Ideas a la velocidad del prompt: las marcas frente a una cultura que ya se mueve sola

Durante años, las marcas tuvieron que esforzarse por seguirle el paso a la cultura. Hoy, ese ritmo se ha acelerado —impulsado por la tecnología, los sistemas generativos y la inmediatez digital— al punto de que el verdadero desafío ya no es reaccionar, sino anticipar. Las ideas, los símbolos y las conversaciones aparecen, se replican y se transforman a una velocidad inédita: la cultura se mueve al compás de la tecnología y no espera a nadie.

Es justo a este contexto, al que responde Generative Realities: Dentsu Creative Trends 2026, un reporte que no busca predecir el futuro, sino explicar por qué el presente se siente tan vertiginoso. Durante mucho tiempo, la estrategia fue la novedad: llegar primero, subirse a lo nuevo y capitalizar lo inmediato. Pero cuando ya no es posible competir la velocidad de lo novedoso, la estrategia necesariamente cambia. La premisa es simple: vivimos en una era en la que las ideas impactan la cultura al ritmo de un prompt.

La inteligencia artificial y los sistemas generativos no solo amplifican mensajes; construyen realidades culturales completas. Universos estéticos, narrativas, personajes y comunidades emergen casi de inmediato, muchas veces antes de que una marca termine de revisar un brief. En este entorno, la relevancia ya no depende de llegar primero, sino de saber qué vale la pena impulsar, sostener y transformar en significado. La verdadera oportunidad está en apostar por la resonancia cultural: ideas con una fecha de caducidad más larga, capaces de trascender el ciclo de la novedad y construir valor sostenido en el tiempo.

Para Carlos Buenfil, Chief Strategy Officer de Dentsu Creative México, esta aceleración expone una tensión que muchas marcas todavía no resuelven. “En los últimos años hubo una gran tendencia a pensar exclusivamente en el corto plazo”, explica. Lo digital empujó a las marcas a medir su éxito en función del trending topic del día, el crecimiento del mes o las llamadas vanity metrics. El problema no es la inmediatez, sino haber convertido la velocidad en estrategia.

El reporte pone el dedo en esa herida: cuando todo es urgente, nada es importante. El reporte plantea que la planeación de marca necesita recuperar una dimensión cultural más profunda, capaz de darle sentido a lo inmediato. No se trata de desacelerar por completo, sino de equilibrar reacción y visión, impulso y propósito.

En un entorno donde cualquier persona, o algoritmo, puede generar contenido de manera infinita, la creatividad deja de ser un recurso escaso. Lo escaso es el significado. Por eso, el valor ya no está en producir más campañas, sino en diseñar sistemas creativos capaces de evolucionar sin perder identidad. Ideas que no mueren al final de un flight, sino que se expanden, se reinterpretan y dialogan con la cultura.

“Las marcas tienen que conciliar el pensamiento estratégico de corto y largo plazo. No es uno u otro”, señala Buenfil. “El corto plazo debe alimentar una narrativa más grande, y esa narrativa es la que da coherencia a cada ejecución”. En otras palabras, la creatividad deja de ser un evento y se convierte en una práctica continua.

El informe también revela una paradoja interesante: mientras la tecnología avanza a velocidad exponencial, las personas buscan cada vez más señales de humanidad, intención y criterio. Generative Realities identifica una saturación de estímulos, de contenidos que se sienten intercambiables, optimizados pero vacíos. Frente a ese ruido, emerge una nueva exigencia cultural: no todo lo que puede generarse debería publicarse.

Para Buenfil, esta es una de las decisiones estratégicas más importantes que enfrentan las marcas hoy. “Si todo puede ser generado, lo único verdaderamente diferencial es el punto de vista”, afirma. Ese punto de vista no se automatiza, se construye con lectura cultural, con sensibilidad social y con una comprensión clara de para qué existe una marca en el mundo.

Dentro de ese mismo diagnóstico cultural, el reporte detecta un fenómeno que podría parecer menor, pero que en realidad dice mucho sobre el momento que vivimos: el auge del coleccionismo. Desde figuras, juguetes y objetos “cute” hasta piezas digitales y memorabilia cultural, los coleccionables resurgen como respuesta a un mundo inestable, acelerado y profundamente abstracto. En un entorno dominado por lo intangible: feeds, prompts, simulaciones, entre otros; las personas buscan anclajes emocionales: objetos que se puedan tocar, conservar, exhibir y dotar de significado personal.

En ese sentido, el auge de los coleccionables no contradice la conversación sobre inteligencia artificial y generación acelerada; es su contraparte natural. Cuanto más rápido se produce todo, más valor adquiere aquello que se siente pensado, cuidado y duradero. Y ahí, nuevamente, la estrategia se vuelve un ejercicio de equilibrio: saber cuándo moverse rápido y cuándo permitirse crear algo que no esté diseñado para desaparecer al siguiente scroll.

La inteligencia artificial, lejos de ser el villano o el salvador, aparece en el reporte como una herramienta ambigua. Puede acelerar procesos, desbloquear nuevas formas de expresión y ampliar el alcance creativo. Pero también puede llevar a una homogeneización peligrosa si se usa sin criterio. El riesgo no es usar IA, sino usarla sin una hipótesis estratégica clara.

“No se trata de hacer más cosas más rápido, sino de hacer cosas con más sentido”, resume Buenfil. Esa frase condensa buena parte del espíritu del reporte. La planeación deja de ser un documento cerrado y se transforma en una disciplina viva: observar, interpretar, probar, ajustar. Leer la cultura con la misma atención con la que antes se leían los reportes de desempeño.

Este reporte no ofrece recetas ni predicciones fáciles. Ofrece algo más incómodo y valioso: una invitación a pensar. A entender que, en un mundo donde la cultura se escribe a la velocidad del prompt, la verdadera ventaja competitiva no es la rapidez, sino la claridad. No es cuánto puede moverse una marca, sino qué tan claro tiene por qué se mueve y hacia dónde quiere llevar la conversación.