Los centros comerciales cerraron 2025 con un crecimiento del 5,5% en ventas y del 4,6% en afluencias

El sector retail ha concluido 2025 con un año de resultados sólidos. Según el ‘Informe de mercado inmobiliario en Iberia Q4’ de MVGM, compañía referente europea en Property Management, las ventas acumuladas crecieron un 5,5% respecto al año anterior, mientras que las afluencias aumentaron un 4,6%, demostrando una demanda sostenida y un crecimiento continuado del tráfico en los puntos de venta físicos.

El cuarto trimestre del año mostró un cierre especialmente dinámico. Comparado con el mismo periodo de 2024, las ventas aumentaron un 4,58% y las afluencias registraron un crecimiento del 5,74%. Estas cifras confirman un comportamiento positivo del consumidor y consolidan la recuperación del sector retail tras los picos de 2024.

Faustino García, director de Retail en MVGM, señala: “los resultados de 2025 confirman la fortaleza y la resiliencia del sector retail en España. La evolución de ventas y afluencias, especialmente en el último trimestre, demuestra que los centros comerciales siguen siendo espacios estratégicos para el consumo y activos de gran valor para inversores y operadores”.

En 2025, el sector retail mostró un desempeño sobresaliente en los principales indicadores, evidenciando un momento destacado en su evolución y con expectativas igualmente alentadoras para 2026. Se prevé la llegada de nuevos operadores que fortalecerán la oferta comercial y la solidez de los activos. Por su parte, el volumen de transacciones seguirá reflejando el sólido interés de los inversores en este segmento.

“Confiamos en que 2026 seguirá siendo un año positivo para el sector retail. La llegada de nuevos operadores y la confianza de los inversores nos dan un motivo más para ser optimistas. En MVGM nos esforzamos por gestionar estos activos de manera eficiente para aprovechar al máximo su potencial, en beneficio de consumidores, operadores e inversores” concluye Faustino García, director de Retail en MVGM.