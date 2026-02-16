Nota de prensa Patrocinios

ZTE nubia aterriza en la Kings League de la mano del Rayo de Barcelona
La marca tecnológica será patrocinador oficial del equipo masculino y femenino durante toda la temporada 2026.

Por Redacción - 26 Febrero 2026

ZTE, proveedor internacional de telecomunicaciones y soluciones inteligentes de conectividad, anuncia su patrocinio oficial del Rayo de Barcelona, equipo participante en la Kings League Spain y en la Queens League Oysho, reforzando su apuesta por el territorio gaming, el entretenimiento digital y el deporte de nueva generación.

El acuerdo, vigente durante toda la temporada 2026, convierte a ZTE | nubia en patrocinador oficial del club presidido por el streamer Spursito (Martí Miras) en Kings League y por Jova (Josefina Valicenti) en Queens League. La colaboración contempla presencia de marca en la manga de la camiseta oficial de ambos equipos masculino y femenino, campañas digitales, activaciones online y offline, así como el branding del marco de reacción durante las retransmisiones en streaming a lo largo de todas las jornadas de la temporada.

Potencia, velocidad y ambición compartida

El Rayo de Barcelona afronta 2026 con una plantilla renovada y la ambición de conquistar el primer split de la temporada que se disputará del 1 de marzo al 10 de mayo, con Final Four el 17 de mayo. Una mentalidad competitiva que conecta de forma natural con los valores de ZTE | nubia: potencia, velocidad, rendimiento e innovación.

La Kings League arrancará el domingo 1 de marzo en el Cupra Arena, un día antes del inicio del Mobile World Congress 2026, donde ZTE presentará oficialmente su nuevo smartphone gaming, el nubia Neo 5 GT. Apenas 7 kilómetros separan el recinto deportivo de la Fira de Barcelona, simbolizando la conexión entre tecnología y espectáculo deportivo que define esta alianza.

nubia Neo 5 GT: el smartphone gaming pieza clave del patrocinio

La colaboración girará en torno al nubia Neo 5 GT, un smartphone diseñado para el ecosistema gaming y streamer, equipado con gatillos laterales, iluminación LED y ventilador integrado para una refrigeración activa que mantiene el máximo rendimiento en las partidas más exigentes. Su potencia, velocidad de respuesta y experiencia visual envolvente lo convierten en el aliado perfecto para quienes viven la competición al máximo nivel.

El spot de lanzamiento, publicado en las redes sociales del ZTE y del Rayo de Barcelona muestra a Spursito comenzando una partida desde su nubia Neo 5 GT hasta fundirse con la acción real, reflejando como sus gatillos laterales, su rapidez y su experiencia de juego inmersiva permiten traspasar la pantalla. Una forma de materializar el claim de la campaña: ZTE nubia, tecnología que se vive, llevando la experiencia gaming más allá del dispositivo y directamente al terreno de juego.

Con esta alianza, ZTE | nubia refuerza su posicionamiento en el territorio donde convergen tecnología, gaming, streaming y deporte, acompañando a una de las comunidades más activas y digitales del panorama actual.

Contenidos relacionados
La Real Federación Española de Tenis de Mesa firma su acuerdo con BCD Sports como agencia oficial y Halcón Viajes como patrocinador
DIGI refuerza su compromiso con el Athletic Club al ampliar su patrocinio hasta 2028
TOUS se convierte en patrocinador y joyería oficial de los Goya
Más Leídos
Cómo está cambiando el influencer marketing
La industria parece haber comprendido que la inteligencia artificial no es una solución mágica que se activa con solo pulsar un botón
El fútbol impone su ley como deporte Rey en redes sociales mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya calienta motores con 160,9 millones de seguidores
La gran brecha de la IA en España no es tecnológica, es organizativa
Meta, YouTube y TikTok concentran el 91% de la inversión en publicidad en redes sociales
Comparativa 2026: Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis (y por qué)
Estrategias de marketing para hacer más visible una marca
La coherencia de marca se ha convertido en el nuevo algoritmo del sector alimentación
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
Cómo los expertos evalúan la calidad de las marcas de automóviles y por qué algunas conviene evitarlas
Audi y Adidas colaboran para lanzar una amplia gama de ropa oficial y estilo de vida antes del debut del equipo en la Fórmula 1
Medios digitales, el nuevo epicentro de la autoridad y reputación para empresas y marcas en la era de la inteligencia artificial
Mahou Cinco Estrellas presenta, junto a LALIGA, “Cinco de Cinco”, su nueva forma de vivir el fútbol
Contenidos Patrocinados
Comparativa 2026: Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis (y por qué)
El email marketing ha llegado a 2026 en un estado de madurez que pocos canales digitales pueden igualar y estas son las mejores herramientas
Cuando el merchandising corporativo deja de ser un regalo y se convierte en estrategia de marca
La revolución conversacional de los datos en 2026: la IA como copiloto estratégico
ADS
Promocionados
UX financiera: Cómo las formas de pago personalizadas aumentan el valor de vida del alumno en el aprendizaje digital
Más allá del CPC: cómo una estrategia de Performance Marketing real impacta en tu cuenta de resultados
Marketing y liderazgo: la dupla formativa que transforma perfiles profesionales
6 razones para actualizar los plugins de tu web periódicamente