Pero basta ya de tanta tonter-IA. Hoy voy a ir al grano y te voy a meter mano

2025 no es un año más. Es, sin duda, un punto de inflexión. No sólo por la madurez (y omnipresencia) de la inteligencia artificial en nuestro sector, sino por cómo han cambiado los usuarios y su forma de consumir contenidos. Como CEO de agenciaSEO.eu y agenciaSEM.eu, lo vivo cada día con ilusión y con una responsabilidad enorme hacia mi equipo y nuestros clientes.

La IA no nos va a sustituir, pero sí nos obliga a redefinir nuestro valor. La frase “la IA viene a quitarnos el trabajo” sigue sonando en reuniones, cafés y debates. Y aunque entiendo el miedo, creo que parte de una mirada demasiado superficial. Lo que está ocurriendo es mucho más complejo y apasionante. No es que la IA sustituya al marketing; es que transforma los procesos, automatiza lo repetitivo y deja más espacio para lo que realmente marca la diferencia: la estrategia, la creatividad y la conexión humana.

Eso sí, el margen de error se ha reducido. Ya no vale con hacer lo de siempre. Si antes una campaña mediocre podía colarse por los huecos del sistema, hoy los algoritmos, los usuarios y la competencia la detectan y la castigan en tiempo récord. ¿Estamos realmente entrenando a nuestros equipos para tener criterio estratégico en un entorno tan automatizado? ¿Estamos invirtiendo tiempo en pensar, o solo en producir?

Las personas son, y deberíamos incluirnos todos, más exigentes que nunca… y no se quedan quietas. Y este es el segundo gran reto. El usuario actual escanea antes que leer, ignora antes de hacer clic y espera que cada impacto le aporte algo: una emoción, una respuesta, un estímulo real.

Las redes sociales se han fragmentado, los formatos se han acortado, la atención se ha reducido a segundos y los algoritmos priorizan la autenticidad, no la perfección. Además, la omnicanalidad ya no es una opción: es el mínimo exigible. Y todo ese viaje tiene que estar conectado, ser coherente y, sobre todo, adaptado al contexto de cada plataforma.

Otro desafío silencioso, pero determinante, está dentro de nuestras propias agencias, en nuestros equipos. Muchos perfiles están en transformación, otros aún no existen y el sueldo hace tiempo que dejó de ser lo más importante. Las personas buscan propósito, aprendizaje y equilibrio. Y eso nos obliga a liderar de otra forma: con más escucha, más transparencia y más visión de largo plazo.

Y luego está la venta. En 2025, vender servicios de marketing no se parece en nada a lo que hacíamos hace cinco años. Ya no basta con listar “SEO, Paid, Contenidos”. Hoy los clientes piden resultados, quieren entender cómo encaja el marketing con su negocio, y esperan un socio, no un proveedor.

Esto nos ha llevado también a construir un ecosistema que amplíe la forma de estar a la última en tecnología y tendencia y, sobre todo, al lado de los clientes. De ahí que sumemos Audax Studio como solución en ofrecer producto digital de garantías y Melodía que lleva, a través de la IA y las automatizaciones, la rentabilidad y productividad a otro nivel en las empresas. Queremos ser un todo. Todos. Cliente + equipo + agencia. Sí, ese todo que lleva a conocer las reglas, jugar bien la partida y ganarla.

Pero dicho esto, ¿sabemos comunicar el valor real de lo que hacemos? ¿O nos estamos perdiendo en la jerga del sector? 2025 nos exige mucho, sí. Pero también nos ofrece una oportunidad única para diferenciarnos. Como agencias, como profesionales, como líderes. Las herramientas están ahí. Lo importante es cómo las usamos. Y, sobre todo, desde qué propósito lo hacemos.

¿Estamos dispuestos a dejar atrás lo viejo conocido para darle la bienvenida a lo nuevo por conocer, con criterio, responsabilidad y visión? Nosotros, sí. Y espero que vosotros también. Porque el futuro no se espera: ya está aquí.