Gilles Vincent: "En las presentaciones PowerPoint, una buena diapositiva puede cambiar el rumbo de una reunión"

Gilles Vincent es cofundador y director creativo de The Corporate Agency, una firma con sede en Madrid especializada exclusivamente en el diseño de presentaciones corporativas (PowerPoint / Keynote). Con casi dos décadas de experiencia en gestión de marca, marketing y comunicación en entornos internacionales, Vincent ha convertido cada diapositiva en una herramienta estratégica de decisión. Su enfoque va mucho más allá del diseño gráfico: analiza qué información necesita la audiencia, estructura la narrativa y traduce todo ello en un soporte visual riguroso que refuerza la identidad y la credibilidad de la empresa.

Bajo su liderazgo, The Corporate Agency ha colaborado con grandes organizaciones en convenciones, comités de inversión y lanzamientos de ventas clave, ofreciendo entregables 100 % editables, consistencia de marca y un diseño pensado para la pantalla, el ritmo y el ponente.

Con él hemos charlado para conocer cómo se transforma una presentación en una herramienta de comunicación efectiva —y por qué una buena diapositiva puede cambiar el rumbo de una reunión.

PMK: Como cofundador de una agencia especializada en PowerPoint: ¿cómo le explicas a alguien por qué una empresa necesita una agencia como la tuya y no simplemente a un diseñador interno o una agencia “full service”?

Gilles Vincent: Una presentación no es solo un “diseño bonito”: es una herramienta de decisión. Ya sea ante un consejo, un comité de inversión o un kickoff de ventas, no basta con maquetar diapositivas; hace falta seleccionar la información clave, construir una narrativa sólida y traducirla en un diseño impactante, pensado para la pantalla, el ritmo y el ponente.

Ahí es donde entra el diseñador de PowerPoint: un perfil híbrido que combina estrategia y creatividad, cuidando secuencias, transiciones y jerarquía cognitiva para que la audiencia siga el razonamiento sin esfuerzo. En The Corporate Agency garantizamos consistencia de marca y entregables 100% editables, asegurando que cada presentación refuerce la identidad y credibilidad de la empresa, y no solo cumpla con el manual gráfico. En la práctica, priorizamos la claridad para evitar el error común de “lavar la cara” de un documento sin trabajar el contenido.

PMK: ¿Cuál dirías que es el error más común que ves en las grandes empresas cuando abordan la creación de sus presentaciones críticas (inversores, ventas clave, keynotes)?

Gilles Vincent: El directivo se repite: demasiado texto, presentaciones interminables y mensajes poco claros. Nuestro 6.º Estudio de Presentaciones Empresariales lo confirma: el 84% señala exceso de texto, el 64% reporta presentaciones demasiado largas y el 48% percibe falta de claridad en los mensajes.

Diez años después de la primera edición, el uso de presentaciones se ha duplicado, pero la percepción de calidad no ha mejorado: lo “correcto” sigue predominando, mientras que las presentaciones realmente buenas han caído del 38% al 8%.

La conclusión es clara: mejores herramientas no garantizan mejores presentaciones. El verdadero diferencial está en la síntesis, el storytelling y el diseño pensado para reforzar el mensaje.

PMK: Si pudieras definir la fórmula secreta de TCA para transformar un deck aburrido en una herramienta de comunicación efectiva, ¿cuáles serían los tres ingredientes clave?

Gilles Vincent: Todo comienza con la pregunta: “¿Qué decisión quiero provocar?”. A partir de ahí, hay que sintetizar y eliminar lo accesorio. Las habilidades más valoradas son el storytelling (82%) y la síntesis (78%), mientras que el diseño gráfico (74%) y la visualización de datos (48%) potencian esa intención.

Contar una historia con ritmo implica estructurar la apertura con un “por qué ahora”, organizar los bloques con una idea clave y usar transiciones que preparen el terreno para la conclusión. El diseño refuerza el mensaje mediante jerarquía visual, contraste, lectura a distancia y animaciones al servicio del ponente.

Todo esto requiere un especialista que orqueste el tiempo y la atención de la audiencia, y no solo alguien que haga que la presentación se vea “bonita”.

PMK: El PowerPoint siempre ha tenido mala fama de ser aburrido o el “enemigo de la comunicación”. En tu opinión, ¿qué papel juega la tecnología (o quizá las limitaciones de PowerPoint) en este desafío y cómo lo superáis?

Gilles Vincent: El problema no es PowerPoint, sino cómo se usa. El mito persiste porque se abusa de párrafos interminables, gráficos “bonitos pero ilegibles” y plantillas estándar. PowerPoint y sus alternativas ofrecen animaciones precisas, máscaras, video, sistemas de layout y bibliotecas de componentes; lo que suele faltar es criterio narrativo y rigor visual.

Nuestro estudio lo confirma: la herramienta no es el problema, sino las habilidades del usuario. Además, el 90 % asegura que un diseño cuidado aumenta significativamente la confianza al presentar. En otras palabras, la forma bien aplicada potencia el contenido.

PMK: Una presentación no es solo diseño, es narrativa. ¿Cómo abordáis en TCA el proceso de storytelling? ¿Trabajáis con los datos y el mensaje antes de abrir siquiera el programa?

Gilles Vincent: Nuestro proceso comienza con un briefing estratégico: contexto, audiencia, objetivos, objeciones y llamada a la acción. Antes de diseñar, definimos la arquitectura del mensaje y elaboramos el mapa de decisiones: qué se dice, en qué orden y con qué evidencia visual.

Solo entonces pasamos a abrir PowerPoint y maquetar, asegurando que cada slide cumpla un rol —apertura, prueba, objeción, cierre— y que cada gráfico responda a una pregunta concreta. Este enfoque evita caer en presentaciones “bonitas” pero sin impacto.

Lo complementamos con principios claros de visualización de datos: gráficos que reducen la carga cognitiva y sistemas de navegación (índices o trackers) para presentaciones que funcionan incluso sin ponente.

Todo nuestro método persigue un objetivo: hacer sencillo lo complejo.

PMK: ¿Cuál es el proyecto más complejo o desafiante a nivel de contenido o diseño al que se ha enfrentado TCA, y qué aprendizaje clave os dejó?

Gilles Vincent: La Convención de Ventas 2025 de Allianz España reunió a doce ponentes frente a una pantalla gigante con múltiples restricciones y un solo hilo conductor. El reto no fue solo de diseño, sino de coreografía de contenidos: alinear los mensajes de cada speaker con los requerimientos técnicos del escenario, mantener la coherencia de marca y evitar la fatiga de la audiencia durante toda la jornada.

¿Qué aprendimos? En eventos de gran formato, el diseño funciona como escenografía narrativa: tipografías con presencia suficiente, ritmos de transición que permitan respirar, una regla de “una idea por slide” y variaciones de energía cada 8–10 minutos.

La excelencia también depende del trabajo previo con cada ponente: pulir su mensaje clave y traducirlo en un soporte que refuerce su confianza, sin competir con su voz.

PMK: Hablemos de tendencias: ¿hay alguna que esté redefiniendo ahora mismo cómo deben verse y sentirse las presentaciones corporativas más innovadoras (por ejemplo, en interactividad, animaciones o uso de datos)?

Gilles Vincent: Paradójicamente, la mayor tendencia es la simplicidad radical. La IA permite generar borradores y abundancia de materiales; la verdadera ventaja competitiva está en decidir qué no decir y dar forma propia a lo esencial.

El próximo salto lo dará quien combine la IA para acelerar el primer borrador con el talento humano para depurar narrativa, tono y visualización de datos —no al revés—. Nuestro estudio lo confirma: el futuro está en la combinación de IA con storytelling, síntesis y visualización. Sin este triángulo, la IA tiende a estandarizar y aplanar los contenidos.

PMK: En el entorno actual, donde la atención es escasa: ¿cuánto de la presentación debe ser visual y cuánto debe recaer en el orador? ¿Cómo ayudáis a las empresas a encontrar ese equilibrio?

Gilles Vincent: En escena, la diapositiva funciona como partitura: cada elemento visual debe apoyar el discurso, marcar énfasis y liberar al ponente de leer. Un buen diseño no compite, acompaña.

En entornos asincrónicos, el deck debe contarse solo: ofrecer más contexto, leyendas claras, folios de navegación y sumarios que permitan una lectura en zigzag. La clave estratégica es diseñar según el canal: remoto, presencial, híbrido o para lectura posterior.

La economía de la atención actual exige guiones más cortos y mensajes atómicos, especialmente en remoto, donde la concentración decae más rápido. Por eso insistimos en bloques con una idea principal y visualizaciones que muestren la tesis sin explicarla.

PMK: Como fundador de una agencia tan especializada, ¿qué motivación personal te llevó a centrarte únicamente en este formato? ¿Qué te apasiona de la “diapositiva”?

Gilles Vincent: La diapositiva es el momento de la verdad: el espacio donde estrategia, datos y diseño se transforman en una decisión. Me apasiona convertir la complejidad en claridad que mueve.

Esa obsesión se alinea con la misión de The Corporate Agency: transformar ideas en experiencias visuales que elevan la marca, multiplican la comprensión y aumentan la confianza del orador. Es un trabajo artesanal y quirúrgico a la vez: elegir la evidencia justa, crear ritmo y hacer fácil lo difícil en 16:9.

Lo más motivador es ver cómo, cuando una presentación está bien pensada, cambian las conversaciones: la audiencia deja de debatir la forma para centrarse en el fondo. Esa es la verdadera medida del impacto.

PMK: Si pudieras darle solo un consejo a un CEO que está a punto de subir al escenario con una presentación clave, ¿cuál sería? (Más allá del obvio “llama a TCA”).

Gilles Vincent: Pregúntate: “¿Qué quiero que ocurra al terminar?” y elimina todo lo que no impulse ese objetivo. Los decisores no necesitan todo, solo lo pertinente según sus criterios de hoy. Si saturas la sala con datos, nadie tomará decisiones.

Ofrece la información justa, en el orden correcto, con pruebas visuales legibles a distancia. Ensaya con cronómetro, define una idea por slide, verbaliza la conclusión antes del cierre y deja un silencio de dos segundos justo antes de tu petición.

La claridad es, ante todo, una decisión de diseño.