PuroMarketing presenta el "Informe del Estado del Sector e Impacto de las Marcas en los eSports 2025"

PuroMarketing, el portal líder en información de marketing y publicidad, lanza el esperado "Informe del Estado del Sector e Impacto de las Marcas en los eSports 2025", un estudio exhaustivo que examina la evolución del sector, el crecimiento de su audiencia global y el papel clave de las marcas en este ecosistema en expansión.

En la última década, los eSports han pasado de ser un nicho a consolidarse como una de las industrias más influyentes del entretenimiento digital. Grandes competiciones como la League of Legends World Championship, Dota 2 The International o la Call of Duty League han impulsado la visibilidad del sector, atrayendo inversiones millonarias y consolidando modelos de negocio sostenibles. El informe detalla cómo el crecimiento de las plataformas de streaming, la profesionalización de jugadores y equipos, y el respaldo de grandes marcas han convertido a los eSports en un fenómeno global con audiencias multimillonarias.

La industria de los eSports continúa su expansión geográfica, destacando el auge de mercados emergentes como Latinoamérica, India y África. En 2025, la audiencia de eSports ha crecido un 20% en países como Brasil, México y Argentina, mientras que India se posiciona como líder en mobile gaming competitivo con títulos como PUBG Mobile y Free Fire. Según el informe, los mercados más representativos en términos de audiencia son Norteamérica con un 17%, Europa con un 16%, Asia-Pacífico con un 16% y Latinoamérica con un 6%. España representa aproximadamente el 2-3% del mercado europeo de eSports, con ingresos anuales estimados entre 30 y 40 millones de euros.

Las marcas desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de los eSports, no solo como patrocinadores, sino también como impulsores de nuevas experiencias para la audiencia. El informe destaca que el 36,8% de las estrategias más efectivas incluyen experiencias en vivo, mientras que los patrocinios de equipos y torneos representan el 31,6%. Marcas líderes como Logitech, Razer, Nvidia, AMD, Intel y Acer han consolidado su presencia en la industria, mientras que compañías no endémicas como Coca-Cola, BMW, McDonald's, Adidas y American Express han apostado por los eSports como una vía clave de conexión con las audiencias jóvenes y digitales.

El informe también analiza el impacto que tendrá la inclusión de los eSports en el programa de los Juegos Olímpicos de 2027 en Riad, Arabia Saudí. Este reconocimiento por parte del Comité Olímpico Internacional refuerza el estatus del sector como una disciplina deportiva legítima y abre nuevas oportunidades para marcas y anunciantes.

El "Informe del Estado del Sector e Impacto de las Marcas en los eSports 2025" ya está disponible para su descarga en la web de PuroMarketing. Una herramienta imprescindible para empresas, agencias y profesionales interesados en comprender las tendencias y oportunidades de este sector en constante evolución.