Noticia Negocios y Empresas

Los centros comerciales cerraron 2025 con un crecimiento del 5,5% en ventas y del 4,6% en afluencias
Estas cifras confirman el comportamiento positivo del consumidor y confirman la recuperación del sector retail.

Por Redacción - 26 Febrero 2026

El sector retail ha concluido 2025 con un año de resultados sólidos. Según el ‘Informe de mercado inmobiliario en Iberia Q4’ de MVGM, compañía referente europea en Property Management, las ventas acumuladas crecieron un 5,5% respecto al año anterior, mientras que las afluencias aumentaron un 4,6%, demostrando una demanda sostenida y un crecimiento continuado del tráfico en los puntos de venta físicos.

El cuarto trimestre del año mostró un cierre especialmente dinámico. Comparado con el mismo periodo de 2024, las ventas aumentaron un 4,58% y las afluencias registraron un crecimiento del 5,74%. Estas cifras confirman un comportamiento positivo del consumidor y consolidan la recuperación del sector retail tras los picos de 2024.

Faustino García, director de Retail en MVGM, señala: “los resultados de 2025 confirman la fortaleza y la resiliencia del sector retail en España. La evolución de ventas y afluencias, especialmente en el último trimestre, demuestra que los centros comerciales siguen siendo espacios estratégicos para el consumo y activos de gran valor para inversores y operadores”.

En 2025, el sector retail mostró un desempeño sobresaliente en los principales indicadores, evidenciando un momento destacado en su evolución y con expectativas igualmente alentadoras para 2026. Se prevé la llegada de nuevos operadores que fortalecerán la oferta comercial y la solidez de los activos. Por su parte, el volumen de transacciones seguirá reflejando el sólido interés de los inversores en este segmento.

Confiamos en que 2026 seguirá siendo un año positivo para el sector retail. La llegada de nuevos operadores y la confianza de los inversores nos dan un motivo más para ser optimistas. En MVGM nos esforzamos por gestionar estos activos de manera eficiente para aprovechar al máximo su potencial, en beneficio de consumidores, operadores e inversores” concluye Faustino García, director de Retail en MVGM.

Contenidos relacionados
Medios digitales, el nuevo epicentro de la autoridad y reputación para empresas y marcas en la era de la inteligencia artificial
El 98% de los profesionales considera que el marketing de performance impulsa el crecimiento de su negocio
Sara Sabi, responsable de Marketing de Ownat: “La viralidad es bienvenida, pero la confianza es lo que convierte”
Más Leídos
Cómo está cambiando el influencer marketing
La industria parece haber comprendido que la inteligencia artificial no es una solución mágica que se activa con solo pulsar un botón
El fútbol impone su ley como deporte Rey en redes sociales mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya calienta motores con 160,9 millones de seguidores
La gran brecha de la IA en España no es tecnológica, es organizativa
Meta, YouTube y TikTok concentran el 91% de la inversión en publicidad en redes sociales
Comparativa 2026: Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis (y por qué)
Estrategias de marketing para hacer más visible una marca
La coherencia de marca se ha convertido en el nuevo algoritmo del sector alimentación
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
Cómo los expertos evalúan la calidad de las marcas de automóviles y por qué algunas conviene evitarlas
Audi y Adidas colaboran para lanzar una amplia gama de ropa oficial y estilo de vida antes del debut del equipo en la Fórmula 1
Medios digitales, el nuevo epicentro de la autoridad y reputación para empresas y marcas en la era de la inteligencia artificial
Mahou Cinco Estrellas presenta, junto a LALIGA, “Cinco de Cinco”, su nueva forma de vivir el fútbol
Contenidos Patrocinados
Comparativa 2026: Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis (y por qué)
El email marketing ha llegado a 2026 en un estado de madurez que pocos canales digitales pueden igualar y estas son las mejores herramientas
Cuando el merchandising corporativo deja de ser un regalo y se convierte en estrategia de marca
La revolución conversacional de los datos en 2026: la IA como copiloto estratégico
ADS
Promocionados
UX financiera: Cómo las formas de pago personalizadas aumentan el valor de vida del alumno en el aprendizaje digital
Más allá del CPC: cómo una estrategia de Performance Marketing real impacta en tu cuenta de resultados
Marketing y liderazgo: la dupla formativa que transforma perfiles profesionales
6 razones para actualizar los plugins de tu web periódicamente