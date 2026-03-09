El nuevo hito histórico de YouTube: supera los ingresos publicitarios combinados de los gigantes más emblemáticos de Hollywood

Según los informes financieros más recientes de marzo de 2026, YouTube ha logrado un hito histórico al superar los ingresos publicitarios combinados de los gigantes más emblemáticos de Hollywood. Durante el ejercicio fiscal de 2025, la plataforma propiedad de Alphabet generó la asombrosa cifra de 40.400 millones de dólares únicamente por conceptos publicitarios. Este resultado no solo representa un crecimiento sólido frente a los 36.100 millones obtenidos el año anterior, sino que coloca a la compañía por encima de la suma total de los ingresos por publicidad de Disney, NBCUniversal, Paramount y Warner Bros. Discovery, que en conjunto alcanzaron los 37.800 millones de dólares.

Este fenómeno marca un punto de inflexión respecto a la situación vivida en 2024, cuando el bloque de empresas tradicionales todavía mantenía una ventaja competitiva con una recaudación conjunta de 41.800 millones de dólares. La erosión de la televisión lineal y la dificultad de los estudios de cine para monetizar sus propios servicios de transmisión han permitido que el modelo basado en creadores de contenido de YouTube tome la delantera. Mientras las corporaciones clásicas luchan contra los altos costes de producción de contenidos guionizados y la fragmentación de sus audiencias, YouTube se beneficia de un flujo incesante de videos generados por usuarios y profesionales que mantienen a los espectadores conectados durante más tiempo y con una mayor precisión para los anunciantes.

La diversificación de las fuentes de ingresos también ha jugado un papel determinante en el ascenso de la plataforma de video.

Más allá de la publicidad, los servicios de suscripción como YouTube TV, Premium, Music y la exclusividad del paquete NFL Sunday Ticket han impulsado la facturación total hasta los 60.000 millones de dólares en 2025. Esta cifra es particularmente reveladora al compararla con otros actores del sector, ya que supera los ingresos anuales reportados por Netflix, consolidando a YouTube no solo como un repositorio de videos, sino como la mayor empresa de medios del mundo por volumen de negocio. El éxito de YouTube radica en su capacidad para actuar como un híbrido entre una red social y una cadena de televisión global, capturando la atención de las generaciones más jóvenes que prefieren la autenticidad del contenido bajo demanda frente a la programación estructurada.

Por otro lado, la salud financiera de los estudios tradicionales muestra signos de fatiga en sus divisiones publicitarias, aunque sus ingresos totales sigan siendo masivos gracias a las suscripciones y la distribución de contenidos. Disney, por ejemplo, reportó ingresos por 60.900 millones de dólares en sus divisiones de medios, pero la caída en la inversión publicitaria en canales de cable y televisión abierta ha impactado negativamente en su capacidad de competir en el mercado de los anuncios digitales. La migración de los presupuestos de marketing hacia plataformas que ofrecen herramientas de medición más granulares y un alcance masivo en dispositivos móviles ha favorecido de manera desproporcionada a las grandes tecnológicas.

A pesar de este dominio sobre el ecosistema de Hollywood, YouTube todavía se encuentra a una distancia considerable de otros gigantes tecnológicos en el ámbito publicitario.

Meta, la matriz de Facebook e Instagram, cerró el año 2025 con ingresos publicitarios que alcanzaron los 196.200 millones de dólares, lo que demuestra que el mercado de los anuncios digitales todavía tiene techos muy altos. Sin embargo, la trayectoria de YouTube es ascendente y su integración en los televisores conectados a través de la sala de estar ha transformado la percepción de los anunciantes, quienes ahora ven a la plataforma como el nuevo horario estelar. Este cambio estructural sugiere que el futuro del entretenimiento no dependerá tanto de quién posea los mejores estudios de grabación, sino de quién controle la infraestructura donde se consume la atención del público.