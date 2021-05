¿Para qué quiere Google abrir tiendas físicas? La clave está en las experiencias

Cuando Amazon abrió sus primeras librerías, no fueron pocos los que lo vieron como una paradoja. Amazon, cuya tienda online de libros se había convertido en un problema serio para muchas librerías independientes, estaba entrando en el entorno al que había golpeado. Habría tiendas 'de verdad', con sus sedes físicas y sus cuatro paredes. La compañía, de hecho, no se quedó solo con las librerías y, desde entonces, ha estado abriendo más y más tiendas físicas en otros sectores y áreas.

La realidad es que, aunque Amazon ha sido el gran nombre viral, no es la única compañía de internet que ha abierto tiendas físicas, corners o acciones 'presenciales' para conectar con sus consumidores. La última en sumarse a la tendencia parece casi más inesperada, porque no es una tienda y no es una marca que, de entrada, venda algo tangible.

Google va a abrir una tienda en Nueva York. A diferencia de otras acciones previas, Google no va a abrir una pop-up store o una acción limitada, sino una tienda con vocación de permanencia. Como publica The Wall Street Journal, la Google Store abrirá en las próximas semanas en el barrio de Chelsea de Nueva York, donde ya tiene Alphabet un campus, y servirá como escaparate para los productos del gigante.

En el espacio se podrán ver teléfonos Pixel, termostatos inteligentes Nest o dispositivos Fitbit (compañía, no olvidemos, que es propiedad de la empresa). Los interesados podrán comprar los terminales en ese espacio, que también funcionará como área para reparaciones o para hacer workshops y eventos similares.

Google, recuerdan en el Journal, sigue así los pasos de Apple (que arrancó sus propias tiendas en 2002), pero no los de Microsoft, que ha anunciado que cerrará sus tiendas.

¿Quiere decir esto que Google va a vender más cosas? ¿Qué se va a convertir en una especie de aspirante a ser una nueva Apple? Parece poco probable, así que ¿para qué quiere Google una tienda física?

Una oportunidad para las experiencias

La clave está en una palabra fundamental que se mencionaba cada vez que se hablaba de por qué Amazon estaba abriendo tiendas. Es la de experiencia.

Al final, es lo que se puede incluso ver en las explicaciones que Google ha dado a la apertura. El gigante habla de un "espacio en el que los consumidores pueden experimentar nuestro hardware y servicios de una manera útil". Como recuerdan en Forbes, la tienda va a permitir que quienes la visiten prueben, experimenten, los productos en una "variedad de maneras inmersivas".

No se sabe todavía qué o cómo serán, pero si se habla de inmersión y se crea la ilusión de algo nuevo parece poco probable que sea simplemente mostrando los dispositivos en estanterías. Google habla de escuchar a los consumidores, de que vivan sus productos.

Por tanto, Google está simplemente aprovechando una potencial nueva oportunidad para crear experiencias de marca y para conectar con los consumidores de otra manera. Las experiencias se han convertido en el factor obsesivo sobre el que trabajan las empresas en su estrategia de marketing en los últimos años y los espacios físicos son un entorno básico para crearlas.