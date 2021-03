El reto de los nuevos perfiles profesionales: la IA y el marketing digital son los conocimientos más demandados por las empresas 

Sin lugar a duda, la madurez digital de los trabajadores es la que ha hecho posible, a su vez, la transformación digital de las compañías. Aquellas que ya contaban con una estrategia de negocio basada en el uso de la tecnología como herramienta principal han podido reciclar el perfil laboral de sus empleados, proveyéndolos de las skills digitales adecuadas para poder seguir con el desarrollo de la actividad habitual. Sin embargo, otras muchas, que no habían invertido en la digitalización de su sistema, han tenido que reclutar nuevo talento enfrentándose a una escasa oferta en el sector laboral frente al alto índice de demanda.

Las empresas, para mantenerse a la vanguardia de los cambios del sector, han tenido que asumir grandes retos que pasan por acelerar la digitalización, también la de sus plantillas. Además, están surgiendo nuevas áreas de negocio, que requieren de perfiles muy concretos especializados. Y, otras, por su parte, están experimentando un crecimiento exponencial, como las pertenecientes al sector E-Commerce que, según un estudio de Prestashop, incorporará más de un 80 % de nuevos trabajadores a sus plantillas durante 2021.

La pandemia ha marcado un antes y un después en los hábitos de consumo y en la forma que las personas se relacionan con las marcas. Se ha creado una nueva cultura que pasa por una sencilla regla: "si no estás en internet, no existes". Ante esta realidad, no es de extrañar que, en el primer semestre de 2021, la búsqueda de perfiles digitales por parte de las empresas experimente un "boom".

Teniendo en cuenta este contexto, Selligent, compañía líder de marketing automation que permite a las marcas B2C comunicarse con sus consumidores, ha definido los perfiles digitales con más proyección de cara a los próximos meses:

Digital Project Manager

En un momento en que todo se ha trasladado al mundo digital, crear oportunidades de negocio a través de buenas campañas de marketing se ha erigido como la estrategia preferida de las empresas para llegar a sus potenciales clientes. Así, este perfil profesional conduce los proyectos digitales asegurándose de que cumplen con los objetivos de la empresa, creando líneas de negocio o manteniendo las existentes; construyendo una relación con los clientes.

Chief Digital Officer (CDO)

Muchas empresas se han tenido que subir al tren de la digitalización de forma inesperada. Esto ha hecho que el proceso de conversión, en muchas ocasiones, haya sido deficiente. Con el objetivo de transformar digitalmente a las empresas, surge el Chief Digital Officer. Es muy importante no confundir el rol de este con el que desempeña el responsable de Marketing Digital. El CDO se enfoca en integrar herramientas digitales en diferentes áreas de la empresa para aumentar su productividad y rentabilidad.

Especialista en IA

La Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta de gran valor para las empresas que apuestan por la innovación en sus diferentes áreas. Una herramienta digital compleja, que necesita un profesional altamente cualificado que sepa manejarse correctamente en un entorno copado por altos volúmenes de información. El mundo del marketing digital también está sabiendo aprovechar los beneficios que aporta la IA aplicada a las campañas digitales. En su mayor parte, desarrollando plataformas de marketing inteligente que se sirven del poder de los datos y la IA para ayudar a las marcas y a los departamentos de marketing a sacar el máximo partido de todos sus "momentos", de forma impecable y a través de todos los canales.

Especialista en Customer Success

Las marcas quieren estar más cerca del consumidor poniéndolo en el centro de todas sus estrategias de negocio. El especialista en Customer Success se encargará de mantener el contacto con los clientes y cuidar la relación para que el mismo se integre en la dinámica de la empresa y pueda beneficiarse al máximo del producto o servicio adquirido.

"En los últimos meses, los cambios producidos en el ámbito laboral han generado nuevas necesidades para las empresas. La digitalización ha sido la principal vía para adaptarse a este nuevo contexto. Por otro lado, la forma de llegar al consumidor se ha visto limitada y ligada al mundo online. Como no podía ser de otra forma, los perfiles más solicitados son aquellos involucrados con el mundo digital; especialmente aquellos especializados en marketing, que ganan terreno frente a los perfiles tecnológicos más tradicionales", destaca Rafa Romero, Sales Director de Selligent España. "Sin embargo, han aparecido nuevos perfiles que necesitan una mayor especialización por lo que muchas empresas están recurriendo al reciclaje laboral para poder suplir la demanda y dar continuidad y nuevos retos a sus plantillas", añade.