mercado español una nueva manera de entender el perfume: más emocional, más personal y más flexible, donde cada aroma se convierte en un pequeño relato que evoluciona con quien lo lleva.