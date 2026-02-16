ZTE nubia aterriza en la Kings League de la mano del Rayo de Barcelona

ZTE, proveedor internacional de telecomunicaciones y soluciones inteligentes de conectividad, anuncia su patrocinio oficial del Rayo de Barcelona, equipo participante en la Kings League Spain y en la Queens League Oysho, reforzando su apuesta por el territorio gaming, el entretenimiento digital y el deporte de nueva generación.

El acuerdo, vigente durante toda la temporada 2026, convierte a ZTE | nubia en patrocinador oficial del club presidido por el streamer Spursito (Martí Miras) en Kings League y por Jova (Josefina Valicenti) en Queens League. La colaboración contempla presencia de marca en la manga de la camiseta oficial de ambos equipos —masculino y femenino—, campañas digitales, activaciones online y offline, así como el branding del marco de reacción durante las retransmisiones en streaming a lo largo de todas las jornadas de la temporada.

Potencia, velocidad y ambición compartida

El Rayo de Barcelona afronta 2026 con una plantilla renovada y la ambición de conquistar el primer split de la temporada —que se disputará del 1 de marzo al 10 de mayo, con Final Four el 17 de mayo—. Una mentalidad competitiva que conecta de forma natural con los valores de ZTE | nubia: potencia, velocidad, rendimiento e innovación.

La Kings League arrancará el domingo 1 de marzo en el Cupra Arena, un día antes del inicio del Mobile World Congress 2026, donde ZTE presentará oficialmente su nuevo smartphone gaming, el nubia Neo 5 GT. Apenas 7 kilómetros separan el recinto deportivo de la Fira de Barcelona, simbolizando la conexión entre tecnología y espectáculo deportivo que define esta alianza.

nubia Neo 5 GT: el smartphone gaming pieza clave del patrocinio

La colaboración girará en torno al nubia Neo 5 GT, un smartphone diseñado para el ecosistema gaming y streamer, equipado con gatillos laterales, iluminación LED y ventilador integrado para una refrigeración activa que mantiene el máximo rendimiento en las partidas más exigentes. Su potencia, velocidad de respuesta y experiencia visual envolvente lo convierten en el aliado perfecto para quienes viven la competición al máximo nivel.

El spot de lanzamiento, publicado en las redes sociales del ZTE y del Rayo de Barcelona muestra a Spursito comenzando una partida desde su nubia Neo 5 GT hasta fundirse con la acción real, reflejando como sus gatillos laterales, su rapidez y su experiencia de juego inmersiva permiten traspasar la pantalla. Una forma de materializar el claim de la campaña: “ZTE nubia, tecnología que se vive”, llevando la experiencia gaming más allá del dispositivo y directamente al terreno de juego.

Con esta alianza, ZTE | nubia refuerza su posicionamiento en el territorio donde convergen tecnología, gaming, streaming y deporte, acompañando a una de las comunidades más activas y digitales del panorama actual.