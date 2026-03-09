Abusar de la IA en la narrativa de marca podría erosionar la confianza

Con el boom de la inteligencia artificial, cada vez más empresas aseguran que sus productos o servicios están “impulsados por IA”. Si bien el uso de esta tecnología continúa expandiéndose, su peso real no siempre es tan determinante como lo comunican, lo que puede terminar afectando la credibilidad, confianza y reputación de las marcas.

Y es que, cuando se trata de lograr una comunicación empresarial efectiva, la IA puede terminar utilizándose —muchas veces sin intención— como un recurso discursivo para atraer la atención del mercado más que como un reflejo fiel de las capacidades tecnológicas de un producto o servicio; una práctica a la que se le conoce como AI washing, y que describe la tendencia a exagerar o sobredimensionar el papel de la IA dentro de una propuesta de valor.

Más allá de evidenciar posibles exageraciones en el discurso de la marca, es importante poner sobre la mesa que, cuando la narrativa en torno a la IA supera su implementación real, puede afectar la credibilidad de las empresas que la colocan en el centro de su propuesta de valor.

Exagerar la IA ya es un riesgo reputacional para las marcas

A medida que la inteligencia artificial gana presencia en los discursos de marca, también crece la necesidad de una comunicación empresarial clara y efectiva sobre su aplicación. Pues si no se explica con precisión su verdadero alcance dentro de los productos o servicios, el entusiasmo por destacar esta tecnología puede convertirse en un riesgo para la reputación de la marca.

Cuando el discurso corporativo enfatiza de manera excesiva el uso de inteligencia artificial sin que exista una correspondencia clara con su aplicación real, se corre el riesgo de generar expectativas que el producto o servicio no necesariamente podrá cumplir.

Si consideramos que las audiencias, especialmente en entornos B2B, cuentan con mayor acceso a información, comparan soluciones y analizan con más detalle las promesas tecnológicas, estas discrepancias pueden convertirse rápidamente en un factor de desconfianza.

Por otro lado, la sobreutilización del término IA dentro de la narrativa de marca también puede provocar un fenómeno de saturación, pues si todas las empresas afirman estar impulsadas por inteligencia artificial, el concepto pierde capacidad diferenciadora y se vuelve un recurso retórico más que en un verdadero atributo competitivo.

Si tu marca utiliza IA, explícalo bien: claves para una mejor comunicación

¿Cómo comunicar adecuadamente el uso de inteligencia artificial en una empresa? Una comunicación empresarial efectiva implica ir más allá de mencionar la tecnología. Las marcas que generan confianza son aquellas que explican con claridad el papel de la IA dentro del producto o servicio y lo vinculan con beneficios reales para los usuarios o negocios. En mi opinión, estas son algunas prácticas que ayudan a construir una narrativa más sólida y confiable:

Priorizar el problema antes que la tecnología . La comunicación debe empezar por el contexto de operación, es decir, planteando los desafíos que enfrenta el cliente, por qué es difícil resolverlo con herramientas tradicionales y qué cambio introduce la solución propuesta. “La inteligencia artificial debe aparecer como parte del mecanismo de solución, no como el eje central del discurso” , señala el experto.

. La comunicación debe empezar por el contexto de operación, es decir, planteando los desafíos que enfrenta el cliente, por qué es difícil resolverlo con herramientas tradicionales y qué cambio introduce la solución propuesta. , señala el experto. Explicar cómo funciona en términos comprensibles. No es necesario detallar modelos algorítmicos para demostrar capacidad tecnológica; basta con describir el proceso de manera clara.

No es necesario detallar modelos algorítmicos para demostrar capacidad tecnológica; basta con describir el proceso de manera clara. Incorporar evidencia. Casos de uso, resultados medibles y ejemplos concretos ayudan a transformar una promesa tecnológica en una historia verificable.

Casos de uso, resultados medibles y ejemplos concretos ayudan a transformar una promesa tecnológica en una historia verificable. Reconocer límites y condiciones de uso. Una comunicación madura sobre inteligencia artificial también implica explicar bajo qué condiciones la tecnología puede ofrecer los resultados esperados.

Una comunicación madura sobre inteligencia artificial también implica explicar bajo qué condiciones la tecnología puede ofrecer los resultados esperados. Construir liderazgo de pensamiento, no solo promoción de producto. Las marcas que logran posicionarse como referentes en soluciones impulsadas por IA suelen hacerlo participando activamente en la conversación pública sobre el tema, aportando conocimiento, contexto y perspectivas que enriquecen el debate en torno a esta tecnología.

Es claro que el verdadero diferencial para las marcas con soluciones impulsadas por IA, no estará únicamente en adoptar la tecnología, sino en explicar con claridad el valor que realmente aporta. La credibilidad en torno a la innovación se construye cuando el discurso corporativo logra conectar la tecnología con resultados concretos, contextos de uso y expectativas realistas.

Para las marcas, esto implica traducir la complejidad tecnológica en historias comprensibles, relevantes y verificables para sus audiencias. Lograr un equilibrio entre el entusiasmo tecnológico y la transparencia será esencial para consolidar una relación de confianza más duradera con clientes, socios e inversionistas.