Estos son los empleos y profesiones más amenazados por la evolución de la IA en el Marketing y la Publicidad. ¿Estás preparado?

La evolución de la inteligencia artificial está reconfigurando profundamente muchos sectores, destacando entre ellos el del marketing y la publicidad, y poniendo en riesgo una serie de profesiones que, hasta hace poco, eran fundamentales en la industria. La automatización y el aprendizaje automático han permitido que las máquinas asuman tareas repetitivas y analíticas con una eficiencia sin precedentes, lo que ha generado una transformación radical en la forma en que se diseñan estrategias, se crean contenidos y se gestionan campañas.

Las áreas más afectadas por esta revolución tecnológica incluyen el procesamiento y gestión de información estructurada o entrada de datos, lo que incluye la curación de datos y el procesamiento básico, con un 85-90% de sus tareas susceptibles a la automatización. Lo mismo ocurre con el diseño gráfico orientado a la producción de banners y elementos visuales estandarizados, donde entre un 60 y 70% de las funciones pueden ser reemplazadas por software de diseño asistido por IA. Los planificadores de medios tradicionales también enfrentan un futuro incierto, ya que entre el 50 y 65% de sus funciones pueden ser ejecutadas por algoritmos que optimizan en tiempo real la inversión publicitaria.

Por otro lado, la percepción de los profesionales de marketing también está cambiando. Un 72% de ellos ya utilizan herramientas de IA en algún aspecto de su trabajo, mientras que un 63% teme que sus habilidades actuales se vuelvan obsoletas en los próximos cinco años. Como respuesta, el 81% ha comenzado a invertir en formación especializada en IA aplicada al marketing, anticipándose a los cambios que se avecinan en todo tipo de industrias.

Sin embargo, el impacto económico de esta transformación es evidente. En 2024, el 68% de las agencias de publicidad han implementado alguna herramienta de IA generativa, lo que ha derivado en una reducción media del 22% en costes operativos dentro de los departamentos de marketing. Además, la producción creativa ha experimentado una aceleración significativa, con una reducción del 35-40% en el tiempo requerido para desarrollar campañas que utilizan IA. Esto ha permitido que las empresas redirijan recursos hacia tareas de mayor valor estratégico y creativo. En términos estructurales, la composición de los equipos de trabajo en agencias digitales está evolucionando. El ratio de profesionales creativos respecto a técnicos ha cambiado de 2:1 a 3:1, evidenciando la creciente necesidad de habilidades tecnológicas. En lugar de reemplazar completamente su personal, el 55% de las empresas están optando por recapacitar a sus empleados en el uso de herramientas de IA. En paralelo, la demanda de especialistas en prompt engineering y supervisión de IA ha crecido un 120%, reflejando la importancia de la sinergia entre la inteligencia humana y la automatización avanzada.

Los Community Managers, especialmente aquellos encargados de tareas repetitivas, también están siendo impactados por la automatización gracias a herramientas avanzadas como Hootsuite, Sprout Social y chatbots de inteligencia artificial. Estas tecnologías pueden gestionar redes sociales de manera autónoma, desde la programación de publicaciones hasta la respuesta a mensajes básicos, lo que reduce considerablemente la necesidad de intervención humana en tareas rutinarias. Este cambio ha generado una transformación en el rol del Community Manager, que debe adaptarse para seguir siendo relevante en el entorno laboral. Lo que es evidente, que la automatización y el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial probablemente afectarán la estructura de los equipos grandes.

En la atención al cliente y los call centers, la implementación de chatbots y asistentes virtuales ha provocado una reducción superior al 40% en el personal de primera línea. Las proyecciones apuntan a una disminución aún más significativa de agentes humanos, con una reducción del 50 al 60% para 2027.

En el sector retail, las grandes cadenas minoristas han visto una reducción del 35% en los puestos de cajeros y atención básica. En total, 150.000 puestos han sido eliminados, a medida que la automatización se ha instaurado de forma masiva. La gestión de inventarios en tienda también ha sido automatizada en un 60%, lo que ha permitido a las empresas mejorar su eficiencia operativa y reducir costos laborales. Estos cambios reflejan una tendencia más amplia hacia la automatización, que continúa moldeando el futuro del trabajo en numerosos sectores. Por otro lado, el sector logístico y de la cadena de suministro no ha sido ajeno a esta transformación. Se ha experimentado una disminución del 32% en los puestos relacionados con la planificación de rutas y la gestión de inventarios, con un total de 95.000 puestos eliminados en empresas logísticas durante los últimos dos años. La automatización ha avanzado a pasos agigantados, logrando cubrir hasta el 50% de las funciones en los centros de distribución, lo que agiliza y optimiza el proceso de gestión.

Algunos sectores específicos dentro del marketing han sido particularmente impactados. La publicidad programática es ahora un proceso en el que el 85% de las operaciones pueden ser automatizadas. En diseño de landing pages, la IA ha reducido el tiempo de producción en un 60%. En el ámbito del email marketing, el contenido generado por IA ya forma parte del 45% de las campañas. Estos cambios reflejan una transición en la cual la creatividad humana es complementada por la precisión y velocidad de los algoritmos.

Los profesionales del SEO también se verán afectados por la automatización y la IA, especialmente en el análisis de palabras clave y la optimización técnica, donde las herramientas avanzadas pueden realizar gran parte del trabajo de manera eficiente. Sin embargo, la estrategia SEO seguirá necesitando expertos que interpreten datos, adapten las estrategias a los cambios en los algoritmos de búsqueda y aporten creatividad y análisis profundo. Quienes se enfoquen en la experiencia de usuario y la optimización estratégica tendrán mayores oportunidades de mantenerse en el mercado.

Los departamentos de comunicación y creación de contenido editorial están siendo profundamente transformados por la automatización y la inteligencia artificial generativa. Actividades como la redacción de textos básicos, la creación de notas de prensa y la producción de contenido informativo rutinario pueden ser realizadas de manera rápida y precisa por algoritmos avanzados, lo que reduce significativamente la necesidad de intervención humana en tareas repetitivas. Como resultado, en los medios de comunicación, se ha producido una reducción del 25% en los puestos dedicados a la redacción de noticias básicas, con 15.000 periodistas siendo reemplazados por sistemas automáticos de generación de contenido. Además, los roles enfocados en la producción de contenido rutinario han disminuido en un 35%. Sin embargo, la creatividad, la capacidad de análisis y la narrativa estratégica seguirán siendo esenciales en la construcción de mensajes efectivos, la gestión de crisis y la creación de contenido original con identidad propia.

La velocidad de adopción de la IA en marketing varía según la región y mientras que mercados emergentes han adoptado estas tecnologías un 28% más lentamente que los desarrollados, países como Estados Unidos y Reino Unido lideran la transformación con un 78% de empresas implementando IA en sus estrategias. En España y Latinoamérica, la adopción varía entre un 40 y 55%, dependiendo del país y su nivel de inversión tecnológica. A futuro, las proyecciones indican que para 2030, el 40% de las funciones actuales en marketing serán parcial o totalmente automatizadas, dando lugar a la aparición de entre 15 y 20 nuevos perfiles profesionales híbridos que combinarán la supervisión humana con el uso de IA. Además, se prevé una reducción del 25% en el personal junior en los próximos tres años, lo que obligará a las nuevas generaciones de profesionales a adquirir habilidades tecnológicas desde el inicio de su carrera.

Es probable que la automatización y el uso de inteligencia artificial impacten de manera desigual a los trabajadores más mayores en comparación con los más jóvenes, aunque esto no es una regla universal.

Los trabajadores más jóvenes, en general, tienden a estar más familiarizados con la tecnología y pueden adaptarse más rápidamente a herramientas como la inteligencia artificial, lo que les permite aprovechar su potencial de manera más eficiente. Esto se debe, en parte, a la forma en que crecieron inmersos en la tecnología, lo que les permite integrar más fácilmente nuevas herramientas en su trabajo diario. Por otro lado, los trabajadores mayores, especialmente aquellos que no han tenido una exposición constante a estas tecnologías o que no se sienten cómodos con su uso, podrían enfrentar mayores desafíos para adaptarse. La dificultad para asimilar y aprovechar el potencial de la IA puede deberse a varios factores, como la falta de formación en nuevas herramientas, la resistencia al cambio o simplemente el hecho de que sus habilidades laborales y procesos de trabajo han sido más tradicionales. Esto podría llevar a una mayor vulnerabilidad a la obsolescencia profesional, especialmente si no tienen la oportunidad de actualizar sus habilidades.

Frente a este escenario, la adaptación es clave. Las profesiones que sobrevivirán y prosperarán serán aquellas que integren pensamiento crítico, creatividad estratégica y habilidades de interpretación de datos en un entorno donde la IA es un asistente, pero no un sustituto absoluto. Las empresas también pueden desempeñar un papel clave en este proceso, proporcionando capacitación y apoyo para garantizar que todos los empleados, independientemente de su edad, puedan integrarse con éxito en el entorno tecnológico emergente. La capacidad de innovar y encontrar conexiones humanas en la era de la automatización marcará la diferencia entre quienes evolucionan con la tecnología y quienes quedan rezagados en el pasado.