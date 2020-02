PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

La compañía Geoblink, ha anunciado hoy la publicación de su informe anual "El Futuro del Retail Intelligence 2020", en el cual se analizan las respuestas de más de 600 profesionales de España, Reino Unido y Estados Unidos con la finalidad de mostrar la evolución del sector retail en los últimos doce meses. Paralelamente, se ha encuestado a 600 consumidores con el objetivo de descubrir si retailers y consumidores están alineados y así evidenciar las tendencias que marcarán el 2020. Algunos de los principales hallazgos afirman que:

Los altos costes de mantenimiento fueron la principal razón de cierre de establecimientos este 2019 (39%). A su vez, el porcentaje de retailers que dijo estar planeando abrir nuevos establecimientos este 2020 bajó a un 63%, es decir, 8 puntos porcentuales menos que el año anterior. Estas variables sugieren un fin de la expansión como único motor, dando paso a la optimización. Este año, el crecimiento diversificado ganará adeptos, permitiendo a los retailers adaptar su oferta según un contexto u otro y gestionar sus puntos de venta de manera individual sin multiplicar costes.

Una buena experiencia en tienda es lo más valorado por los consumidores a la hora de elegir una marca, y un 48% de los retailers no está haciendo nada al respecto. Por otro lado, un 48% de los consumidores estaría dispuesto a dejar de comprar una marca si esta no es sostenible, y un 56% de las marcas no están implementando este tipo de acciones. En definitiva, existe una discordancia entre retailers y consumidores que se traduce en pérdida de oportunidades por parte de los primeros y en la búsqueda de alternativas por parte de los segundos.

La omnicanalidad parece estar muriendo de éxito. La mayor parte de los profesionales afirma estar implementando estrategias omnicanal con éxito, con datos especialmente llamativos en los sectores de la moda (72%), la electrónica y el consumo (67%) y alimentación y supermercados (66%). Sin embargo, se abre el interrogante de si los profesionales están confundiendo la omnicanalidad con la mera convivencia de varios canales cuya integración en una experiencia unificada para el consumidor sigue sin resolverse.

El posicionamiento de las marcas da claros ganadores en la percepción de los consumidores: Repsol es la red de estaciones de servicio más sostenible, Mercadona tiene el formato de tienda más innovador, El Corte Inglés se lleva el oro en experiencia frente a las demás grandes superficies, y Nike ostenta una gran ventaja frente a sus competidores en personalización de productos en todos los mercados: España, Reino Unido y Estados Unidos.

El informe también incluye entrevistas exclusivas con las voces más respetadas del sector retail, incluyendo aportaciones de especialistas como Martin Newman, fundador de The Customer First Group y Practicology; Bisila Bokoko, fundadora de BBES, Bisila Wines and BBALP; Constant Berkhout, consultor y autor de "Assortment and Merchandising Strategy" y Nicholas Found de Retail Economics.

Sobre el lanzamiento de El Futuro del Retail Intelligence 2020, Jaime Laulhé, Fundador y CEO de Geoblink, afirma que: "Los resultados de este informe evidencian la necesidad de los retailers de avanzar hacia un nuevo modelo de retail para gestionar y optimizar las ubicaciones de forma integral, teniendo una visión 360º que les permita entender los factores que influyen en cada punto de venta y así tomar las acciones adecuadas".