La nueva identidad visual de Honda rescata las raíces de la marca para liderar la era del coche eléctrico
La nueva identidad visual de Honda rescata las raíces de la marca para liderar la era del coche eléctrico

Por Redacción - 14 Enero 2026

Honda ha decidido marcar el inicio de una etapa crucial mediante la renovación de su emblemática "H", un símbolo que ha acompañado a conductores de todo el planeta durante décadas. Este movimiento no es una simple actualización superficial, sino una declaración de intenciones que busca conectar los orígenes fundacionales de la compañía con las exigencias de la movilidad contemporánea, especialmente en lo que respecta a la electrificación y la digitalización de la experiencia de conducción. La nueva insignia, que carece del marco exterior que caracterizaba al diseño anterior, apuesta por una sencillez minimalista que evoca directamente la pureza de las ideas y la libertad de movimiento.

El diseño que se implementará de forma progresiva a partir de 2027 recupera la esencia del primer logotipo automotriz de la firma presentado en 1963.

Aquel emblema original ya mostraba una parte superior más ancha que la base, una estructura que ahora se reinterpreta con líneas más finas y estilizadas. Según los responsables de la marca, esta disposición visual simboliza dos manos extendidas hacia el futuro, representando el compromiso de la empresa por ampliar las posibilidades de movilidad y atender con cercanía las necesidades de sus usuarios. Al eliminar los bordes, la letra parece expandirse, transmitiendo una sensación de apertura y flexibilidad que encaja con la nueva era de vehículos inteligentes y sostenibles que la marca denomina Serie 0.

Esta renovación no se limitará exclusivamente al frontal de los nuevos modelos eléctricos e híbridos de próxima generación. La estrategia de identidad corporativa contempla una integración total que alcanzará los puntos de venta, las comunicaciones oficiales y las actividades en el ámbito de la competición. Al unificar esta imagen en todos los puntos de contacto con el cliente, se busca construir una narrativa coherente donde la tradición y la innovación convivan sin fricciones. Mientras que los modelos con motor de combustión mantendrán el logo clásico del ala o la "H" tradicional en ciertos mercados, los nuevos desarrollos tecnológicos portarán esta nueva insignia como un estandarte de vanguardia, marcando una distinción clara entre el legado mecánico y la sofisticación eléctrica.

La decisión de mirar al pasado para proyectarse hacia el mañana demuestra una madurez institucional que valora su propia historia. Al rescatar un concepto de hace más de sesenta años, Honda no solo apela a la nostalgia de sus seguidores más fieles, sino que refuerza su identidad frente a una industria que atraviesa cambios estructurales profundos. La nueva imagen es el rostro visible de una transformación interna que prioriza la eficiencia, la sostenibilidad y la creación de un valor añadido que vaya más allá del transporte convencional. Se trata de un viaje de retorno a las raíces para tomar impulso hacia un horizonte donde la tecnología se humaniza y el diseño se convierte en el lenguaje universal de una marca que sigue soñando con nuevas formas de libertad.

