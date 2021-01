La Asociación de Agencias de Medios (AM) prefiere conversar con la Administración pública a denunciarla

Ante las noticias aparecidas relacionadas con la convocatoria de concursos de publicidad institucional, la Asociación de agencias de medios - que representan a las mayores agencias de medios de nuestro país [dieciséis asociados que gestionan el 80% de la inversión publicitaria] manifiesta su vocación de continuar y progresar en el diálogo con la Secretaria de Estado de Comunicación interrumpida por la marcha de Charo González Escudero y la pandemia.

AM ha estado colaborando desde hace cinco años con la Dirección General de Comunicación para conseguir que los pliegos de los concursos públicos "consiguieran proporcionar objetividad en la selección de las empresas ganadoras, eficacia en los resultados de la inversión y transparencia en la evaluación de los resultados" según manifiesta Leo Farache director general de la asociación.

La Asociación de Agencias de Medios proporcionó a la Secretaria de Estado de Comunicación algunas claves que han permitido corregir algunos errores dentro de la elaboración de esos pliegos. "Pero queda mucho por hacer. La Administración necesita interlocutores que entiendan la industria publicitaria y normas que no se impongan para combatir el sentido común. Los españoles queremos que el dinero público sea bien administrado. Para que la inversión en publicidad sea eficaz la norma no debe ser ni el motivo ni la coartada para crear ingeniería que permite ganar concursos, pero no estar al servicio de los intereses de los ciudadanos. En nuestros documentos para la Administración demostramos evidentes lagunas en el planteamiento, en los resultados y en la posterior evaluación. Los continuos cambios de interlocutores, así como los diferentes criterios entre ministerios impiden avanzar al ritmo deseable. Creemos que sería deseable que de una vez por todas que este tema se zanjara con dedicación y sentido común" continua Farache.

AM se ha vuelto a poner en contacto con la Secretaria de Estado de comunicación para volver a retomar las conversaciones e intentar que el diálogo sea el instrumento que sirva para corregir una situación con la que el conjunto de la industria no se siente conforme.

Sobre la Asociación de Agencias de Medios

Agrupa a las dieciséis empresas líderes del sector (ver en www.agenciasdemedios.com) Sus asociados emplean a más de 3.000 personas de talento multidisciplinar. El conjunto de sus asociados gestiona más del 80% de la inversión publicitaria según Infoadex. La gran mayoría de las campañas de las principales empresas, organismos e instituciones son gestionadas (estrategia+planificación+compra+evaluación) por los asociados de AM.